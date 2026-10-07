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ביוני השנה כי מועצת אשכול מתכננת להעביר את המיגוניות לאתר הנובה. הילה נמנית עם המתנגדים לפנות את המיגוניות. היא אמרה אז: "המיגוניות הן תזכורת חיה למה שהיה בבוקר 7 באוקטובר, לאסונות ולגבורה. כשמפנים זכר לכל דבר שהיה במקום הזה, מה נשאר? המיגוניות הן מהעדויות היחידות שלא נמצאות בתוך קיבוץ או עיר. אנחנו חייבים לשמר את זה איפה שזה. זה המקום האחרון שבו היו האחים והילדים שלנו, האנשים שאהבנו. חשוב שהן לא יוזזו גם בשביל הזיכרון הלאומי של מדינת ישראל".