זלנסקי לפי שעה טרם הגיב לביקורת של טראמפ, שמסמלת כנראה את חזרתו של המשבר הקשה בין שני המנהיגים בשנה שעברה, משבר שהחל ב"

פסגת הצעקות

" בין השניים בבית הלבן בפברואר אשתקד, שבסיומה גורש משם זלנסקי, אחרי שסירב לדרישת הנשיא האמריקני להתפשר במגעים מול רוסיה (דרישה שטראמפ קידם אז בניסיון לממש את הבטחת הבחירות שלו לסיים את המלחמה באוקראינה בתוך 24 שעות). המשבר ההוא, שהוביל גם לעצירה זמנית של הסיוע המודיעיני האמריקני לקייב, נפתר בהמשך והשניים

יישרו את ההדורים ביניהם ונפגשו כמה וכמה פעמים מאז