ספק אם ניתן יהיה לקדם את כלל הפעולות הנדרשות בעת הנוכחית, ערב הבחירות, אולם ברור כי ההשלכות השליליות והנזקים הביטחוניים והמדיניים הולכים ומחמירים והמתנה לכניסתה של ממשלה חדשה עלולה להיות מאוחרת מדי.