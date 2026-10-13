גבר נהרג הלילה (בין שני לשלישי) אחרי שהתנתק ממושבו ברכבת הרים בפארק שעשועים בג'ורג'יה שבארה"ב, ונפל אל מותו. לפי הדיווחים בתקשורת המקומית האיש, שטרם זוהה, היה ברכבת ההרים המכונה "גוליית" יחד עם בנו. כמה בני אדם נוספים נפצעו בתקרית.

האסון אירע בפארק השעשועים Six Flags Over Georgia, השוכן 24 ק"מ צפונית-מערבית לאטלנטה. המשטרה המקומית פתחה בחקירה, ובערוץ הטלוויזיה המקומי WXIA ציינו כי עד כה לא ברור מדוע האיש נפל. עדי ראייה ששוחחו עם הערוץ תיארו מראות קשים ביותר, ולדבריהם הוא פגע בקרון שלהם כמה פעמים אחרי שהתנתק.

תיעוד מהאוויר: הנוסעים תקועים ברכבת ההרים "גוליית" אחרי האסון בג'ורג'יה ( צילום: רויטרס )





אחד מעדי הראייה אף אמר כי הנפילה תועדה ב"תמונת המזכרת" שלו, שצולמה במהלך הנסיעה באטרקציה. "הוא היה בתמונות שלנו", אמר, "הוא נפל ופגע בקרון שלוש פעמים". לדבריו גופתו של האיש פגעה בכמה מהנוסעים האחרים לפני שנפלה בסופו של דבר על גג של מתקן ובו מיצג של "בית רדוף רוחות".

עדת ראייה נוספת אמרה כי האיש שנהרג היה ברכבת ההרים יחד עם בנו, בעוד אשתו ובתו צפו מהקרקע. "ראינו הכול", אמר אחד הנוסעים בקרון, ואשתו שהייתה עמו הוסיפה בשיחה עם WXIA: "הייתה לנו חוויה נהדרת ואז פתאום צרחנו 'אל אלוהים, מה קורה?!'". בני הזוג הדגישו כי לפני תחילת הנסיעה העובדים במקום בדקו את רתמות הבטיחות שלהם.

בתמונות ששודרו הלילה מהפארק נראה קרון שנעצר באמצע הדרך, אך לפי הדיווחים לא מדובר בקרון שבו אירע האסון, אלא זה שהיה מאחוריו. בתיעודים שהופצו נראים הנוסעים נעזרים בעובדי הפארק כדי לרדת למטה במדרגות חירום, כשהם מחוברים ברתמות למעקה.

גלריה קרון ב רכבת הרים ב פארק שעשועים ב ג'ורג'יה ארה"ב שנעצר אחרי שאדם נהרג שם

רכבת ההרים "גוליית" נפתחה בשנת 2006, ולפי אתר האינטרנט של הפארק היא מגיעה למהירות מרבית של 113 קמ"ש, ולגובה של 61 מטרים. באתר נכתב כי במהלך הנסיעה באטרקציה, שאורכת כ-3.5 דקות, הנוסעים "מתמרנים בין פניות חדות כתער וממריאים מעל גבעות עצומות". מדובר לפי ההערכות במקרה המוות השביעי לפחות בפארק Six Flags שבג'ורג'יה, בכלל זאת מקרה קודם באותה רכבת הרים, בשנת 2006, שבו גבר ככל הנראה לקה בהתקף לב.

בעקבות האסון הודיעה רשת Six Flags כי היא עוצרת זמנית, מטעמי זהירות, את פעילותן של תשע רכבות הרים בשישה פארקים שונים שלה ברחבי ארה"ב. "אנו מצטערים עמוקות על התקרית שבה היה מעורב מבקר בפארק שלנו היום. מחשבותינו ותנחומינו הכנים נתונים למשפחתו, לחבריו וליקיריו. אנו גם מעניקים תמיכה למבקרים ולעובדים שהושפעו מהאירוע", היא מסרה. "אנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות המקומיות בזמן שהן משלימות את חקירת האירוע. מתוך כבוד לפרטיות המשפחה, לא נמסור פרטים נוספים בשלב זה".