"הוא לא ידע": זה מה שמוכנה לומר אשתו של ראש העיר כפר סבא מיטל סער לחוקרי פרשת "הדרך אל הכפר" , שבמסגרתה חוקרי יאח"ה בלהב 433 חוקרים חשדות למעשי שחיתות חמורים שלה עם בעלה, ראש העיר רפי סער.

לפי גורם בכיר בחקירת הפרשה, מעבר למשפט בודד זה - שבאמצעותו היא מרחיקה את בעלה מהחשדות - אשת ראש העיר שומרת על זכות השתיקה כלפי כל שאלה שמטיחים בה החוקרים. עו"ד חיה ציון זכאי, שמייצגת את החשודה, אמרה מצדה כי "מרשתי נוהגת כך בחקירה על פי עצתי", והוסיפה: "היא במצב נפשי קשה מאוד ואינה מסוגלת לתת מענה".

מיטל סער, באחד מדיוני הארכת המעצר ( צילום: מוטי קמחי, מאיר תורג'מן )





בדיון בנוגע להארכת מעצרה סער התפרצה בבכי, והביעה דאגה לשתי בנותיה (14 ו-15) שלא הולכות לדבריה לבית הספר, כפי שצעקה לעבר בני משפחתה שהיו באולם. בנוסף נטען כי היא ירדה ב-5 ק"ג במשקלה, בשל תנאי המעצר ומצבה הנפשי.

לפי החשדות שמייחסים לה חוקרי יאח"ה, אשת ראש העיר הייתה הגורם המחולל שהניע את השיטה שהשחיתה את מסדרונות העירייה. לפי גורם בכיר ששוחח עם ynet, "מי שהיה צריך משהו בעירייה ידע שהוא פונה אליה. מהחקירה הסמויה עלה שאנשי עסקים ובעלי אינטרסים שילמו לה סכומי כסף גדולים שיכלו לנוע בין 20 ל-30 אלף שקלים רק בשביל פגישה ראשונית איתה, כדי להניע את שיטת השוחד.

הגורם הדגיש כי "לפי החשד, אם היא קידמה את האינטרסים ודאגה שיזכו במכרזים, אז שילמו לה בהמשך לפי דרישה שלה - והכל במזומן".

"ראש העיר היה המוציא לפועל"

בפרשת "הדרך אל הכפר" נחקרות 8 תתי פרשיות, שבכולן אשת ראש העיר מיטל סער היא הדמות הדומיננטית שאיתה יוצרים קשר, ובהמשך לפי החשד בעלה דואג ש"הדברים יסתדרו" בוועדות השונות בעירייה או בחברה הכלכלית של העירייה. החברה היא הזרוע הביצועית של העירייה בתחומים רבים, במיוחד בתחום ההתחדשות העירונית, שם לפי החשד קידמו אינטרסים של יזמים שנכנסו לפרויקטים, בעיקר בתחום זכויות הבנייה.

גלריה ראש העיר רפי סער בבית המשפט ( צילום: מאיר תורג'מן )

לכל החלטה של הגדלת זכויות בנייה יש משמעות של הגדלת היקף ההכנסות בפרויקט במיליוני שקלים, וגורם שמכיר את הפרטים אומר כי "שם הכסף הגדול, בזכויות הבנייה שהעירייה והחכ"ל יכולים להעניק". בפרשה נחקרו עשרות אנשים, חלקם תחת אזהרה, וחלקם אף נעצרו ושוחררו בהמשך למעצר בית, הבכיר שבהם היה מנכ"ל החכ"ל של עיריית כפר סבא, שגיא חן, שמכחיש את החשדות נגדו.

בתחילת השבוע חן סיים את מעצר הבית, ובעת זו הוא מורחק ממקום עבודתו. במקביל, ראש העיר ממשיך לדבוק בגרסתו כי "לא לקחתי שקל בודד", וטוען שאינו מעורב בכל החשדות שהמשטרה מעלה. גורם בחקירה אמר מנגד כי "העבירות נעשו בצוותא חדא. ראש העיר ידע על כל דבר שאישתו עושה, נהנה מכספי השוחד שתמיד הגיעו במזומן, והיה המוציא לפועל בעירייה של הסיכומים שאשתו עם בעלי העסקים, ששיחדו אותם לפי החשד במאות אלפי שקלים במצטבר".

גורם בכיר בחקירה עוד אומר "הספקנו הרבה מאז הפרץ שהגיע אחרי חקירה סמויה של שנה וחצי, שבה אספנו ראיות לכאורה נגד בני הזוג סער וחשודים נוספים. תפסנו מדיה ממכשירי סלולר, מסמכים, קיבלנו עדויות של נחקרים שמחזקות את החשדות, ויש עוד עבודה רבה לעבד את כל החומר שעלה מאז שהחקירה הפכה לגלויה לפני כשבוע וחצי".

במהלך החקירה, בימי המעצר הטיחו בחשודים הקלטות של האזנות סתר שבהן נשמע קולם. חלק מהחשודים מחזיקים בתפקידים בעירייה, ואחרים הם אנשי עסקים ששיחדו את בני הזוג לקידום האינטרסים הכלכליים שלהם מול העירייה. במשטרה הופתעו למצוא בין החשודים גם גורמים עבריינים, שהיו אנשי הזרוע שנשלחו לאיים על אנשים לרדת ממכרזים. "שיטות שלא אופייניות בעבירות צווארון לבן ברשויות מקומיות וציבוריות", ציין בכיר בחקירה.

"לא היו שאלות על אורח החיים הבזבזני והראוותני?". מיטל סער ( צילום: מוטי קמחי )

אחת מ-8 תת-הפרשיות שנחקרות היא פרשת שיפוצי הקיץ, שבה קבלנים זכו במכרזים לשפץ מוסדות חינוך במהלך הקיץ, כשהשיטה הייתה שמי שהגיע להסדר של מתן שוחד עם אשת ראש העיר זכה במכרז על-ידי החברה הכלכלית שניהלה את הפרויקטים. החוקרים מעריכים כי אנשי העסקים ששיחדו את ראש העיר "דאגו להשית את הכסף שהעבירו במזומן כדי לקבל פרויקטים, והשיתו הכספים ששילמו במזומן על הציבור כשהגדילו את התמורה הכספית עבור העבודה".

"הגרסה של ראש העיר לא מתקבלת"

תת-פרשיה נוספת עוסקת במתן זיכיונות להפעלת 4 פודטראקים בפארקים ברחבי העיר. מי שזכה במכרז היה איש העסקים אפרים כחלון, שצפוי להשתחרר היום למעצר בית של 10 ימים. לפי החשד, כחלון שיחד את אשת ראש העיר, שמולה עמד בקשר, בכסף מזומן. במהלך הפשיטה נתפס גם חוזה מוכן שיעניק לה הלוואה בגובה 2.5 מיליון שקלים.

כחלון, המיוצג על-ידי עו"ד רונן רבי, טוען כי בסופו של יום לא חתם על החוזה המדובר. לדברי בא כוחו, "ההלוואה לא יצאה לפועל, ולפי החוזה מדובר בהלוואה נושאת ריבית שהייתה כחוק. לא היה בה שום רצון למתנה". לדברי כחלון, הוא השכיר למפעילי משנה את הפודטראק עבור 6,000 שקלים, שמתוכם הפריש לעירייה 2,000 שקלים תמורת הזיכיון. לפי עו"ד רבי, "זה כל החיבור שלו לפרשה. הוא לא שיחד כלל וכלל".

גורם בחקירה אמר בתגובה לגרסת ראש העיר כי לא היה מעורב ולא ידע על השחיתות: "כל מה שראינו בפרשיה מעיד על מעורבות מלאה של ראש העירייה. אם זה לתפור מכרז למידותיו של המועדף, או לאיים על אחרים באמצעות עבריינים שיצאו מהמכרז, או לדאוג לכך כי הקול המכריע בחכ"ל או בוועדות בעירייה יטה את המכרז לטובת המועדף. הוא היה שותף מלא בשיטת השוחד שפעלה".

גורמים בחקירה אמרו הבוקר עוד כי "הגרסה של ראש העיר לא מתקבלת. יש ראיות לכאורה על המודעות של ראש העיר שעלו בחקירה הסמויה ונוספו גם בחקירה הגלויה מפי עדים וחשודים. לפי החשד הייתה לו מעורבות פעילה לשרת את האינטרס שמקדמת אישתו. בנוסף גם אם לא ידע - הוא לא שאל שאלות על הכספים הרבים במזומן שיש לאישתו ואורח החיים הבזבזני והראוותני שלה? רק עיוור או חירש לא ישאל מאיפה הכסף".

על הטענה כי אשת ראש העיר מיטל סער אינה עובדת ציבור וכך לא ניתן לשחד אותה אומרים ביאח"ה כי ניתן לייחס עבירת שוחד בצוותא חדא גם למי שאינו בעל תפקיד ציבורי.