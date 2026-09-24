כמעט שלוש שנים לאחר מתקפת הפתע ב-7 באוקטובר , הוצג למשפחות ששכלו את יקיריהן ב קרב במוצב פגה התחקיר המבצעי המפורט על אודות נפילתם. את התחקיר שהוצג גם לרמטכ"ל ערכו אלוף-משנה אורי רון, סגן-אלוף במיל' צחי ארואטי וחברי צוות נוספים. התחקיר שאסף במשך 10 חודשים עדויות, הקלטות קשר, תיעוד וידאו ותוצרי חקירות, קובע באופן חד-משמעי כי צה"ל נכשל בעמידה במשימת ההגנה, ולא מנע את נפילת וכיבוש המוצב וכן את חדירת המחבלים לקיבוץ בארי.

גלריה מוצב פגה ב-7 באוקטובר

במתקפה האכזרית על המרחב נפלו 18 מפקדים ולוחמים, 22 נפצעו, ושני לוחמים נוספים נחטפו לרצועת עזה. התחקיר מעלה כי תוצאות הקרב מבטאות כשל מערכתי במוכנות למתקפה רחבה בהפתעה ובמימוש האחריות להגן על הגזרה. ברמה הטקטית, צוות הקרב הפלוגתי מגדוד 13 של חטיבת גולני לא היה ערוך באופן מספק למשימה הן מבחינת ציוד לחימה, הן ברמת המוכנות המבצעית של עמדות הלחימה והן בתשתיות המוצב.

המצב התודעתי ששרר עד לאותו בוקר, והתבסס בעיקר על התמודדות עם הפרות סדר על הגדר, הוביל לכך שלא בוצעו הכנות ותרגולים המתאימים לתרחיש של פשיטת אויב נרחבת. עם פתיחת המתקפה, פגע חמאס באמצעי האיסוף הגזרתיים ונטרל את מכפילי הכוח, ובמקביל נפלו בשלב מוקדם מפקדים מרכזיים, בהם מפקד המוצב וסמל מחלקת המרגמות, דבר שהשפיע קשות על ניהול הקרב, בעוד מפקד הפלוגה לא הצליח להגיע לגזרה. כמו כן, רוב תקיפות כלי הטיס של חיל האוויר לא היו אפקטיביות דיין בשל פערים בתיאום עם הכוחות הקרקעיים.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

ציר הזמנים שחשף התחקיר מראה כי בבוקר האירוע בוצעה "כוננות עם שחר" כנדרש. עם תחילת הירי המסיבי בשעה 06:29 נכנסו הלוחמים לחדר האוכל הממוגן שהוגדר כנקודת איסוף. טנקים שנשלחו לתפוס עמדות על הגדר חתרו למגע, וטנק הסמל שי לוינסון ז"ל חיסל עשרה מחבלים, אך הטנקים נפגעו מטילי נ"ט ומרחפן שהטיל מטען. מחבלים חטפו את מפקד אחד הטנקים, בעוד נהג הטנק פונה דרומה, והגשש ששהה במוצב סחף נהרג והוגדר כחלל חטוף.

בשעה 06:55 חדרו תשעה מחבלים למוצב פגה דרך ש"ג הרק"ם והתפצלו לחוליות שתקפו את מתחם המרגמות ופתחי המוצב. הלוחמים במתחם המרגמות ניהלו קרב פנים-אל-פנים קשה שבו נהרגו ארבעה מחבלים, אך ספגו נפגעים רבים. מפקד המוצב, שקיבל את הפיקוד, תגבר עמדות והתמודד עם מחסור חמור באמצעי לחימה ובציוד מלא. בשעה 07:49 יצא מפקד המוצב עם לוחמים לאסוף טיל לאו כדי לשתק מחבל בפילבוקס, ותחת אש רימונים וירי מגבעת סחיף נפלו ונפצעו לוחמים.

ניסיון לחלץ את הפצועים מחדר האוכל באמצעות נמ"ר בשעה 09:34 נכשל, לאחר שמחבל הצמיד מטען לדלת האחורית של הכלי ותקלה בחרך הירי מנעה מהכוח לנטרלו. בשעה 10:35 נהרג מפקד המוצב יחד עם הקשר שלו בעת שחתרו למגע וחיסלו מחבלים בש"ג. סמל המחלקה הצליח לנתק מגע באישור מפקד הפלוגה עם חלק מהלוחמים ולחבור לנמ"ר במטעים, בעוד הלוחמים שנותרו בחדר האוכל ביצרו את הפתחים ונלחמו בחירוף נפש.

בשעה 13:00 הציתו המחבלים אש משני צידי חדר האוכל, והלוחמים החלו להיחנק מהעשן. חמישה לוחמים קיבלו החלטה אמיצה לצאת מתוך המטבח הבוער כדי להילחם במחבלים בחוץ, וכולם נפלו בקרב. רק בין השעות 16:20 ל-16:50 הגיעו למוצב כוחות חילוץ של יחידת לוט"ר וקצינים מגולני, אשר טיהרו את המקום ופינו את הפצועים והחללים, ובערב נורה טיל נ"ט לעבר שיירת החילוץ וגרם לנפילת לוחם נוסף.