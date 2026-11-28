חרף התנגדותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי יטוס הערב (שבת) יחד עם קצינים נוספים להונג קונג, שם הם ישתתפו במשך חמישה ימים בכנס האינטרפול. בן גביר התנגד לנסיעה וביקש מהמפכ"ל להישאר בארץ, אולם לוי החליט כי המשלחת המשטרתית בהובלתו תצא מישראל כמתוכנן.
בזמן שהמתין להמראה יחד עם דובר המשטרה, עוזרו וקצינים נוספים, השר בן גביר שיגר מכתב חריג ביותר לארגון האינטרפול, שבו כתב: "המפכ"ל דני לוי אינו מייצג את ישראל - ואין לאשר את השתתפותו".
בהודעה רשמית של דוברות המשטרה נאמר: "המפכ״ל, רנ״צ דני לוי, ייצא הערב להונג קונג להשתתף בכנס האינטרפול העולמי. במסגרת ביקורו יקיים פגישות עבודה עם ראשי ארגוני אכיפת חוק ממדינות שונות, במטרה לחזק את שיתופי הפעולה הבינלאומיים, להעמיק את הקשרים המקצועיים ולקדם שיתוף ידע והתמודדות משותפת עם אתגרי הפשיעה והביטחון בזירה הבינלאומית".
עוד נמסר כי "השתתפות המפכ״ל בכנס מהווה הזדמנות לחיזוק מעמדה וקשריה של משטרת ישראל בקהילת אכיפת החוק הבינלאומית ולהעמקת שיתופי הפעולה עם משטרות העולם".
לאחר הבחירות חלה הרעה ביחסים בין השר לבין המפכ"ל כשבן גביר טען כי לוי מנסה לרצות את השמאל. בפוסט שפרסם ימים לאחר הבחירות כתב בן גביר: "המפכ"ל מתנהג כבר מספר ימים כמי שרוצה לרצות את השלטון הבא כשהוא חושב שימצא חן בעיני יאיר גולן. יש להצטער על כך כי לוי, שעשה במשך שנה וחצי את כל מבוקשי, פועל יום למחרת הבחירות בניגוד לחוק מול החרדים והופך אותם לשק החבטות שלו". בלשכת המפכ"ל דחו מכל וכל את טענות בן גביר.
ימים לאחר שתקף פומבית את המפכ"ל, סירב השר בן גביר לחתום על שורת מינויים בקצונה הבכירה במשטרה. בעקבות זאת החליט רב ניצב לוי בצעד חריג להציב כ-15 קצינים בתפקידים שאליהם נבחרו, בעקבות צורך מבצעי דחוף באיושם, ללא חתימת השר.