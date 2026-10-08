סברין דנישבסקי, צעירה מוסלמית בת 20 מיפו, נעצרה שלשום (שלישי) בנתב"ג בדרכה לטיסה לאלבניה, לאחר שבבדיקה בשדה התברר כי הוצא נגדה צו עיכוב יציאה מהארץ ב של אי-הסדרת מעמדה מול צה"ל .

היא הועברה לכלא 10, וכעבור יותר מיממה שוחררה ממעצר. לטענת אמה, דנישבסקי כלל לא ידעה שהיא נדרשת להסדיר את מעמדה מול הצבא, והיא יצאה מהמעצר כשהיא בטראומה.

גלריה "היא הייתה בשוק". נתב"ג

דיאנה דנישבסקי, אמה של סברין, סיפרה בשיחה עם ynet: "אני אמא חד-הורית מיפו לארבע בנות, שכולן מוסלמיות. הבת הגדולה שלי, יסמין, השתתפה בתוכנית 'הבנים והבנות' . סברין עובדת מגיל 17. היא החליטה שהיא רוצה לטוס לאלבניה. היא רכשה כרטיס מהכסף שלה ושילמה על מלונות. היא ילדה עצמאית וטובה, שגרה לבד, עובדת במסעדת שף ומממנת את עצמה. היא הוציאה דרכון ולא אמרו לה כלום. הכול היה בסדר".

לדברי האם, כשהגיעה בתה לשדה התעופה לפני הטיסה, היא גילתה להפתעתה כי אינה יכולה לצאת מהארץ. "בשדה התעופה בבדיקה אמרו לה שיש לה צו עיכוב יציאה מהארץ. היא לא הבינה למה. הייתה בשוק. אמרו לה שזה מצה"ל. הגיעו משטרה, שב"כ וצה"ל, עיכבו אותה ואז לקחו אותה לכלא 10 עם אזיקים".

האם סברה כי ייתכן שהאירוע נבע מכך שבתה אינה רשומה כמוסלמית במשרד הפנים. "במשרד הפנים לא רשום שהיא מוסלמית. זו תקלה שלהם. אז אם לא רשום כלום, יש חוק שירות צבאי חובה. אני וכל הבנות רשומות כמוסלמיות וכנראה רק אצלה לא רשום. יכול להיות שזה לא נקלט אצלה בלידה ואולי הייתה תקלה. היא לא קיבלה גם צו גיוס ובצבא אמרו שכן שלחו לה צווי גיוס, אבל אני לא קיבלתי כלום. היא לא הייתה מודעת לזה בכלל".

"טראומה". האחות הגדולה יסמין דנישבסקי ( צילום: גבריאל בהרליה )

לדבריה, בתה סיפרה לה על היחס שקיבלה במעצר: "היא הצליחה לדבר איתי קצת ואמרה 'אמא אני בטראומה'. היא בטראומה של החיים. היא הלומה. העבירו אותה בלילה ממקום אחד לאחר ושמו לה מדים. היא סיפרה שהתנהגו אליה בצורה מזעזעת. היא סיפרה שהיה אסור לעשות פיפי או לישון בלי אישור. נתנו לה מספר אישי ואמרו לה שהיא צריכה לזכור אותו בעל פה ואם היא לא תזכור היא תהיה בבעיה".

האם הוסיפה כי בתה השתחררה בערבות, לאחר שעורכת דינה פעלה לשחרורה. לדבריה, המזוודה שלה נותרה בנתב"ג והיא נותרה ללא מפתחות ובגדים. "היא נפגעה מהסיטואציה קשות", אמרה. "היא השתחררה רק בגלל שהעורכת דין הצליחה לשחרר אותה בערבות ללא דיון. הלכו 30 אלף שקל והיא בלי מפתחות. בלי בגדים והלומה".

מדובר צה"ל נמסר: "צה"ל מקבל ממשרד הפנים רישומים של האוכלוסייה ופועל בהתאם ובכפוף לחוק. הנ"ל אינה רשומה כמוסלמית, ולכן נדרשה להסדיר את מעמדה מול הצבא ומשרד הפנים. בנוסף, היא לא שיתפה פעולה עם הצווים שנשלחו אליה בהתאם לחוק, ולא הגיעה להסדיר את מעמדה, על אף שניתנה לה האפשרות לעשות כן. לאחר השלמת ההליכים והעמדה לדין משמעתי, הוחלט כי הנ"ל תשוחרר ממעצר. צה"ל ימשיך לפעול בהתאם לחוק שירות ביטחון".