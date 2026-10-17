הצלמת של "וושינגטון פוסט", היידי לוין, שהותקפה בידי פורעים יהודים ליד רמאללה , מאושפזת כעת בבית החולים בילינסון. מבית החולים נמסר היום (שבת) כי מצבה מוגדר בינוני והיא סובלת מפגיעות בגפיים ועברה ניתוח בשעות האחרונות.

גלריה מיכאל והיידי לוין בשדה התעופה בקרקוב ( צילום: באדיבות המצולמים )

בנה מיכאל מילנר סיפר בשיחה עם ynet כי אמו "כאובה מאוד, כי היא חטפה מכות משמעותיות, למרות שהיא לבשה שכפ"ץ וקסדה, עדיין היא ספגה המון פגיעות בגוף וכואב לה". מילנר ציין כי אמו עברה ניתוח ביד, לאחר שאחת מאצבעותיה נחתכה באופן קשה. "ממש ליטשו חלק נכבד מהאצבע שלה. האצבע נחתכה, כל העור התקלף, והייתה בעיה גם עם התפקוד. למזלה זה ביד שמאל והיא ימנית, אבל עדיין היא כמובן לא תוכל לעבוד בשבועות הקרובים. היא טסה לפה מאוקראינה, היא כיסתה את המלחמה באוקראינה ובאה לפה לכסות את הבחירות ועכשיו היא לא תוכל".

בני המשפחה עדיין מנסים לעכל את האירועים הקשים. "אני פשוט מזועזע שדבר כזה יכול לקרות במדינת ישראל ואין דין ואין חשבון לאנשים כאלה שפורעים ומתנהגים באלימות נוראית", אמר מילנר. "גם אם אנחנו לא מסכימים עם הנוכחות של העם הפלסטיני זה עדיין לא בסדר לשרוף עצים, לירות על אזרחים, לזרוק אבנים על אנשים ומבוגרים".

מילנר הביע ביקורת גם על ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אני מזועזע מהאמירה של ראש הממשלה שרשם ש'לכאורה' הייתה תקיפה, כשיש את כל הסרטונים והתמונות שמראות תקיפה איומה כלפי אמא שלי. אני מהאינסטגרם יכול להביא המון הוכחות למר ראש הממשלה אם הוא מפקפק באמינות התקיפה".

תמונות שצילמה היידי לוין עבור הוושינגטון פוסט

מילנר הוסיף כי "אני גם מאוד נעלבתי שהוא (נתניהו) ציין את זה שאחד הבחורים הרים את אמא שלי מהרצפה. שאלתי אותה על זה והיא אמרה שהוא הרים אותה כדי לגנוב לה עוד דברים, ואז הטיח אותה שוב בקרקע ובעטו בה. יש לאמא שלי סימני דקירה בגב, היום תפרו לה את כל הגוף, יש לה סימנים כחולים בכל גופה. הסיבה היחידה שהפנים שלה לא נראות במצב נורא זה שמתוך אינסטינקט היא כיסתה את הפנים כלפי הקרקע".

לדבריו, אימו ראתה בבירור כי הפורעים היו עם ציציות. "היא אומרת שראתה בבירור במי מדובר, שהיא צעקה והתחננה שיפסיקו והם לא הפסיקו. גם אחרי שמישהו הצליח לרוץ לכיוונה, אחד הקולגות שהרים אותה מהקרקע, עדיין רואים בסרטון איך זורקים עליהם אבנים וממשיכים לפגוע באמא שלי", סיפר.

מילנר, שמתגורר בפולין בשנים האחרונות, תכנן ממילא להגיע לישראל בשבוע הבא כדי להצביע בבחירות. בשל האירועים, הקדים את הגעתו. "אשאר ואדאג לזה שהקול שלי יהיה חלק מהקולות פה בבחירות", הוא אומר. בשעות אלה הוא נמצא ליד מיטת אמו בבית החולים. "עכשיו אצטרך לסעוד את אמא שלי. היא לא מסוגלת לזוז".

הוא ציין כי אף אחד מהממשלה לא פנה לאמו לאחר התקיפה. "אבא שלי, משה מילנר, היה פעם צלם ראש הממשלה, מימי גולדה מאיר, כולל של ביבי. ובאמת שאני אישית נעלב פה. אני יודע שאחרי ארבעה עשורים שהיא מצלמת פול בשביל העיתונאים הזרים, ביבי מכיר את פניה. היא לא סתם צלמת שנחתה פה לסקר אירוע אחד, היא 43 שנה מצלמת פה, את כל אירועי היסטוריית מדינת ישראל".

מתנחלים ישראלים תקפו עיתונאית היידי לוין בגדה המערבית ( צילום: רויטרס )





היידי לוין ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

בני המשפחה מוטרדים גם מהאמירות שנשמעות כלפי אמם ברשתות החברתיות. "אני מאוד נעלב שמוציאים אותה כשמאלנית בוגדת, כשאמא שלי פעם אחרי פעם, סיכנה את חייה כדי לעזור להראות מה קורה בזמן המלחמה בין ישראל ללבנון, מה קורה לחיילים שנפגעים, סיכנה את חייה פעם אחרי פעם לסקר את האמת ולהראות את הצד הישראלי. לאורך כל המלחמה עם איראן, מהצפון לדרום, היא לא ישנה חודשים, שלחה תמונות, הייתה עמוד השער להראות לעולם מה קורה לישראל, וככה מתייחסים לאמא שלי, כבוגדת".

מילנר סבור כי יש צורך מיידי בשינוי המדיניות כלפי האלימות ביהודה ושומרון. "אני חושב שחובה להחזיר לשב"כ את המחלקה לטרור יהודי, זה פשוט לא הגיוני שאני שומע שהמשטרה לא יכולה להיכנס לשטחי A ו-B, וזו הסיבה למה הם לא עושים מעצרים. זה פשוט מחדל. אמא שלי מעל שנה אומרת לי פעם אחרי פעם 'אתה לא מאמין מה הם עשו אתמול, הם שרפו אנשים בזמן שהיינו בתוך הבית', היא שלחה לי סרטונים שתוקפים אותה כשהיא מצלמת מתוך בתים של פלסטינים.

"זה פשוט, אין סדר ואין משילות", אמר מילנר. "אני גם לא מאמין שהצבא יכול לעצור אותם, כי אמא שלי גם צילמה חיילים מתפללים לצד הפורעים. לא באירוע הספציפי הזה, אבל יש לנו תמונות כאלה. אף אחד לא מטפל בהם ואני לא מופתע שגם היום היה עוד פרסום וגם מחר יהיו. מעבר לעובדה שזה לא בסדר מוסרית, זה כל כך פוגע בנו אסטרטגית כעם בעולם. לא יאומן המצב שלנו, אנחנו העם הכי שנוא בכדור הארץ".

הותקפה במשך 10 דקות

לוין הותקפה אתמול סמוך לרמאללה. לפי הדיווח הפלסטיני, כ-80 פורעים יהודים רעולי פנים ירדו מבעד לגבעה שמעל מטע הזיתים המדורג שבו התאספו תושבי הכפר כדי למסוק זיתים בשלים. "הותקפתי והוטחתי לקרקע", תיארה לוין לאחר התקיפה. "למזלי לבשתי אפוד מגן וחבשתי קסדה. אם לא הייתי עושה את זה, כנראה שלא הייתי כאן עכשיו. הם פשוט המשיכו לבעוט בי שוב ושוב, לפחות 50 פעמים".

בעדות שנתנה בסוכנות הידיעות AP לוין הבהירה כי בעטו בה במשך 10 דקות, בשעה שניסתה להגן על המצלמות ועל התיק שלה. היא הוסיפה שעל האפוד שעל גופה היה כתוב בבירור כי היא אשת תקשורת. "כאם, אני לא מצליחה להבין איך הורה יכול לגדל מפלצות כאלה. אלה טרוריסטים יהודים, אני בטוחה שאף אחד מהם לא יעמוד לדין".