בסוריה מדווחים כי מעאז סלאמה אל-בעיר, בעל תסמונת דאון, נהרג מירי של צה"ל הלילה (בין רביעי לחמישי) בכפר ג'מלה שבדרום המדינה. בדובר צה"ל התייחסו לתקרית ומסרו כי "הכוחות פעלו הלילה במרחב האבטחה בדרום סוריה. במהלך הפעילות, הכוחות זיהו חשוד שהתקרב לעברם וביצעו נוהל מעצר חשוד. החשוד המשיך להתקרב לכוח, וכדי להסיר את האיום הכוחות ירו לעברו. האירוע בבדיקה".

בסוריה מדווחים כי מעאז סלאמה אל-בעיר, בעל תסמונת דאון, נהרג מירי של צה"ל הלילה (בין רביעי לחמישי) בכפר ג'מלה שבדרום המדינה. בדובר צה"ל התייחסו לתקרית ומסרו כי "הכוחות פעלו הלילה במרחב האבטחה בדרום סוריה. במהלך הפעילות, הכוחות זיהו חשוד שהתקרב לעברם וביצעו נוהל מעצר חשוד. החשוד המשיך להתקרב לכוח, וכדי להסיר את האיום הכוחות ירו לעברו. האירוע בבדיקה".

בסוריה מדווחים כי מעאז סלאמה אל-בעיר, בעל תסמונת דאון, נהרג מירי של צה"ל הלילה (בין רביעי לחמישי) בכפר ג'מלה שבדרום המדינה. בדובר צה"ל התייחסו לתקרית ומסרו כי "הכוחות פעלו הלילה במרחב האבטחה בדרום סוריה. במהלך הפעילות, הכוחות זיהו חשוד שהתקרב לעברם וביצעו נוהל מעצר חשוד. החשוד המשיך להתקרב לכוח, וכדי להסיר את האיום הכוחות ירו לעברו. האירוע בבדיקה".