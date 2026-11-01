עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית, ביצע צה"ל הערכות בנוגע להיקף שירות המילואים הצפוי בשנה הקרובה, זאת במסגרת מתווה ההטבות וההתאמות לסטודנטים משרתים. על פי התכנון, בשנת 2027 צפויה ירידה של כ-30% עד 40% במספר ימי המילואים לעומת 2026, בכפוף להתפתחויות הביטחוניות וליכולת לצמצם את היקף הפעילות. בצה"ל כבר הצביעו על ירידה של כ-30% בהיקף האימונים והתעסוקות המתוכננים בחודשים דצמבר, ינואר ופברואר.
אחת הנקודות שעליהן ניתן דגש בגיבוש המתווה, היא שמשרתי מילואים לא יאבדו את זכאותם להקלות רק משום שבשנה הבאה ישרתו פחות ימים. לכן הותאמו מדרגות הזכאות, כך שגם מי שיבצע בשנת 2027 פחות ימי מילואים מבשנת 2026, יוכל למצות את ההטבות בהתאם לתנאים שנקבעו. בנוסף, סוכם בין הצבא למוסדות האקדמיים כי תואר שיסיים מילואימניק תוך שימוש בהתאמות יהיה שווה ערך לכל תואר אחר, ללא הבחנה או פגיעה בהכרה האקדמית בו.
בכל הנוגע לצמצום ימי המילואים השנתיים, גם בשנים הקודמות - מתחילת המלחמה - הממשלה וגם בכירים במערכת הביטחון פיזרו הצהרות על כוונה להגביל ולצמצם משמעותית את כמות ימי המילואים השנתיים לכל משרת, במטרה להקל על העומס הכלכלי והאישי.
למרות הכוונות לקבע מגבלות אלו בטיוטות החלטה רשמיות ובחוק, המהלכים הללו לא נחתמו ולא יצאו לפועל במלואם. בפועל, הצרכים המבצעיים הממושכים בשטח גברו על ההבטחות ובהם הלחימה מול איראן במבצע "עם כלביא" שנמשך 12 ימים (ביוני 2025), לצד המשך החזקת הקו הצהוב ברצועת עזה ובהמשך גם מבצע "שאגת הארי" מול איראן שנמשך יותר מ-40 ימים.
לכל אלו התווסף התמרון הקרקעי ותפיסת השטח בדרום לבנון, שהחלו במקביל במרץ השנה והצריכו סד"כ לוחמים גדול, רציף ומאסיבי בהרבה מהמתוכנן. צה"ל מחזיק ברצועת ביטחון במרחב הקו הצהוב בדרום לבנון גם היום בסד"כ משתנה.
מציאות ביטחונית זו הותירה את הנטל הכבד באמצעות צווי 8 פתוחים על אותם המשרתים, וכתוצאה מכך מילואימניקים רבים המשיכו לקבל צווים ארוכים שחרגו משמעותית מהמכסות שהובטחו להם בעבר, דבר שהעמיק את השחיקה ואת הפגיעה באמון.