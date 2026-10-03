הטייס ערן פלג, בן 75 מכפר סבא, נהרג אתמול (שישי) בהתרסקות מטוס קל באזור כפר קרע שבוואדי ערה. אדם נוסף, בן 33, נפצע באורח בינוני. השניים המריאו ממנחת מגידו, ואז אירעה תקלה שהובילה להתרסקות. נסיבות התאונה נחקרות על ידי גורמי החקירה במשטרה וברשות לחקירה בטיחותית בתעופה.
המטוס התרסק בשטח פתוח ועלה באש. השריפה התפשטה לחורשה סמוכה ואף לכיוון בתי כפר קרע, אך לוחמי האש הצליחו להשתלט עליה. המטוס נשרף כליל.
הדיווח על התאונה התקבל אתמול ב-09:12 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. הפצוע, שסבל מכוויות בגפיים, חולץ מהמטוס ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. תחילה הוגדר מצבו קשה, אך בהמשך נמסר מבית החולים כי לאחר בדיקות בחדר ההלם מצבו הוגדר בינוני.
פלג היה טייס קרב לשעבר בחיל האוויר, בדרגת סגן אלוף במילואים, ובהמשך פנה לעולם הטכנולוגיה ערן פלג וגם שימש שימש מדריך טיסה בבית הספר לטיסה "סקאי טיסה". ב-2020, בראיון לעיתונאית מירית קושניר-סטרומצה מ"ידיעות תקשורת", הוא סיפר על המיזם שהקים עם איאד בדר, טייס ארקיע, ועל הניסיון להביא את עולם ההייטק אל הכפר הדרוזי חורפיש.
מתברר כי השניים הכירו כ-12 שנים קודם לכן בבית הספר מגידו תעופה. פלג, שהיה מומחה למחשבים ולמערכות מידע ולפיתוח מערכות מונחות מודלים (MDSE), שימש שם מדריך ראשי. בדר, שהגיע לבית הספר לאחר שירותו בצה"ל, הוציא רישיון טיס אזרחי והפך בהמשך לטייס מסחרי.
ב-2020 הקימו השניים את חברת "מטאפור", שהתמחתה בפיתוח מונחה מודלים. המוצר שפיתחו אפשר לבצע סימולציה של תהליכים מתוכננים מתוך תרשימי זרימה. באותה תקופה נמנו עם לקוחות החברה התעשייה האווירית, חיל האוויר ומובילאיי. החברה העסיקה שבעה עובדים, רובם מהנדסי תוכנה ומחשבים, והמשרד הוקם במרכז חורפיש.
פלג שימש מנכ"ל החברה והיה אחראי על ניהול הפיתוח והשיווק, בעוד בדר ניהל את הפיתוח העסקי וגיוס ההשקעות. השניים ביקשו לא רק להקים חברה טכנולוגית, אלא גם ליצור מוקד תעסוקה בתחום ההייטק עבור תושבי חורפיש והאזור.
"במדינת ישראל של היום נסיעה לתל אביב כדי להפגין נגד חוק הלאום היא בזבוז זמן, אבל הקמת חברת הייטק בכפר, קרוב לבית, זאת בדיוק המהפכה שהדרוזים צריכים לעשות", אמר פלג באותה כתבה. "בין בני המשפחות שלי ושל איאד, שותפי למיזם, יש מהנדסים ודוקטורים. בפגישה הסברנו על המוצר שלנו, הם שאלו שאלות, התלבטו יחד והתווכחו קצת. לכולם היה ברור שאם המיזם שלנו יעלה יפה, הוא יישאר בחורפיש וישנה את המציאות כאן באופן דרמטי".
פלג סיפר אז כי הקשר עם בדר נבנה במשך השנים. "כשביקשו ממני להיות מדריך ראשי במגידו נסעתי לאיאד הביתה והוא סייע לי בהכנת חומרים ובהטמעת רעיונות. שיתוף הפעולה בינינו היה מעולה מבחינה מקצועית ואישית והצמיח את בית הספר. אחר כך דרכינו נפרדו, ולפני שנתיים הוא התקשר ואמר שהגיע הזמן לעשות מעשה ולהביא הייטק לחורפיש בעזרת הטכנולוגיה שפיתחתי".
המיזם נועד, בין היתר, לאפשר למהנדסים ותושבים מהאזור לעבוד קרוב לבית. "בעבר גרתי בכפר ורדים ונאלצתי לנסוע בקביעות לתל אביב לעבודה. זה רחוק. אם אני והטכנולוגיה שפיתחתי נוכל לתרום משהו, אעשה זאת בשמחה ואקים חברה שתגרום לילדים בחורפיש להתחיל לחשוב על הייטק", אמר פלג.
הוא סיפר כי אחד מעובדי החברה כבר קיבל הצעות עבודה בשכר גבוה יותר, אך בחר להישאר. "העיקרון חשוב לו כפי שהוא חשוב לי, והחלק שלי בסיפור הוא להצליח להקים את בית התוכנה בחורפיש", אמר.
באותה תקופה סיפר פלג כי המיזם כבר החל לצבור לקוחות וכי החברה חתמה על הסכמים עם שתי חברות שיווק ביפן ובהודו. הוא הדגיש כי גם אם החברה תגיע לאקזיט, מבחינתו היא צריכה להמשיך לפעול בחורפיש.
"גם אם יהיה אקזיט החברה תמשיך לצמוח פה, לספק תעסוקה ולאפשר לאנשים לעבוד בפריפריה ולממש את עצמם. זה נותן לי סיפוק אדיר ויש לי כל האנרגיות בעולם להשקיע כל מה שצריך כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים", אמר.