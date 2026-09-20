טרור בערב יום הכיפורים: גבר כבן 30 נפצע בצהריים (ראשון) קשה מירי באזור המעיין עין ריא סמוך ליישוב נווה צוף שבבנימין. הפצוע, שאותר בתוך רכב, פונה במצב קשה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. בנו שהיה ברכב לא נפגע. כוחות הביטחון פתחו במצוד אחר המחבל שביצע את הירי. זמן קצר לאחר מכן חיסלו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים מחבל שניסה לבצע פיגוע דריסה באזור היישוב גנים שבחטיבת מנשה. מחבל נוסף שהיה ברכב נעצר. באירוע זה אין נפגעים לכוחות צה"ל. בתיעוד מהזירה נראים כמה רוחצים מבועתים במעיין, כשברקע נשמעים קולות ירי.

תיעוד בזמן פיגוע הירי ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

















פיגוע ירי בנווה צוף ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )





הדיווח על הירי התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 11:29. חובשים ופרמדיקים העניקו במקום טיפול רפואי לגבר שהיה מחוסר הכרה. בהמשך הוא פונה כאמור במצב קשה לבית החולים.

הפרמדיק דוד טרכטנברג סיפר: "הוצאנו את הפצוע מהרכב ומיד התחלנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים. העלינו אותו לאמבולנס ובסיוע רופא ופרמדיקית התחלנו מיד בפינוי לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו ומעניקים טיפול רפואי ומוצרי דם, בתקווה שמצבו יתייצב".

גלריה רכבו של המחבל

חקירה ראשונית העלתה כי המחבל הגיע ברכב לאזור המעיין, ואז פתח באש לעבר רכבו של הפצוע. חייל שהיה באזור ברכב ממוגן ירה לעברו המחבל שלא נפגע ונמלט עם נשקו רגלית. לאזור הוקפצו יחידות מיוחדות, בהם דובדבן, ובמקביל הוזעקו לאזור כלי טיס של חיל האוויר ובכללם מסוק קרב. כמו כן הוצבו מחסומים בכל הגזרה. במערכת הביטחון חוששים שהמחבל החמוש יבצע פיגוע נוסף. מצלמות אבטחה תיעדו את רכב המיצובישי אאוטלנדר בצבע אדום של המחבל. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה על תגבור כוחות לטובת המשך המצוד אחר המחבל.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר בזירת הפיגוע: "תושבים באים לקראת יום כיפור לטבול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M-16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים נפצע קשה מאוד, ומפונה לבית חולים. כוחות צה"ל, משטרה, שב"כ, מג"ב, כולם במצוד אחרי המחבל. זה אירוע קשה מאוד, אבל אנחנו חזקים ונעבור גם אותו. בעזרת ה' בסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו מכאן".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו מתפללים לרפואתו של תושב השומרון שנפצע באורח אנוש בפיגוע הקשה. אני מחזק את חיילי צה"ל שפועלים בשעה זו בשטח ומנהלים מרדף אחר המחבל. לצד המרדף, אני דורש מכוחות הביטחון להגביר את עוצמת הפעילות בתוך הכפרים, לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק הבלתי חוקיים ולפרק את תשתיות הטרור. יש להחזיר באופן מיידי את המחסומים הביטחוניים לכבישים. אסור לאפשר למחבלים לנוע בחופשיות ואסור לחכות לפיגוע הבא. מדינת ישראל חייבת לעבור מהגנה להתקפה ולהחזיר את ההרתעה ואת הביטחון לתושבים. ההתיישבות לעולם לא תישבר".

זירת הפיגוע ( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

( צילום: סעיף 27א' לפי חוק זכויות יוצרים )

מפקד אוגדת איו"ש תא"ל קובי הלר בזירה ( צילום: דובר צה"ל )

הפיגוע בבנימין אירע על-רקע דריכות שיא של צה"ל ביהודה ושומרון שהחלה לפני חגי תשרי. כוחות חטיבת הנח"ל סרקו בחודשים האחרונים יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה. לאחרונה נצפו גם נגמ"שים רבים בגזרת שכם.

הכוחות פועלים ביהודה ושומרון תחת פיקוד החטיבות המרחביות יהודה, מנשה, אפרים ושומרון לפי הודעת צה"ל, במסגרת הפעילות תוחקרו כ-930 חשודים בשטח, ונעצרו כ-230 מבוקשים. יותר מ-100 אמצעי לחימה נתפסו והוחרמו, בהם רובי M-16, תתי-מקלע, אקדחים, מחסניות וכמויות גדולות של תחמושת.

הנוכחות הצבאית מורגשת גם בשטח, כאשר באזור חווארה הסמוך לשכם נצפו נגמ"שים מתקדמים מסוג "איתן", שבהם פועלים כוחות הנח"ל, לצד הפעילות השוטפת של הכוחות בשטח. התיעוד, שהופץ בסוכנויות הידיעות בעולם, מעיד על העמקת האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח והכנסת כלים משוריינים כבדים ללב המוקדים החמים ביותר. המשוריינים תועדו בשיירות יחסית גדולות, כפי שניתן לראות בתמונות.