נורית גורן אלפנט (43), שמתגוררת ב פנמה יחד עם בעלה ושלושת ילדיהם, סיפרה ל-ynet על רעידת האדמה העוצמתית שהכתה אתמול (שישי) במדינה המרכז-אמריקנית. "הרעש היה מאוד חזק", שחזרה, "13 שעות שהאדמה לא הפסיקה לרעוד". צפו בתיעוד הנזק לחווה:

גלריה הנזק לחווה שבה מתגוררת נורית גורן אלפנט עם משפחתה ( צילום: נורית גורן אלפנט )

( צילום: נורית גורן אלפנט )

( צילום: נורית גורן אלפנט )

גורן אלפנט סיפרה על רעש האדמה שהיכה אתמול בפנמה, הורגש היטב בבירה פנמה סיטי, גרם לנזקים במחוזות שונים במדינה והורגש גם בקולומביה השכנה. "זה התחיל ברעידת אדמה בעוצמה של כמעט 8, והרגשנו כמו אונייה מיטלטלת על גלים", אמרה. "אנחנו עדיין רועדים, ובינתיים יש רעידות משניות כל כמה דקות. רעידה גדולה לא הייתה כבר כמה שעות. זה היה טירוף. לא הצלחנו ללכת ישר. אנשים נפלו על הרצפה. הכול זז עשר סנטימטר לפה ולשם".

הישראלית סיפרה כי רעידת האדמה יצרה כאוס במדינה ועוררה חשש לגל צונאמי: "נוצרו נזקים מאוד חמורים. אנשים איבדו הכול. אנחנו גרים בחווה אקולוגית והיו לנו המון נזקים בחווה, אבל למזלנו אנחנו בשטח פתוח. אנחנו גרים עשר דקות מעיירת חוף שבה חיים כ-100 משפחות ישראליות, והבתים שלהם נהרסו לחלוטין. אין שם אספקת חשמל, מים ואינטרנט והמצב מאוד קשה שם".

"אין אספקת חשמל בכל האזור ואין אינטרנט", הוסיפה גורן אלפנט. "רק מי שיש שלו פאנלים סולריים או 'סטרלינק' מצליח לתקשר עם העולם. עלינו להר מחשש לצונאמי, אבל ירדנו מהר כשהבנו שאין חשש שזה יקרה. למזלנו הרב אנחנו מאורגנים, למרות שהחווה ניזוקה מאוד קשה".

מוקד רעש האדמה בפנמה, ששוכנת לאורך "טבעת האש"

27 נפצעו ברחבי המדינה. בית חולים בבירה פנמה סיטי, אתמול ( צילום: MARTIN BERNETTI / AFP )

גורן אלפנט הוסיפה: "קלטנו ארבע משפחות אלינו, אבל לצערנו אין לנו מים. אנחנו נשארים פה בחווה ומקווים שהאוכל יספיק ושהמים יחזרו. מנסים עכשיו לחלץ אנשים שרוצים לצאת מהאזור, אבל כל הדרכים חסומות. יש פה מטיילים ישראלים והקהילה היהודית בפנמה סיטי פתחה מוקד הומניטרי למי שצריך. נשמח לכל עזרה מאנשים בארץ לשקם את החווה ולדאוג למשפחות שקלטנו".

הרשויות עדכנו: 27 נפצעו

מוקד הרעש אתמול היה 14 ק"מ דרומית-מערבית מפיטלוזה שבדרום פנמה. בארצות הברית הזהירו שגלי צונאמי מסוכנים בגובה של מטר עד שלושה מטרים עלולים להגיע לחופי פנמה, ואזהרות צונאמי פורסמו גם לקולומביה, אקוודור, ניקרגואה וגואטמלה - אבל לאחר מכן כל האזהרות בוטלו. שעות אחרי הרעידה הראשונה הכתה רעידה נוספת, בעוצמה 6.6.

בפנמה דיווחו על נזקים בכמה מחוזות, אבל לא בבירה פנמה סיטי, שבה גורדי שחקים רבים. בתיעודים, דקות ספורות אחרי הרעש, נראו מבלים נמלטים מקניון - ונוסעים יוצאים במהירות מתחנת האוטובוסים המרכזית, טרמינל אלברוק. בשידורי הטלוויזיה נראו רבים בורחים לרחובות. הרשויות במדינה עדכנו הבוקר כי 27 בני אדם נפצעו כתוצאה מרעידת האדמה.