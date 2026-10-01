נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן בטיסת פליי דובאי והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעתם: יניב חיון, ד"ר שוטה מוסייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן.
בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שנלחם במפגע ופתח את הדלת של תא הטייס. הרצוג הזכיר גם את טלי מנס, אשתו של צביקה, שהתריעה על אירוע חריג. בהודעה נכתב כי הארבעה "השתלטו על התוקף, תוך סיכון ממשי לחייהם וחיון ייצב את הגה המטוס".
"לאחר נטרולו, ד"ר מוסאייב העניק טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה, וסייע לייצב את מצבו עד לנחיתת החירום של המטוס בסעודיה. פעולתם המהירה של הנוסעים והצוות מנעה אסון כבד". בשיחות שקיים עמם ביקש הנשיא הרצוג להביע את הערכתו על התושייה, האומץ והערבות ההדדית שהפגינו ברגעי סכנה קיצוניים, והודיע להם כי בכוונתו להביא את סיפור גבורתם בפני הוועדה המייעצת ל"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".
נשיא המדינה אמר להם: "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן. סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה היום את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל. בכוונתי להביא את סיפור גבורתכם בפני הוועדה המייעצת לאות נשיא המדינה לגבורה אזרחית ולהמליץ לה להעניק לכם את האות".
"בנוסף, תודתי והערכתי העמוקה, בשם מדינת ישראל, לטייס ההודי, הקפטן סמיט מצ'האר, שבנחישותו ופעולותיו איפשר את הנטרול והציל חיים רבים".
"אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" נוסד על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך המלחמה, במטרה להוקיר אזרחיות ואזרחים שפעלו בגבורה יוצאת דופן, תוך סיכון ממשי של חייהם, מתוך ערבות הדדית ובמטרה להציל חיי אדם. האות מוענק לאחר בחינת המקרים והמלצת ועדה מייעצת שמינה נשיא המדינה. האות הוענק בשנים האחרונות לגיבורים ישראליים יוצאי דופן שחלקם בלטו מאד בשבעה באוקטובר בעוטף עזה ובמקרים נוספים. זה הוא אות הגבורה האזרחי הגבוה ביותר.