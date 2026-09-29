אירועי הימים האחרונים באיו"ש ושיאם הלילה בג'אלוד שבים וממחישים את אובדן השליטה של גורמי הביטחון על הפעילות האלימה של חבורות הפורעים היהודים באיו"ש. פעילות אלימה זו נגד פלסטינים ורכושם (תוך פגיעה גם בכוחות הביטחון) הלכה והתעצמה במהלך השנים האחרונות תוך החמרה משמעותית במאפייניה (עלייה בולטת במספר האירועים החמורים המוגדרים כפיגועים, התפתחות דפוס של "פשיטות" אלימות בהשתתפות עשרות על כפרים פלסטינים).
מה עומד ברקע להחמרת הפעילות האלימה
המגמה הכוללת של הקצנה ביחסי יהודים – פלסטינים על רקע אירועי 7 באוקטובר והמלחמה בעקבותיהם והחמרת פעילות הטרור מצד פלסטינים נגד ההתיישבות. תקופה ארוכה שהתאפיינה בגישה אדישה וסובלנית לפעילות האלימה מצד הדרג הפוליטי שהתפרשה בפועל כרוח גבית לפעילים העומדים מאחורי הפעילות. הגינויים הנשמעים באחרונה מצד רה"מ ושר הביטחון הם בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי.
בזיקה לכך - היחלשות האכיפה של גורמי הביטחון (משטרה, שב"כ, צה"ל) למול הפעילות האלימה. פער קריטי ביכולות האכיפה נוצר כתוצאה משלילת כלי המעצר המנהלי נגד פעילים המעורבים בפעילות אלימה חמורה עקב החלטת שר הביטחון בנושא. לכך נוספו גם קשיים גוברים בתיאום ובשת"פ בין צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל החיוניים לשם אכיפה אפקטיבית.
התרחבות משמעותית של החיכוך בשטח והמאבק על שטחי מרעה וחקלאות עקב הקמת עשרות רבות של חוות חקלאיות בשטחי C כחלק ממדיניות ממשלתית בנושא.
פגיעה הולכת ומחמירה באינטרסים ביטחוניים ומדיניים לצד כתם מוסרי
התעצמות הפעילות האלימה הפכה, בפועל, לאיום גובר לביטחון הלאומי עקב פגיעתה הקשה באינטרסים ביטחוניים ומדיניים חיוניים:
במישור הביטחוני – "הזרקת" חומרי תבערה למצב המתוח ממילא מול הפלסטינים באיו"ש; תעסוקה מתמדת לכוחות צה"ל באיו"ש המאלצת הסטת סד"כ, משאבים ותשומת לב לטיפול בפעילות האלימה היהודית על חשבון צרכים מבצעיים אחרים (ראו באחרונה החלטת צה"ל על הקצאת מפקדת אוגדה נוספת לאיו"ש) תוך הגדלת הנטל על כוחות המילואים. זאת בתקופה בה צה"ל מתוח "עד הקצה" במספר זירות במקביל.
במישור המדיני – פגיעה הולכת ומתעצמת ביחסי החוץ של ישראל הבאה לידי ביטוי בגינויים וחמור מכך - בסנקציות על אישים, ארגונים ואף בתחום הכלכלי המאיימות בעת האחרונה להתרחב למדינות נוספות בעיקר באירופה תוך פגיעה בכלל אזרחי ישראל. לכך יש להוסיף את "הכתמת" דימויה של ישראל בזירה הבינ"ל באופן המזין את פעילות הגורמים העוינים את ישראל בזירה הציבורית.
במהלך החודשים האחרונים בוצעו ע"י הממשלה וגופי הביטחון מספר פעולות והתקבלו מספר החלטות במטרה לנסות לטפל בתופעה ולצמצם את הפעילות האלימה, אך בשלב זה נראה כי אלה לא הועילו והפעילות האלימה נמשכת במאפיינים חמורים ביותר.
תפיסה וכיווני פעולה נדרשים
כאתגר ההולך ומחמיר לביטחון הלאומי נדרשת תכנית לאומית כוללת לטיפול בתופעה שתישען על מספר רגליים:
שינוי המסר והגישה מצד הדרג הפוליטי – נדרשת גישה המחויבת לעקירת התופעה ללא תנאי ברמה ההצהרתית והמעשית. לשם כך נדרשת החלטת קבינט שתיתן מענה לשני הנדבכים, ההצהרתי והמעשי, ש"תארוז" את כלל הפעולות הנדרשות.
אכיפה – ביצוע שינויים חיוניים באופן פעילות גורמי הביטחון – צה"ל, המשטרה והשב"כ - מול הפעילים האלימים (בהיבטי בנין הכוח והפעלת הכוח) והשת"פ ביניהם. מהלך קריטי שספק אם ניתן יהיה להתקדם בלעדיו - החזרת השימוש בכלי המעצר המנהלי במקרים חמורים בהם אין יכולת העמדה לדין. בעניין זה הסמכות מצויה בידיו של שהב"ט, אך לנוכח סירובו העקבי ייתכן שנדרשת החלטת קבינט שתחייבו להפעיל סמכות זו.
לטווח הארוך, חיוני לקדם את הנדבך הטיפולי – חינוכי האזרחי בבני הנוער המעורבים וסביבתם על מנת להחזיר מי שניתן למסלול חיים נורמטיבי ולצמצם את הנשירה ממערכת החינוך לגבעות. השנה הוקמה במשהב"ט מנהלת בינמשרדית לתכלית זאת והתקבלה החלטת ממשלה שאף הקצתה תקציבים לטובת הנושא.
החוות החקלאיות – בחינת המענה הנדרש להשלכות הקמתן של עשרות חוות חקלאיות על החיכוך בשטח.
ספק אם ניתן יהיה לקדם את כלל הפעולות הנדרשות בעת הנוכחית, ערב הבחירות, אולם ברור כי ההשלכות השליליות והנזקים הביטחוניים והמדיניים הולכים ומחמירים והמתנה לכניסתה של ממשלה חדשה עלולה להיות מאוחרת מדי.
אל"מ (מיל.) עמית אבירם, לשעבר סגן ראש המטה לביטחון לאומי למדיניות פנים ולוט"ר