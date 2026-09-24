. בן דוד ושני נערים נוספים שהורשעו - חטפו ורצחו את אבו חדיר בלילה שלאחר הלווייתם של שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח, כנקמה על חטיפתם ורציחתם ביוני אותה שנה, לפני היציאה למבצע "צוק איתן".

. בן דוד ושני נערים נוספים שהורשעו - חטפו ורצחו את אבו חדיר בלילה שלאחר הלווייתם של שלושת הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח, כנקמה על חטיפתם ורציחתם ביוני אותה שנה, לפני היציאה למבצע "צוק איתן".

על פי ההרשעה, ב-2 ביולי בשעות הערב המאוחרות, לאחר הכנה והצטיידות מוקדמת, יצאו השלושה לבצע את "פעולת הנקם" לזכר שלושת הנערים. במשך שלוש שעות הם חיפשו קורבן מתאים בשכונות ואדי ג'וז ובית חנינא, וסמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר הם ראו את אבו חדיר, שיצא מביתו לעבר המסגד כדי להתפלל.

על פי ההרשעה, ב-2 ביולי בשעות הערב המאוחרות, לאחר הכנה והצטיידות מוקדמת, יצאו השלושה לבצע את "פעולת הנקם" לזכר שלושת הנערים. במשך שלוש שעות הם חיפשו קורבן מתאים בשכונות ואדי ג'וז ובית חנינא, וסמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר הם ראו את אבו חדיר, שיצא מביתו לעבר המסגד כדי להתפלל.

על פי ההרשעה, ב-2 ביולי בשעות הערב המאוחרות, לאחר הכנה והצטיידות מוקדמת, יצאו השלושה לבצע את "פעולת הנקם" לזכר שלושת הנערים. במשך שלוש שעות הם חיפשו קורבן מתאים בשכונות ואדי ג'וז ובית חנינא, וסמוך לשעה 4:00 לפנות בוקר הם ראו את אבו חדיר, שיצא מביתו לעבר המסגד כדי להתפלל.

הם הכניסו אותו בכוח למכונית, ובמהלך הנסיעה החזיקו שני הנערים באבו חדיר שנאבק בהם. בן דוד ציווה על אחד מהם: "תגמור אותו", והנער חנק את אבו חדיר עד שזה איבד את הכרתו. כשהגיעו ליער ירושלים כעס אחד הנערים על בן דוד ש"הם עושים את כל העבודה", ובעקבות כך לקח בן דוד לום והלם באבו חדיר תוך שצעק, "זה בשביל משפחת פוגל', ו"זה בשביל שלהבת פס", עד שירד דם מראשו.

הם הכניסו אותו בכוח למכונית, ובמהלך הנסיעה החזיקו שני הנערים באבו חדיר שנאבק בהם. בן דוד ציווה על אחד מהם: "תגמור אותו", והנער חנק את אבו חדיר עד שזה איבד את הכרתו. כשהגיעו ליער ירושלים כעס אחד הנערים על בן דוד ש"הם עושים את כל העבודה", ובעקבות כך לקח בן דוד לום והלם באבו חדיר תוך שצעק, "זה בשביל משפחת פוגל', ו"זה בשביל שלהבת פס", עד שירד דם מראשו.

הם הכניסו אותו בכוח למכונית, ובמהלך הנסיעה החזיקו שני הנערים באבו חדיר שנאבק בהם. בן דוד ציווה על אחד מהם: "תגמור אותו", והנער חנק את אבו חדיר עד שזה איבד את הכרתו. כשהגיעו ליער ירושלים כעס אחד הנערים על בן דוד ש"הם עושים את כל העבודה", ובעקבות כך לקח בן דוד לום והלם באבו חדיר תוך שצעק, "זה בשביל משפחת פוגל', ו"זה בשביל שלהבת פס", עד שירד דם מראשו.

כמו כן, הוא בעט בנער כמה פעמים תוך שצעק "זה בשביל גלעד, נפתלי, אייל". לאחר מכן הם הציתו את אבו חדיר שהיה מחוסר הכרה ונמלטו מהמקום. הם השמידו ראיות בגן סאקר, ומשם נסעו לביתו של בן דוד ביישוב אדם, ניגנו בגיטרות והלכו לישון.

כמו כן, הוא בעט בנער כמה פעמים תוך שצעק "זה בשביל גלעד, נפתלי, אייל". לאחר מכן הם הציתו את אבו חדיר שהיה מחוסר הכרה ונמלטו מהמקום. הם השמידו ראיות בגן סאקר, ומשם נסעו לביתו של בן דוד ביישוב אדם, ניגנו בגיטרות והלכו לישון.

כמו כן, הוא בעט בנער כמה פעמים תוך שצעק "זה בשביל גלעד, נפתלי, אייל". לאחר מכן הם הציתו את אבו חדיר שהיה מחוסר הכרה ונמלטו מהמקום. הם השמידו ראיות בגן סאקר, ומשם נסעו לביתו של בן דוד ביישוב אדם, ניגנו בגיטרות והלכו לישון.