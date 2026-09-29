"לא נשאר בהם כלום", אמר הבוקר (שלישי) מוחמד טובאסי על שני בתיו בכפר ג'אלוד שליד שכם - שאותם הציתו הלילה כ-100 פורעים יהודים כאשר המשפחה שגורשה מהמקום ניסתה לחזור אליהם. אב המשפחה סיפר ל-ynet כי הגיע למקום במסגרת החזרה שתואמה באמצעות מנגנון התיאום והקישור הפלסטיני והישראלי - והקיצונים שהמתינו במקום תקפו אותו ואת בני משפחתו. טובאסי סיפר כי כוחות צה"ל חילצו אותם מהמקום, ושני הבתים נהרסו כליל בשריפה. הוא הוסיף כי גם רכבו הוצת במקום במהלך האירוע.

תיעוד מהצתתת הבתים של טובאסי בג'אלוד





עוד אמר כי החזרה לבתים נעשתה בהתאם להחלטת בג"ץ, ובאמצעות הצבא והמשטרה, וכי הוא לא ציפה להיקלע לאירוע בהיקף כזה. "ציפיתי ל-10, 20 מתנחלים, אפילו 50-40", אמר, "היו שם יותר מ-150". לדבריו, הוא ובני משפחתו לא נפגעו פיזית, אך נפגעו מגז פלפל: "הצבא הוציא אותנו מהר, כי אם היינו נשארים היו ממשיכים להרביץ לנו". עד כה, איש מהגורמים הרלוונטיים לא עדכן את המשפחה כיצד יפעלו בהמשך.

משפחת טובאסי נאלצה לעזוב את ביתה ביולי האחרון, לאחר חודשים של הטרדות חוזרות ונשנות מצד הפורעים הקיצונים. בקבוצות של נערי הגבעות הופצו קריאות למנוע את חזרת המשפחה לבית. שלושה לוחמי מג"ב נפצעו קל בהתפרעויות, ובמקביל שלושה חשודים יהודים נעצרו באירוע - שניים מהם נערים בני 15 ו-17.

בג"ץ הורה על החזרה: "שאלות - בשפע, תשובות - פחות"

חזרת המשפחה לבתים נעשתה בהתאם להחלטת בג"ץ מתחילת החודש, ובה מחו השופטים על האכיפה של הצבא והמשטרה: "התמונה המצטיירת היא עגומה מאוד. שאלות יש ובשפע, תשובות ראויות - פחות. נוכח ריבוי האירועים והתמשכותם, ונוכח המענה הבלתי-מספק של המדינה- התנהלותה בהליך מעוררת קשיים של ממש".

השופטים יחיאל כשר, אלכס שטיין והנשיא יצחק עמית ציינו אז בהחלטתם כי "לאחרונה עלתה לכותרות תופעת הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים באזור. ברם התופעה התחילה והתעצמה כבר לפני שנים, כפי שעולה משורה של עתירות שהוגשו. רבות נכתב על כך שהתופעה פוגעת בביטחון השוטף באזור, בשל הצורך להקצות כוחות ומשאבים כדי להגן על התושבים המוגנים, ומחייבת גיוס מילואים כדי להתמודד עם האירועים האלימים. נוסף על כך פוגעת התופעה בתדמיתה הבינלאומית של מדינת ישראל כמדינת חוק".

גלריה הבית שהוצת בג'אלוד. "לא נשאר כלום"

"אך בראש ובראשונה, המדובר בתופעה פסולה מכל וכל, שעומדת בניגוד לערכים ולעקרונות המוסר הבסיסיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובניגוד לעקרונות החירות, היושר והצדק של מורשת ישראל ונביאי ישראל", ציין ההרכב. בג"ץ הוציא צו על תנאי: "מדוע לא יפעלו להשבת העותרים ובני משפחתם לבתיהם, על כל המשתמע מכך, ובפרט ליתן טעם מדוע לא יסירו המשיבים חסימות ומכשולים שהוצבו בדרכי הגישה לבתי העותרים". עוד הורה בג"ץ לעדכן בדבר פעולות האכיפה והחקירה, ובנוסף חילוט רכבים המשתתפים בפעילות בלתי-חוקית.

לפי הודעת צה"ל והמשטרה הבוקר, משימת השבת המשפחה כמובן לא הושלמה נוכח ההתפרעות. "בכפר נכחו למעלה מ-100 פורעים ישראלים שחסמו צירים, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר כוחות הביטחון. כמו כן, הפורעים שרפו מבנים של פלסטינים בכפר, הציתו רכבים ורכוש נוסף. כתוצאה מהעימותים נפצעו שלושה לוחמי מג"ב באופן קל ונגרם נזק לרכב של כוחות הביטחון", אמרו בצבא.

עוד נמסר: "בהמשך, ייכנסו לזירה חוקרי מחוז ש"י יחד עם חוקרי הזיהוי הפלילי באבטחת כוחות צה"ל לאיסוף ממצאים, ראיות וגביית עדויות לטובת החקירה שהחלה. מערכת הביטחון מגנה בכל תוקף כל פגיעה באנשי ביטחון במהלך מילוי תפקידם, מעשי ונדליזם ופגיעה ברכוש. אירועים מסוג זה מסיטים את הקשב, מערערים את היציבות ופוגעים בפעילות ההגנה והסיכול של כוחות הביטחון".

הבית, אחרי גירוש המשפחה ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

הבית לפני שהוצת. שלושה חשודים נעצרו, בהם שני נערים ( צילום: AP Photo/Leo Correa )

מיירות עבאד, בת משפחת טובאסי, כתבה ברשתות החברתיות: "נשרף הרכב של אבא שלי, נשרפו הבתים של האחים שלי. אלוהים, הראה לנו את נפלאות כוחך על המתנחלים. אלוהים, נקום בהם, שכרנו על אסוננו והחלף לנו בטוב ממנו. תן סבלנות לליבנו".

גינוי נתניהו - והמתקפה באופוזיציה: "הוא מוביל לעוד אסון"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את ההצתה, ו הוסיף לטעון כי דובר ב"קומץ" בלבד: "אני מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר. קומץ הפורעים לא מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביו״ש, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם. אני מגבה את לוחמי צה״ל ומג״ב שפועלים לסיכול הטרור ושומרים על הביטחון וקורא לרשויות האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ המשיך באותו הקו, ומסר כי "אני נמצא כעת ביהודה ושומרון יחד עם מפקד פיקוד המרכז, ורואה מקרוב את העבודה המדהימה שעושים כוחותינו לסיכול הטרור הפלסטיני ולהגנה מפני האיומים בכלל מרחבי יהודה ושומרון ומול האיומים ממזרח בבקעת הירדן. דווקא כאן, מול העשייה הביטחונית החשובה הזאת, בולטת חומרת מעשיהם של קומץ הפורעים בבנימין, שתקפו את כוחות הביטחון והציתו בתים ורכוש של פלסטינים. במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני, מסיטים כוחות ממשימותיהם ופוגעים פגיעה חמורה במאמצי הביטחון, בהתיישבות ובמדינת ישראל".

לדבריו, "אני מגנה בתוקף את המעשים העברייניים האלה. קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים, ויש לפעול נגדו בנחישות ולמצות את הדין עם האחראים. אני מאחל החלמה מהירה ללוחמי מג"ב שנפצעו ומעניק גיבוי מלא לכוחות צה"ל, מג"ב והמשטרה הפועלים להגנת התושבים ולאכיפת החוק".

יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט גינה את ההתפרעויות ואמר כי הם "מעוררים שאט נפש". לדבריו, "מסע של טרור ואלימות, הכולל יידוי אבנים, הצתות ותקיפה - הוא אינו מוסרי, אינו יהודי, ופוגע בביטחון התושבים כולם, כמו גם בעבודת מערכת הביטחון. כך נראים אנרכיה ואובדן שליטה, שהגיעו לשיאים חדשים תחת הממשלה הנוכחית. מציאות זו, שבה איש הישר בעיניו יעשה, אינה תקלה ואינה טעות, אלא תוצאה ישירה של מדיניות מסוכנת. מדיניות שמבעירה את השטח, פוגעת בתושבים ומסכנת את לוחמי ולוחמות כוחות הביטחון במהלך ביצוע תפקידם".

לדבריו, "כל ישראלי הדוגל בערכי מגילת העצמאות, שלטון החוק וריבונות הממשלה חש הבוקר סלידה מהתנהגות זו - שאינה מייצגת את ישראל וערכיה. אני מבקש לחזק ולגבות את לוחמי ומפקדי צה"ל ומג"ב, הפועלים לילות כימים על מנת לבצע את עבודתם במקצועיות על מנת לשמור על ביטחון המדינה. המשיכו לבצע את תפקידכם נאמנה, כראוי וכנדרש. אני קורא לרשויות החוק למצות את הדין עם הפורעים בהקדם. אסור בתכלית האיסור שיתרחשו בשנית".

בינתיים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שהתגאה לאורך כהונתו כי הוא מגבה את השוטרים, לא הגיב לאירועים למרות פציעתם של שלושה לוחמי מג"ב.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן גינה גם הוא, ותקף: "‏ממשלת נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר משחקת באש שאת מחיריו הנוראיים ישלמו אזרחים תמימים וחיילי צה"ל. ‏אירועי האלימות והפוגרומים ביהודה ושומרון לא מתרחשים בחלל ריק. כשממשלה יוצרת אווירה של הפקרות, ומעודדת קיצוניים להבעיר את השטח - היא נושאת באחריות לדם שישפך. ‏כל מי שעיניו בראשו יכול לזהות שנבנה פה משבר ביטחוני חמור".

לדבריו, "‏כבר היינו בסרט הזה. ‏נתניהו הפקיר את ביטחון ישראל וקיבלנו את 7/10, עכשיו הוא ממשיך באותה הפקרות ומסכן את כולנו בדרך לאסון הבא. ‏ב-27/10 נשנה כיוון. נוביל מדיניות ביטחונית אחראית ונחושה, נילחם בטרור ביד קשה. בכל טרור, פלסטיני ויהודי, ונחזיר את הביטחון להיות המשימה הראשונה של הממשלה. ‏חיי החיילים שלנו וביטחון האזרחים יהיו בראש סדר העדיפויות".

הכרזה שהפיצו נערי הגבעות. "קומץ"

חבר מפלגתו ח"כ גלעד קריב הוסיף כי "מתנחלים קיצונים מתנהלים כאדוני הארץ ומתדלקים מלחמה בשטחים - על פי החזון של סמוטריץ' ושותפיו. פוגרום ואנרכיה בחסות ובעידוד הממשלה. מתנחלים קיצונים מתנהלים כאדוני הארץ ומתדלקים מלחמה בשטחים, בדיוק על פי החזון של סמוטריץ׳ ושותפיו".

לדבריו, "‏יותר מ-100 מתנחלים נכנסו הלילה לכפר כדי למנוע את יישום הצו של בג"ץ. רק שלושה נעצרו. סביר להניח שהם עוד יספיקו לשבת בסוכה עם המשפחות שלהם. ‏הכתובת על הקיר ממזמן. כ"ץ, סמוטריץ' ובן גביר מעניקים הגנה מלאה לכנופיות האלה מתוך אינטרס ברור להצית את השטחים. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים סוף לטירוף הזה".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר כי "האנשים שהתפרעו הלילה בכפר ג'אלוד ופצעו לוחמי מג"ב אינם 'פורעים'. הם טרוריסטים. הם גם כתם מוסרי על מדינת ישראל ונזק נורא למעמדנו הבינלאומי. ממשלה נורמלית תשים לזה סוף".

שר החוץ גדעון סער מסר כי "ההתפרעות הלילה בכפר ג׳אלוד בשומרון שכללה הצתת רכוש ופציעת לוחמי מג״ב היא חמורה ומתועבת", מסר. "החקירה החלה ואני מחזק את חוקרי מחוז ש"י והזיהוי הפלילי לקיים חקירה יסודית ומקיפה על מנת להביא לדין את הפורעים. מי שמבצע עבירות פליליות אלה ומעסיק את לוחמי מג"ב וצה"ל ואף פוגע בהם הם פושעים שיש לטפל בהם בכל חומרת הדין. הם פוגעים בערכינו. הם פוגעים בהתיישבות היהודית. הם פוגעים בישראל".