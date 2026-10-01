בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שנלחם במפגע ופתח את הדלת של תא הטייס. הרצוג הזכיר גם את טלי מנס, אשתו של צביקה, שהתריעה על אירוע חריג. בהודעה נכתב כי הארבעה "השתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם וחיון ייצב את הגה המטוס".

בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שנלחם במפגע ופתח את הדלת של תא הטייס. הרצוג הזכיר גם את טלי מנס, אשתו של צביקה, שהתריעה על אירוע חריג. בהודעה נכתב כי הארבעה "השתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם וחיון ייצב את הגה המטוס".

בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שנלחם במפגע ופתח את הדלת של תא הטייס. הרצוג הזכיר גם את טלי מנס, אשתו של צביקה, שהתריעה על אירוע חריג. בהודעה נכתב כי הארבעה "השתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם וחיון ייצב את הגה המטוס".

"לאחר נטרולו, ד"ר מוסאייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה, וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום של המטוס בסעודיה. פעולתם המהירה של הנוסעים והצוות מנעה אסון כבד". בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא הרצוג להביע את הערכתו על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

"לאחר נטרולו, ד"ר מוסאייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה, וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום של המטוס בסעודיה. פעולתם המהירה של הנוסעים והצוות מנעה אסון כבד". בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא הרצוג להביע את הערכתו על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

"לאחר נטרולו, ד"ר מוסאייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה, וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום של המטוס בסעודיה. פעולתם המהירה של הנוסעים והצוות מנעה אסון כבד". בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא הרצוג להביע את הערכתו על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".