בעקבות האיום הוציאה ארה"ב את כל מפציצי ה-B-1 שהוצבו בפיירפורד והחזירה אותם לבסיסי האם בארה"ב. טראמפ אישר אתמול כאמור כי ההחלטה התקבלה בשל איום שנקשר לאיראן. "היה לנו מידע שאולי יש איום, אז למה שאשאיר אותם שם?", אמר. כשנשאל אם האיום קשור לאיראן, השיב: "הם יהיו קשורים לאיראן". סגנו ג'יי די ואנס אמר כי המהלך נעשה "מתוך משנה זהירות", אולם רוביו הדגיש שאין קשר ישיר מוכח בין הוצאת המפציצים לבין הפרשה הנחקרת. בממשלת בריטניה טענו כי הבסיסים הצבאיים בשטח הממלכה בטוחים, וסירבו להתייחס לפינוי הבהול.