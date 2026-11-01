אישה בשנות ה-40 לחייה נמצאה הלילה (בין ראשון לשני) ללא רוח חיים בדירה ברחוב יוסף שפרינצק בפתח תקווה, לאחר שעל פי החשד היא הוכתה למוות באמצעת גרזן על ידי בעלה - לעיני הילדים. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהיא סובלת מפציעה קשה ונאלצו לקבוע את מותה בזירה. כוחות משטרה שהגיעו לזירה פתחו בסריקות לאיתור הבעל, ומצאו אותו ללא רוח חיים ברחוב לאחר ששם קץ לחייו.
הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 00:02. פראמדיקי מד"א דור צברי ומוחמד פוואקה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. הובילו אותנו אל הפצועה שהייתה מחוסרת הכרה, כשהיא ללא דופק וללא נשימה וסובלת מפציעה קשה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו פציעתה הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום".
שוטרי תחנת פתח תקווה במחוז מרכז הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. מהמשטרה נמסר כי השוטרים מבצעים פעולות חקירה לאיתור המעורבים, וכי הרקע לאירוע ונסיבותיו עדיין נבדקים.
רק ביום חמישי האחרון נמצאה בדירה בעכו גופתה של תמרה עמראן, בת 21 משכם. על פי החשד, ארוסה, סיף סקף אלחיט, רצח אותה, ביתר את גופתה באמצעות מסור ונמלט לשטחי הרשות הפלסטינית, שם נעצר בידי המשטרה הפלסטינית. מכריה של עמראן סיפרו כי היא קיבלה איומים על חייה לפני הרצח.
כשבוע קודם לכן נרצחה בדירתה בקריית חיים יאנה זיקובה, בת 43, לעיני בנה בן השש. בן זוגה לשעבר, פבלו פלקוש, נעצר בחשד לרצח, וגם אביו נעצר בחשד למעורבות בפרשה. מוקדם יותר באוקטובר נרצחה בבאר שבע אנאניה קלב, בת 38, בדקירות סכין, כשבנה בן החמש שהה בדירה. בעלה נעצר בחשד למעשה.
לפי נתוני שדולת הנשים בישראל, מתחילת השנה נרצחו לפחות 16 נשים על רקע מגדרי, ועוד שמונה נשים נרצחו בנסיבות אחרות. על פי נתוני המעקב המפורטים שפרסמה השדולה ב-26 באוקטובר, ב-80% מ-15 מקרי הרצח על רקע מגדרי שנבדקו באותה עת, החשוד היה בן זוגה של הנרצחת או בן זוגה לשעבר. בתשעה מהמקרים טרם היה פענוח, וגילן הממוצע של הקורבנות עמד על 40.