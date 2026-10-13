בפנייה לבית המשפט שהגיעה אל ynet טוען אביו של יוסף חיים בן דוד , רוצח הנער מוחמד אבו חדיר , כי במשך שבועות - כולל יום לפני מותו - התריעו עורכי דינו של בנו וקרובי משפחתו על הידרדרות חריפה במצבו, ולא נענו. לפי הפנייה, יום לפני מותו נלקח בן דוד לאשפוז במרכז בריאות הנפש של שירות בתי הסוהר (שב"ס), אך הוחזר לתאו באותו הלילה.

גלריה יוסף חיים בן דוד ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ביולי 2014, יום לאחר הלוויית שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גלעד שער ואייל יפרח, חטף בן דוד יחד עם שני קטינים את אבו חדיר, נער בן 16 משועפאט. הם הכו ושרפו אותו ביער ירושלים. בן דוד נידון למאסר עולם ו-20 שנה נוספות. ב-2018 דחה בית המשפט העליון את ערעורו, שבו טען לאי-שפיות. לפני כשלושה שבועות נפטר בן דוד בבית הכלא השרון.

כעת, הרב סעדיה בן דוד, אביו של יוסף, מבקש מבית המשפט - באמצעות ארגון "חוננו" - להורות על חקירת סיבות מותו. בבקשה טען כי מצבו של בנו הידרדר לעיני כל, וכי שב"ס נותר אדיש לאזהרות חוזרות. "שב"ס פטר את המנוח בלא לוויה, בלא טיפול רפואי, בהזנחה אל מותו", נטען. בן דוד, בן 42, מת ב-24 בספטמבר. בבקשה נטען גם כי הוא סבל כל חייו ממצב פסיכיאטרי מורכב, "שקדם לרצח אבו חדיר וככל הנראה הביא לרצח".

לפי הבקשה, ההידרדרות במצבו של בן דוד התרחשה לאחר שהועבר מכלא איילון לכלא השרון בקיץ, ואחרי שהוחלפה לו התרופה הפסיכיאטרית שקיבל. בני המשפחה מייחסים את ההידרדרות להחלפה "לא מבוקרת" של התרופה. למחרת המעבר כתב לקצינת האסירים בכלא עו"ד יצחק נתיב, שביקר את בן דוד באופן קבוע במשך כשנה, כי מצאו אותו "מבולבל מאוד" עם פגיעה בזיכרון, ושאינו יודע לומר אם נטל את תרופותיו. לדבריו, המצב "שונה באופן קיצוני" מכל מה שראה אצלו בעבר. נתיב ביקש שבן דוד ייבדק עוד באותו יום על ידי רופא ופסיכיאטר, ושתישקל אפשרות לאשפוז פסיכיאטרי.

הבקשה לטיפול בבן דוד - יממה לפני מותו ( צילום: ארגון חוננו )

כמו כן, נכתב בין היתר כי ב-2 בספטמבר פנה עו"ד ערן שוורץ, בא כוחו של בן דוד, למפקד הכלא. הוא סיפר כי אחיו של האסיר, שמעון, נאלץ לקטוע ביקור באמצע משום שיוסף "פרכס, בקושי דיבר, רעד, היה בקיפאון". שוורץ ביקש לפנותו בדחיפות למיון פסיכיאטרי, וכתב כי "מדובר בפיקוח נפש של ממש".

בפנייה לבית המשפט צוינו מקרים נוספים ועדויות שלפיהם מצבו של בן דוד המשיך להידרדר, ושקרוביו ונציגיו ביקשו שוב ושוב שיטופל בהתאם - כאמור גם ביום שלפני מותו. בבקשה נטען עוד כי בני המשפחה, ובהם בתו הקטינה של בן דוד, שמעו לראשונה על מותו מהודעה שהוציאה דוברות שב"ס לתקשורת - עוד לפני שהמשפחה עודכנה. באי כוח המשפחה הדגישו כי "על פני הדברים מדובר בכשל רפואי עטוף בכשל ובאדישות ארגונית".