. על פי התכנון, בשנת 2027 צפויה ירידה של כ-30% עד 40% במספר ימי המילואים לעומת 2026, בכפוף להתפתחויות הביטחוניות וליכולת לצמצם את היקף הפעילות. בצה"ל כבר הצביעו על ירידה של כ-30% בהיקף האימונים והתעסוקות המתוכננים בחודשים דצמבר, ינואר ופברואר.

. על פי התכנון, בשנת 2027 צפויה ירידה של כ-30% עד 40% במספר ימי המילואים לעומת 2026, בכפוף להתפתחויות הביטחוניות וליכולת לצמצם את היקף הפעילות. בצה"ל כבר הצביעו על ירידה של כ-30% בהיקף האימונים והתעסוקות המתוכננים בחודשים דצמבר, ינואר ופברואר.