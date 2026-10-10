נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חידש הערב (יום שבת) את העימות החזיתי שלו עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, וקרא להחלפתו אחרי שזה מתח ביקורת חריפה על ההסכם שעליו הכריז אמש טראמפ, ולפיו רוסיה תוכל לייצא כמויות גדולות של סולר לשווקי העולם, תוך הסרה של חלק מהסנקציות עליה. כבר אמש נשאל טראמפ על הביקורת של זלנסקי – שאמר כי מדובר ב"החלטה חלשה של בעלי ברית חזקים" – ואז הוא סירב להתייחס לכך, אולם הערב בחר לתקוף אותו שעות אחרי הפצצה קטלנית נוספת של רוסיה, שבה נהרגו 20 בני אדם בעיר האוקראינית זפוריז'יה.
בשיחה עם כתבים בבית הלבן נשאל טראמפ על המתקפות הרוסיות שרק החריפו, ושהביאו השבוע להרג של עשרות אזרחים נוספים בעוד שתי מתקפות קטלניות במיוחד, אולם במקום למתוח אפילו במרומז ביקורת על הקרמלין – הוא הפנה את זעמו לזלנסקי: "אני מציע שהם ימצאו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה. כי הוא יכול היה לעשות הרבה עסקאות, ומשום מה הוא אף פעם לא עושה את זה", הוא אמר. "זו מלחמה שלא הייתה צריכה להתחיל, ואני חושב שהגיע הזמן שאוקראינה תמצא נשיא חדש".
טראמפ הכריז אמש על ההסכם לשחרור הסולר הרוסי בתום שיחת טלפון עם הנשיא ולדימיר פוטין, בניסיון להפחית את מחירי הדלק המכבידים מאוד על האמריקנים לקראת בחירות האמצע בארה"ב בחודש הבא. בדבריו הערב הוא גם תקף את זלנסקי בשל סירובו להישמע להפצרותיו ולחדול ממתקפות הכטב"מים האוקראיניות על מתקני זיקוק ברוסיה, מתקפות שחוללו בה במהלך הקיץ משבר דלק חמור ואילצו למוסקבה – יצואנית ענק של דלק בשגרה – לעצור זמנית את ייצוא הסולר כדי לשמור אותו לאזרחיה. המהלך הזה תרם לזינוק במחירו, במקביל לזינוק שחוללה המלחמה עם איראן.
"אמרנו להם: 'אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים לרוסיה, אבל אל תפגעו בבתי הזיקוק, כי אתם גורמים לבעיה עולמית'. וזלנסקי רוצה לגרום בעיות לעולם. הוא רוצה לגרום בעיות לחקלאים ולמגדלי הבקר שלנו בכל הנוגע לסולר, כי רוסיה מספקת חלק ניכר מהסולר ברחבי העולם. ואמרנו להם: 'עשו מה שאתם רוצים, אבל אל תפגעו באספקת הסולר, כי זו בעיה גדולה, יש מחסור גדול'. ומה הוא עושה? הולך ותוקף את מתקני הסולר", אמר טראמפ, שהוסיף: "כדאי מאוד שהוא יפסיק עם זה, ומהר".
זלנסקי לפי שעה טרם הגיב לביקורת של טראמפ, שמסמלת כנראה את חזרתו של המשבר הקשה בין שני המנהיגים בשנה שעברה, משבר שהחל ב"פסגת הצעקות" בין השניים בבית הלבן בפברואר אשתקד, שבסיומה גורש משם זלנסקי, אחרי שסירב לדרישת הנשיא האמריקני להתפשר במגעים מול רוסיה (דרישה שטראמפ קידם אז בניסיון לממש את הבטחת הבחירות שלו לסיים את המלחמה באוקראינה בתוך 24 שעות). המשבר ההוא, שהוביל גם לעצירה זמנית של הסיוע המודיעיני האמריקני לקייב, נפתר בהמשך והשניים יישרו את ההדורים ביניהם ונפגשו כמה וכמה פעמים מאז. מוקדם יותר השנה טראמפ אף שיבח את קמפיין מתקפות הכטב"מים של קייב נגד יעדים בעומק רוסיה, שמטרתו לגרום לאזרחיה לחוש את המלחמה על בשרם וכך ללחוץ על פוטין לחתור לסיומה בהסכם. אלא שהמתקפות הללו כוונו גם לבתי זיקוק, באופן שכעת כאמור תורם לזינוק במחירי הסולר בעולם, וטראמפ, שחושש מההשלכות של הדבר על סיכוייהם הנמוכים ממילא של הרפובליקנים לשמור על השליטה בקונגרס בבחירות האמצע, לחץ לסיום המתקפות.
כבר באמצע החודש שעבר הוא הודיע על "הסכם" לכאורה בין קייב למוסקבה, שבמסגרתו שתיהן יחדלו לתקוף מתקני אנרגיה, אבל שום אישור לכך לא התקבל משני הצדדים – וזלנסקי הבהיר כי יעצור את המתקפות על מתקני נפט רק אם יקבל ערבויות לכך שגם מוסקבה תעשה זאת, כשבימים האחרונים היא רק הגבירה את המתקפות שלה על ערי אוקראינה, תוך שהיא פוגעת גם במתקני אנרגיה ומאלצת את האוקראינים להכריז על הפסקות חשמל יזומות, רגע לפני החורף הקפוא שם. מנגד גם המתקפות האוקראיניות על בתי זיקוק נמשכות ללא הרף, ואמש הפתיע טראמפ כשהודיע על ההסכם לייצוא סולר רוסי לארה"ב ולמדינות אחרות בעולם.
טראמפ הודיע בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כי רוסיה תספק מיד יותר מ-300 אלף טונות של סולר, ולאחר מכן 500 אלף טונות נוספים בנובמבר ומיליון טונות "מיד לאחר מכן". רוסיה תספק עוד 3 מיליון טונות "בתוך פרק זמן קצר", הוא הוסיף. מיד אחר כך הוסרו סנקציות אמריקניות על ייצוא הסולר מרוסיה, וזו עצמה הסירה הבוקר את ההגבלות שעליהן הכריזה בקיץ על ייצוא סולר משטחה, בשל המחסור הפנימי שחוללו המתקפות האוקראיניות.
ההסכם מהווה תפנית משמעותית לאחר שנים של לחץ אמריקני על מוסקבה מאז הפלישה הגדולה לעומק אוקראינה ב-2022, והוא הגיע אחרי שרק בחודש שעבר חתם טראמפ על חוק סנקציות נרחב נגד רוסיה, שנועד, בין היתר, לפגוע ביכולתה להפיק רווחים מייצוא נפט, רווחים שמאפשרים לה לממן את מלחמתה. באוקראינה הביעו זעם על ההסכם, שהוכרז ממש במקביל לשיחות שנערכו בין נציגים אמריקנים ואוקראינים בנוגע למלחמה – שיחות שנקטעו בעקבות ההכרזה. הנשיא זלנסקי תיאר אותו כ"החלטה חלשה של שותפים חזקים", והזהיר: "מתנות לפוטין כגון החלשת הסנקציות לא יסיימו את המלחמה. רוסיה 'תשלם בתמורה' על הוויתורים בעניין הסולר באמצעות עוד טרור".
שעות אחרי ההסכם אמש, היום כאמור המשיכה רוסיה במתקפותיה על ערי אוקראינה, ובאחת מהן, בעיר זפוריז'יה שבדרומה, דווח על 20 הרוגים לפחות, בהם שלושה ילדים, בפגיעה של פצצות דאייה על מתחם מגורים. "היום, רוסיה אמרה 'תודה' על הסרת הסנקציות על ייצוא סולר בכך שהטילה חמש פצצות דאייה על בנייני מגורים בזפוריז'יה", אמר זלנסקי. "הלילה האחרון סיפק אישור נוסף לכך שרוסיה רואה בכל הקלה בלחץ עליה איתות לכך שהיא יכולה, כביכול, להמשיך להילחם ולהמשיך להטיל פצצות על ערים. צריך להעביר לה מסרים אחרים".
בתמונות מהזירה הקשה נראו בניינים שנחרבו לחלוטין, ולפי הרשויות רוסיה תקפה את העיר בכמה מוקדים בו-זמנית בשעות הבוקר המוקדמות. עוד 18 לפחות נפצעו, ולפי הדיווחים אחת ההרוגות היא ילדה בת 6. סבה, אנטולי צ'ומני, נראה בוכה מעל גופתה שכוסתה בבד לבן, אחרי שאנשי כוחות ההצלה חילצו אותה מההריסות. בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו על תושב אחר שרגלו נלכדה בהריסות, וצרח מכאב בזמן שאנשי ההצלה פעלו לחלצו. "אם לרוסים יהיה כסף, הם יוכלו להמשיך להילחם בנו", אמרה נטליה מלישבה בת ה-49, שהוריה נפצעו באורח אנוש במתקפה שם, ואחרי שחולצו גם הם מההריסות מותם נקבע בבית החולים. "כמה חיים אבדו כאן? כמה בתים נהרסו? כמה חפים מפשע מתו בינתיים?". גם בקייב דווח היום על גלי כטב"מים שתקפו את העיר, ובתיעוד דרמטי שהופץ משם נראה כטב"ם מתפוצץ על גן ילדים – כשעובר אורח שעומד בסמוך נמלט רגע לפני הפגיעה.