"גם אם יהיה אקזיט החברה תמשיך לצמוח פה, לספק תעסוקה ולאפשר לאנשים לעבוד בפריפריה ולממש את עצמם. זה נותן לי סיפוק אדיר ויש לי כל האנרגיות בעולם להשקיע כל מה שצריך כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים", אמר.