ארה"ב הודיעה הערב (יום א') כי הוציאה את כל מפציצי ה-B-1 שלה מבסיס פיירפורד שבריטניה, בעקבות מזימת הטרור שסוכלה שם בשבוע שעבר - מזימה שלפי החשד לאיראן היה קשר אליה. ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי הסיבה להוצאת המטוסים, ששימשו בין היתר להפצצות במלחמה עם איראן, היא "חשש ביטחוני" בנוגע לבסיס.

עד עתה הוצבו כתריסר מפציצי B-1 בבסיס השוכן צפונית-מערבית ללונדון, והוצאתם עשויה להעיד על כוונה אמריקנית לשנות את האופן שבו היא משתמשת בבסיס - שאיראן איימה ביולי האחרון לתקוף. המפציצים הוחזרו לבסיסיהם בארה"ב, אבל בהודעה שפרסם הערב הפנטגון הודגש כי הם ערוכים "לספק יכולת תקיפה גלובלית" גם משטח ארה"ב.

"בעוד ששיקולי ביטחון מבצעי מנעו מאיתנו לאשר בזמן אמת את תנועת הנכסים והכוחות שלנו, כעת אנו יכולים לאשר שכל המפציצים האמריקניים שהוצבו בבסיס פיירפורד הועברו מחדש לבסיסי האם שלהם בארה"ב", מסר הפנטגון.

התקרית החריגה מחוץ לבסיס, נזכיר, אירעה לפנות בוקר ביום בשבוע שעבר: המשטרה בבריטניה קיבלה אז דיווח על שלושה כלי רכב חשודים שנראו נעים לכיוון הבסיס, ושוטרים חמושים עצרו באזור חמישה אזרחים בריטים בשנות ה-20 לחייהם, כולם תושבי לונדון, תחילה בחשד לעבירות הקשורות לחומרי נפץ ובהמשך גם בחשד להכנת מעשה טרור. בעקבות האירוע פונו עשרות בתים סמוכים ונפרסו כוחות גדולים באזור.

אלא שהחקירה קיבלה תפנית כשהמשטרה הודיעה כי בשלושת הטנדרים לא נמצאו מטעני חבלה, אלא בנזין, ובהמשך התברר שאחד החשודים אף התקשר בעצמו לשירותי החירום זמן קצר לפני המעצר - פרט שהוסיף סימני שאלה סביב מה שאירע. כל חמשת החשודים שוחררו בערבות ובתנאים מגבילים, אך המשטרה הדגישה כי הם נותרו תחת חקירה. ביום חמישי האחרון נעצר חשוד שישי, צעיר מלונדון ובעל אזרחות בריטית-איראנית, גם כן בחשד לתכנון פעולות טרור - וגם הוא שוחרר כמה ימים אחר כך בערבות.