הסיבה שבגינה הוציאה ארצות הברית בבהילות רבה את כלל המפציצים שלה מבסיס פיירפורד בבריטניה הייתה חששות כבדים מפני מתקפת כטב"מים מורכבת מצד משמרות המהפכה של איראן. כך דיווחו הלילה (בין שני לשלישי) כלי תקשורת בארה"ב. לפי הדיווחים, התוכנית הייתה לפגוע במטוסים ולהרוג את צוותיהם, כולל טייסים אמריקנים.
האמריקנים, נזכיר, פינו בבהילות את 12 מפציצי ה-B-1 מהבסיס בבריטניה. הלילה נחשף ב"ניו יורק טיימס" כי האיראנים תכננו להרוג מאות אנשי צוות ולפגוע במפציצים. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי הם מאמינים שהמזימה דומה למתקפה האוקראינית שזכתה לכינוי "קורי עכביש", שבמסגרתה הבריחה קייב רחפנים עמוק אל לב רוסיה, ושיגרה אותם ממשאיות. במתקפה הזו נפגעו כ-10 מטוסים, כולל מפציצים בעלי יכולת גרעינית. המתקפה יצאה לפועל על מסלולי המראה בסיביר - ובצפון הרחוק של רוסיה.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודה אתמול כי גורמים שקשורים לאיראן איימו על המטוסים בבסיס, ותהה: "היה לנו מידע על איום. למה שאשאיר אותם שם?". סגנו, ג'יי די ואנס, הוסיף: "אנחנו סבורים שהאיראנים מנסים לעשות מה שהם עושים 49 שנים - טרור נגד ארה"ב. ואנחנו נוקטים משנה זהירות".
בהמשך התייחס טראמפ גם למלחמה באיראן במהלך עצרת בחירות בגרנד איילנד שבנברסקה, וביקש להמעיט בחשיבות העלייה במחירי הדלק בעקבותיה. "זה קצת גבוה. זה מחיר זניח לשלם כדי לשמור על העולם בטוח, כדי לשמור על המדינה שלנו בטוחה", אמר. לאחר מכן הוסיף: "הם יכולים לחסל עיר. שייקחו את לוס אנג'לס, שייקחו את סן דייגו. זה מחיר זניח מאוד לשלם". הקהל בעצרת הגיב במחיאות כפיים ובקריאות עידוד.
טראמפ המשיך וטען כי המלחמה "תסתיים בקרוב מאוד" וכי היא "למעשה כמעט הסתיימה". לדבריו, האיראנים "תמיד אומרים שיש להם סף כאב גבוה", והוסיף: "הם צריכים אותו". בהמשך חזר על התחזית כי המלחמה תסתיים בקרוב וכי לאחר מכן מחירי הדלק ירדו בחדות.
ראש העיר סן דייגו, טוד גלוריה, הגיב בחריפות לדברי טראמפ. "סן דייגו היא לא נזק משני. אנחנו לא בני-הקרבה, ולעולם לא נהיה 'מחיר זניח לשלם'. תשאיר את העיר שלנו מחוץ לדיבורי המלחמה חסרי האחריות שלך", הוא כתב ברשת X.
בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד שבמערב אנגליה, נזכיר, משמש את חיל האוויר האמריקני ונחשב לאחד הבסיסים האירופיים המרכזיים שמסוגלים לקלוט מפציצים כבדים. במהלך המלחמה באיראן המריאו ממנו מפציצים אמריקניים למשימות נגד יעדים איראניים, ובמשמרות המהפכה אף הגדירו אותו בעבר "מטרה לגיטימית".
לפני כשבוע וחצי נעצרו חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, לאחר שנראו סמוך לבסיס ליד שלושה כלי רכב מסחריים. הם נעצרו בחשד לעבירות טרור וחומרי נפץ. המשטרה מצאה ברכבים כמות של דלק, אך לא מטען חבלה מאולתר. החמישה שוחררו בהמשך בערבות ובתנאים מגבילים, והחקירה נמשכת. ארבעה ימים לאחר מכן נעצר בלונדון גם אזרח בריטי-איראני בן 25 בחשד להכנת מעשי טרור, וגם הוא שוחרר לאחר מכן בערבות.
ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם אמר כי קיימים "סימנים חזקים" למעורבות איראנית בפרשה, בעוד טראמפ טען כי החשודים התכוונו לגרום "נזק גדול" לבסיס. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר מצדו כי באירוע ניכרו "ידיו של שחקן זר". איראן דחתה את ההאשמות, הגדירה אותן חסרות בסיס ואף זימנה את שגריר בריטניה בטהרן לשיחת מחאה.
בעקבות האיום הוציאה ארה"ב את כל מפציצי ה-B-1 שהוצבו בפיירפורד והחזירה אותם לבסיסי האם בארה"ב. טראמפ אישר אתמול כאמור כי ההחלטה התקבלה בשל איום שנקשר לאיראן. "היה לנו מידע שאולי יש איום, אז למה שאשאיר אותם שם?", אמר. כשנשאל אם האיום קשור לאיראן, השיב: "הם יהיו קשורים לאיראן". סגנו ג'יי די ואנס אמר כי המהלך נעשה "מתוך משנה זהירות", אולם רוביו הדגיש שאין קשר ישיר מוכח בין הוצאת המפציצים לבין הפרשה הנחקרת. בממשלת בריטניה טענו כי הבסיסים הצבאיים בשטח הממלכה בטוחים, וסירבו להתייחס לפינוי הבהול.