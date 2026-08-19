לא שביתה איטלקית: בצל העיכובים המשמעותיים בהמראות בנמל התעופה בן גוריון, שלעיתים משפיעים גם על הנוחתים - שממתינים שעות ארוכות למזוודות - עובדות ועובדים בעבר ובהווה בנמל התעופה בן גוריון טוענים לחוסר היערכות מתאימה לקיץ, שהביאה למחסור בכוח אדם. לטענתם, מדובר בתוצאה של מודל העסקה של רשות שדות התעופה - שמוביל לתחלופה גבוהה של עובדים, ולכך שלא תמיד מגויסים מספיק מהם בזמן.

אחד העובדים אמר: "אין שום שביתה, ולא הייתה שום שביתה. מטוס יכול לעמוד שעתיים בלי שיטפלו בו וזו לא שביתה, ככה זה תמיד. יש מלא עבודה ואין כוח אדם. כל חורף נפרדים מעובדים ותיקים שמתקרבים לקביעות, ואז חסרים בקיץ עובדים".

גלריה לוח הטיסות בנתב"ג ביום שישי האחרון

העומסים בדיוטי פרי בטרמינל 3

כבר כעת נדגיש שזו אינה הסיבה היחידה לעיכובים בנתב"ג: ברשות שדות התעופה תולים זאת בתגובת שרשרת, שקשורה הן לעומסים, הן למטוסי התדלוק האמריקניים והן לעומס חריג במרחב האווירי של יוון ובנתיבי התעופה באזור. אבל לדברי עובדים בנתב"ג, מחסור בעובדים הוא אחת הסיבות העיקריות לכך שהנמל לא מצליח להתמודד עם המצב המורכב. ביום שישי האחרון, למשל, נתקעו מאות נוסעים על מטוסים שלא ממריאים מאחר שסבלים טרם העמיסו אליהם את המזוודות, בזמן שנוסעים שנחתו בארץ המתינו שעות לכבודה שלהם.

"אף אחד לא רוצה לעבוד פה"

ברשות מסבירים כי מודל ההעסקה בנתב"ג מאושר על ידי המדינה, מעוגן בדיני העבודה, ומבוסס על אילוץ תפעולי מובהק: העבודה בנמל היא עונתית. המודל מורכב משלוש קבוצות - עובדים קבועים, עובדים ארעיים בהסכם קיבוצי, ועובדים זמניים שחותמים מראש על חוזה לשנתיים. לטענתם, מכיוון שבשיא הקיץ נדרש כוח אדם עצום, בעוד שבחורף היקף הטיסות יורד משמעותית, אין למערכת הצדקה או מקום להעסיק את כלל העובדים בסטטוס של קביעות.

התוצאה היא שהרשות נפרדת מעובדים באופן תכוף ללא קשר לכישוריהם ותרומתם, כדי לא להגיע למצב של ריבוי עובדים עם קביעות, במיוחד בתקופות שבהן העומס יורד באופן ניכר. בכך הרשות נמנעת מההתחייבויות הכלכליות והארגוניות ארוכות הטווח הנגזרות מהעסקת עובדים קבועים, ושומרת על גמישות ניהולית, תפעולית ותקציבית. אלא שהמחיר, לטענת העובדים, הוא מחסור קבוע בעובדים בתקופות העומס - שנובע מכך שהרשות לא מצליחה לגייס בקלות עובדים חדשים במקום אלה שעוזבים.

מטוס ישראייר לזלצבורג לא ממריא ביום שישי האחרון כי המזוודות נותרו בחוץ

לטענת אחד העובדים, הוא מרגיש שכתוצאה ממודל ההעסקה "אף אחד לא רוצה לעבוד במקום כזה. אף אחד לא רוצה לקרוע את התחת בתקופה הכי קשה ואז שבחורף ייפרדו ממנו. בגלל המלחמה עם איראן, כשהשדה כמעט לא עבד, עזבו עובדים, והרשות לא הצליחה לגייס חדשים. באו רק 15 במקום 30".

אחד הסבלים מתאר את העומס שנובע מהמחסור בעובדים: "ביום שישי אמרו לנו 'תעבדו לפי הנהלים' וזהו. כל צוות מגיע למטוס, ואנחנו מטפלים בשני מטוסים במכה. שלושה אנשים עושים מטוס, ויוצא שאתה עושה 14 מטוסים במשמרת - במקום הסטנדרט שהוא 6-4 מטוסים. אנחנו מוצפים בעבודה ולכן יש לנו עומסים גדולים. נוצר מחסור חמור בכוח אדם שגורם לסבלים הקיימים לשבור את הגב. אנשים פה לוקחים כדורים נגד כאבים".

מזוודות גם מחוץ למטוס ארקיע ( צילום: אבי נאור )

עובד לשעבר מתח גם הוא ביקורת על התנהלות רשות שדות התעופה, וטען כי "בכל שנה מאז הקורונה אפשר לראות שיש את אותו עומס בחודשי הקיץ, וזה לא במקרה. יש מחסור בעובדים. גם הפעם לא הייתה שביתה איטלקית. אף אחד לא קולט שזה תמיד אותו סיפור".

אותו עובד נועץ גם הוא את הסיבה לעומס בכך שברשות שדות התעופה נפרדים מעובדים באופן תכוף. "הם אומרים שיש צמצומים, אבל כולם יודעים את האמת", אמר. "יש איקס אנשים שיזכו לקבל קביעות, ואת כל שאר העובדים - שקרעו את התחת שלהם בכל קיץ - יזרקו בנובמבר לפח זבל".

"אותי פיטרו יחד עם עוד כ-30 עובדים, ואמרו לי בפנים שלא היה איתי שום בעיה אבל יש קדימות לאנשים מסוימים", טען. "זה לא היה קשור לחוזה. אחרי כמה חודשים כשהיו עומסים, גייסו אותי שוב וחזרתי לעבוד. כל ההתנהלות והיחס לעובדים שם הוא מחפיר. כל שבוע רואה אנשים שנעלמים, והרבה לוקחים חופשות מחלה כי כבר אין כוח פיזי לעבוד מרוב העומס".

למה לא שובתים?

חרף הטענות הקשות, חשוב להדגיש כי העובדים בנתב"ג לא הכריזו על שביתה או על סכסוך עבודה. הסיבה לכך היא היעדר עילה משפטית: סיום העסקתם נעשה בהתאם לחוזה הזמני שעליו חתמו מראש עם כניסתם לתפקיד. בסביבת הרשות רואים בתלונות אלו מעין "כיפוף ידיים" שמגיע מצד עובדים זמניים שסיימו את תקופתם ודורשים כעת קביעות.

בהנהלה, בכל מקרה, מודעים כמובן לעומסים הכבדים על העובדים, שגורמים באופן טבעי לעיכובים משמעותיים בטיסות. לאחרונה שלח מנהל נתב"ג בפועל, זהר גפן, מכתב לעובדים, שבו ציין כי "אני וכל צוות ההנהלה עומדים לצידכם באופן מלא. אנו עושים ונמשיך לעשות כל מה שנדרש כדי לתמוך, לגבות ולספק את המשאבים והכלים עבורכם ועבור המשימות שאותן אתם מבצעים - הן בהתמודדות עם עומסי השגרה של אוגוסט והן בהיערכות לחירום. אני מבקש להביע בפניכם הערכה עמוקה ותודה כנה. אתם אלה שנמצאים בחזית העשייה, עושים את העבודה הקשה יום-יום, ומפגינים נאמנות, מסירות ומחויבות מלאה לארגון ולציבור שגורלו מופקד בידינו. בכוחות משותפים, במקצועיות ובאחריות - נעבור את החודש הקרוב בהצלחה יתרה ונמשיך להוות משענת איתנה עבור הציבור".

מרשות שדות התעופה נמסר: "הטענות המועלות בכתבה אינן נכונות עובדתית. הניסיון לקשור בין העומסים והעיכובים בנתב"ג לבין מודל העסקת העובדים הוא מופרך. העומסים בתקופה האחרונה נובעים, בין היתר, ממגבלות במרחב האווירי האירופי, ובפרט באזור יוון וקפריסין, וכן מפעילות ומנוכחות של מטוסי תדלוק. אין לכך כל קשר למודל העסקת העובדים ברשות. מה שקובע הוא מספר העובדים ולא שיטת ההעסקה שלהם.

כולם רוצים להיות קבועים, זה לא בהכרח הפתרון. תקופות ההעסקה של עובדים עונתיים וארעיים מוגדרות מראש ומוסדרות בהסכמים הקיבוציים שנחתמו בין רשות שדות התעופה לבין ההסתדרות ונציגות העובדים. לעובדים אלה מובהר מלכתחילה כי העסקתם היא לתקופה קצובה. הרשות מגייסת עובדים במהלך כל השנה וביתר שאת בימים אלה על מנת לעמוד בביקושים ההולכים וגוברים.