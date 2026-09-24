יוסף חיים בן דוד (42), הנאשם המרכזי בפרשת רצח הנער מוחמד אבו חדיר, נפטר היום (חמישי). הוא פונה מבית סוהר "השרון" לבית החולים, שם נקבע מותו.
אבו חדיר בן ה-16 משועפט נרצח ביולי 2014, ועל בן דוד נגזר מאסר עולם ועוד 20 שנות מאסר. בן דוד ושני נערים נוספים שהורשעו - חטפו ורצחו את אבו חדיר בלילה שלאחר הלווייתם של שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח, כנקמה על חטיפתם ורציחתם ביוני אותה שנה, לפני היציאה למבצע "צוק איתן".
על פי ההרשעה, ב-2 ביולי בשעות הערב המאוחרות, לאחר הכנה והצטיידות מוקדמת, יצאו השלושה לבצע את "פעולת הנקם" לזכר שלושת הנערים. במשך שלוש שעות הם חיפשו קורבן מתאים בשכונות ואדי ג'וז ובית חנינא, וסמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר הם ראו את אבו חדיר, שיצא מביתו לעבר המסגד כדי להתפלל.
הם הכניסו אותו בכוח למכונית, ובמהלך הנסיעה החזיקו שני הנערים באבו חדיר שנאבק בהם. בן דוד ציווה על אחד מהם: "תגמור אותו", והנער חנק את אבו חדיר עד שזה איבד את הכרתו. כשהגיעו ליער ירושלים כעס אחד הנערים על בן דוד ש"הם עושים את כל העבודה", ובעקבות כך לקח בן דוד לום והלם באבו חדיר תוך שצעק, "זה בשביל משפחת פוגל', ו"זה בשביל שלהבת פס", עד שירד דם מראשו.
כמו כן, הוא בעט בנער כמה פעמים תוך שצעק "זה בשביל גלעד, נפתלי, אייל". לאחר מכן הם הציתו את אבו חדיר שהיה מחוסר הכרה ונמלטו מהמקום. הם השמידו ראיות בגן סאקר, ומשם נסעו לביתו של בן דוד ביישוב אדם, ניגנו בגיטרות והלכו לישון.
בעבקות הרצח דרשה משפחתו של אבו חדיר להרוס את בתי הרוצחים, אך בג"ץ דחה את העתירה בית היתר בטענה כי הזמן שחלף מהרצח ועד להגשת העתירה היה ארוך מדי. האב חוסיין תקף אז את החלטת השופטים: "אם היה מדובר בערבי שרצח יהודי, תוך כמה ימים היו הורסים לו את הבית. אם לא רוצים להרוס את בתי המחבלים היהודים, אז שלא יהרסו באף מקום. מדובר באפליה ובגזענות. החלטה שכזו מעודדת להמשיך לפגוע בנו בחסות המדינה".
כארבע שנים לאחר הרצח תבעה משפחת הנער כחמישה מיליון וחצי שקלים משלושת הרוצחים. בכתב התביעה נכתב: "אין בנמצא פיצוי הולם לאובדן סתמי ומקומם כל כך של חיי אדם צעיר, וכל זאת תוך שהנתבעים מתכוונים לפגוע במנוח במזיד, להזיק לו ונוהגים באדישות ובציניות לתוצאה הנוראה מכל - מותו של המנוח בסבל וייסורים, ואינם חסים על הוריו של המנוח שנותרו חסרי כל לאחר מותו של בנם".