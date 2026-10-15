מנכ"ל החברה הכלכלית של עיריית כפר סבא, שגיא חן, שוחרר היום (חמישי) למעצר בית בן שישה ימים בפרשת "הדרך אל הכפר", שבמסגרתה נעצרו גם ראש העיר רפי סער ואשתו מיטל , בחשד לקבלת שוחד בסכומים של מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים. ההחלטה לשחררו למעצר בית התקבלה על ידי שופט בית משפט השלום בראשון לציון מנחם מזרחי, והוטל עליה עיכוב ביצוע של 24 שעות, כדי לאפשר ליחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 להגיש ערעור.

במסגרת הפרשה המשטרה תפסה מיליון שקלים במזומן בקרב 17 חשודים שנעצרו ושבעה שעוכבו. כ-300 אלף שקלים מהסכום הכולל נתפסו בביתו של ראש העיר סער ורעייתו ובבית אמה, שם אותר מרבית הסכום במזומן יחד עם שעוני ותיקי יוקרה . רפי סער ואשתו עצורים עד יום שני הקרוב. פרשיית השחיתות הציבורית נחשפה בשני האחרון: לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש העיר והמנכ"ל, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים רבים ומשמעותיים.

סנגוריו של המנכ"ל שגיא חן ( צילום: מאיר תורג'מן )





גלריה שותקת בחקירה. מיטל סער ( צילום: מוטי קמחי )

בבית המשפט טענה הסנגורית של מיטל סער, עו"ד חיה ציון זכאי, כי היא נמצאת ב"מצב נפשי קשה". החוקרים אפשרו לה לשוחח בטלפון עם שתי בנותיה בגיל 14 ו-15, שהיו עדות למעצר ההורים בשעת בוקר מוקדמת. למרות תיאור מצבה, אשת ראש העיר ממשיכה לשמור על זכות השתיקה ואילו ראש העיר, שמיוצג על ידי עו"ד מיכה פטמן, מסר גרסה שבה טען שאין לו כל קשר למעשיה של רעייתו והוא לא קיבל "אפילו שקל בודד" כשוחד, לדבריו.

המנכ"ל חן, בעל תעודת עורך דין, אמר לסנגוריו ששי גז ובר אסלן כי בעת שישב בחדר החקירות ביאח"ה החוקרים שישבו מולו אמרו לו: "תדבר נגד אשת ראש העיר ותלך הביתה". החוקרים חושדים שהמנכ"ל הוציא לפועל את הדרישות של אשת ראש העיר וראש העיר לקדם אנשי עסקים שיזכו במכרזים של החברה הכלכלית, בתמורה לשוחד שקיבלו בני הזוג סער.

בדיון הארכת המעצר בפני השופט מזרחי, סנגוריו טענו כי "המעצר שהמשטרה דורשת נועד ללחוץ את המנכ"ל, איש חוק בעל תעודת עורך דין, כדי שיפתח את הפה נגד אשת ראש העיר וראש העיר. עוד הוסיף עו"ד גז כי "במשטרה לא חוקרים אותו כחשוד, אלא כדי להפעיל עליו לחץ שיישבר ויפתח על אשת ראש העיר שהתקשרה אליו ללא הרף ודרשה ממנו לבצע דברים. אין זה סוד שיש למשטרה האזנות סתר של למעלה משנה של אשת ראש העיר וראש העיר וכנראה שמעו שם שיחות בין אשת ראש העיר למנכ"ל החברה הכלכלית, אולם מעבר לזה שאמר לה 'כן' והיו פעמים שאמר שמדובר בבקשה לא לגיטימית, הוא לא ביצע בשטח שום פעולה בלתי חוקית".

לטענת הסנגורים, "למשטרה אין עדות של אדם שטוען שנתן לו כסף כשוחד או ראיה שמחברת אותו לקבלת שוחד". החוקרות פקד נטלי רובין ופקד דניאל כהן מיאח"ה בלהב 433, טענו בדיון כי מחומר הראיות שהצטבר מאז נפתחה החקירה הגלויה, מתקבלת התמונה הבאה: "איש ציבור חולש על תקציבי עתק, מועברים לטיפולו ניקיון מוסדות חינוך ועוד פרויקטים ברחבי העיר שגם הועברו לאחריותו, כדי שיפעל לספק את הדרישות של ראש העיר ורעייתו. החשד התחזק משמעותית בעדויות של עדים אחרים שמבססים את הקשר לראש העיר והפעולות שהוא מבצע עבורם בתפקידו. יש התפתחויות בחקירות שלו".

ראש העיר כפר סבא רפי סער ( צילום: אסף פרידמן )

חלק מהפריטים שנתפסו אצל בני הזוג סער

הסנגורים התייחסו גם ל"ראיה המרכזית" שהוצגה בדיון הקודם - כשהמשטרה טענה כי תפסה בביתו שקית עם מעטפות ובתוכן צ'קים ו"הוא טען שזה מעטפות של חתונה ששמר עבור החתן". לדברי עורכי הדין, "במשטרה לא קנו את הגרסה וזימנו את החתן, שטען שאלו מעטפות ובהן צ'קים שניתנו כמתנה בחתונתו שנערכה כמה ימים קודם". הסנגורים אמרו שהשוטרים "בדקו את גרסתו והחזירו לו את המעטפות, כך שהראיה המרכזית לכאורה שהמשטרה החזיקה נפלה להם".

"שוחד זה לא רק כסף"

פקד רובין אמרה בדיון כי אין עדות של אדם שנתן למנכ"ל כספי שוחד, "אולם זה עולה מעדויות וחומרי החקירה שהצטברו מאז שהחקירה הפכה לגלויה". עו"ד גז טען ש"כנראה יש למשטרה האזנות שבהן נשמעות שיחות של המנכ"ל עם אשת ראש העיר שלחצה עליו, והוא כנראה מנסה לרצות אותה מבלי שיש לו כל כוונה להיענות לדרישותיה. אין כל הוכחה שביצע משהו בלתי חוקי למענה". החוקרת הציגה תמונה שלפיה המנכ"ל "מקדם פרויקטים בעיר לא לחינם בניגוד לאינטרס העירייה". השופט הקשה ושאל ״מה הוא מקבל״, והיא השיבה: "שוחד זה לא רק כסף, זה גם שווה כסף". בהמשך גם הציגה מסמכים לעיון בית המשפט שתומכים בחשד נגד המנכ"ל.

צילום: אביגיל עוזי

שיטת הפעולה שנחשפה בחקירה, לפי החשד, פעלה כך: אנשי עסקים פנו לרעיית ראש העיר, נוצר קשר של "תן וקח", והיא פעלה כדי שיזכו במכרזים ובפרויקטים עירוניים. במשטרה חושדים כי כדי להסתיר את העדפתם של אנשי עסקים מסוימים ואת החשד להטיית מכרזים, הועברו פרויקטים מהעירייה לחברה הכלכלית העירונית. על פי החשד, התקיים תיאום בין בני הזוג לבין המנכ"ל חן, שידע מראש איזה גורם אמור לזכות במכרז שהגיע אליו.

המשטרה ביקשה לעצור אותו לחמישה ימים נוספים וטענה: "בעדויות של מעורבים נוספים עולה שהחשוד קידם פרויקטים. הוא עשה את דברם של מיטל ורפי. יש עדות ממשית שפעל להדיח אדם אחד כדי לקדם אדם אחר בפרויקט, ועבד למען אשת ראש העיר. יש עדויות שהחשוד ניסה להדיח אנשי מקצוע בוועדות שלא תאמו את האג'נדה שלו ואת מי שרוצה לקדם".