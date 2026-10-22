בסוריה מדווחים כי מעאז סלאמה אל-בעיר, בעל תסמונת דאון, נהרג מירי של צה"ל הלילה (בין רביעי לחמישי) בכפר ג'מלה שבדרום המדינה. בדובר צה"ל התייחסו לתקרית ומסרו כי "הכוחות פעלו הלילה במרחב האבטחה בדרום סוריה. במהלך הפעילות, הכוחות זיהו חשוד שהתקרב לעברם וביצעו נוהל מעצר חשוד. החשוד המשיך להתקרב לכוח, וכדי להסיר את האיום הכוחות ירו לעברו. האירוע בבדיקה".
מקומיים מהכפר, שנמצא באזור המערבי של דרעא, טענו כי אל-בעיר כלל לא היה חמוש, ובעקבות מוגבלותו לא יכול היה להעריך את הסכנה. לדבריהם, הוא התקדם לעבר הכוחות ש"פתחו באש ללא הבחנה לעבר בתי אזרחים". בסוריה טוענים כי צה"ל מבצע פשיטות ליליות באופן תדיר באזור, ולטענת התושבים הלילה נפרסו צלפים על גגות הבתים בכפר ג'מלה. הפשיטות לעיתים כוללות חיפוש בבתי התושבים, מה "שיוצר מצב של אימה וחשש עמוק בקרב האוכלוסייה המקומית", כלשונם.
בשעות הצהריים נערכה הלוויתו של אל-בעיר, והתיעודים הרבים שהופצו משם ליבו את זעם התושבים כלפי ישראל וחוללו סערה בסוריה. באחד הסרטונים נראית שיירת אופנועים המלווה את ארון הקבורה, והמוני המשתתפים בהלוויה קוראים "נתניהו אויב אללה, ישראל אוייבת אללה".
שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני אמר כי "המשרד מגנה בחריפות את הפשע שביצעו הכוחות הישראליים, שהוביל למותו של צעיר בעל צרכים מיוחדים". הוא הוסיף: "פגיעה באזרחים מהווה הפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי והמשפט הבינלאומי ההומניטרי. הפשיטות והתקיפות נגד אזרחי סוריה מהווה הפרה של ריבונות של המדינה, מאיימת על הביטחון והיציבות באזור, ומכשיל את המאמצים לשיקום ולבנייה". בהמשך ההודעה קרא "לכפות על ישראל לכבד את כללי המשפט הבינלאומי".
חלק מתושבי הכפר קראו לממשלה הסורית לחמש אותם "כדי להתעמת עם הכוחות הישראליים", אך אין כל אינדיקציה שבדמשק מתכוונים לעשות כן. המתיחות באזור הגבול עם סוריה, בין כוחות צה"ל הפועלים בגזרה לתושבים המקומיים, עלתה לכותרות בישראל בעיקר כאשר מתרחשים אירועים חריגים, אך החיכוך נמצא שם כל הזמן.
בימים האחרונים חזר לשיח בסוריה פרויקט המכונה במדינה "פרויקט סופה" ומוצג באור שלילי מאוד, כאשר הכוונה למכשול הנבנה בגבול סוריה. לפי הדיווחים הסוריים מדובר בפרויקט ביטחוני ישראלי שהחל בשנת 2022 וכולל "דרך מבוצרת, סוללות עפר ועמדות תצפית לאורך קו ההפרדה".
מבחינת הסורים מדובר בפרויקט שמבודד כפרים מאדמותיהם וממקורות פרנסתם, הורס תעלות מים ומעיינות ובכך מאיים על ביטחון המים והמזון, והורס אלפי דונמים של אדמות חקלאיות ושטחי מרעה. יש לציין כי בישראל דווח בשנת 2024 על פרויקט בשם "מזרח חדש" שכולל תעלות ומכשולים נגד פלישה מסוריה ומדובר בפרויקט שהחל עוד לפני נפילת משטר אסד, והתרחב מאז.