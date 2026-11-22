פורעים יהודים התפרעו והציתו הלילה (בין שבת לראשון) מכוניות ורכוש פלסטיני בחמישה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון. בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה תועדו מכוניות בוערות לצד כתובות גרפיטי, וכך בדרום הר חברון - בכפר א-טוואני. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.
בתוך כך, הלילה התראיין ל"ניו יורק טיימס" יו"ר בית הנבחרים המיועד בארה"ב, הדמוקרט האקים ג'פריס, ונשאל בין השאר על הצעת החוק "לעצור את ההתנחלויות" (Stop the Settlements), שלא מקודמת בקונגרס. הוא השיב כי "עלינו לחולל שינוי דרמטי בכל הנוגע לכיוון שאליו הדברים מתקדמים, הן בגדה המערבית והן בעזה. המוות, ההרס והחורבן שאזרחים פלסטינים חוו בעזה הם בלתי מתקבלים על הדעת ומנוגדים לערכים האמריקניים". ג'פריס הדגיש כי "התנאים בשטח חייבים להשתנות".
הוא הבהיר כי טרם גיבש דעה בנוגע להצעת החוק הקיימת וכי הדמוקרטים יפעלו כסיעה ועל כן לא מדובר בהחלטה בלעדית שלו. עם זאת, ציין: "בתוך 100 הימים הראשונים, הצעד הנחרץ ביותר שנוכל לנקוט ביחס למצב בגדה המערבית הוא לקדם את "החוק להגנה ומניעה מפני אלימות מתנחלים". אני חושב שתהיה לו תמיכה חזקה בתוך הסיעה בבית הנבחרים, ואני מאמין שעלינו לקדם אותו מוקדם במושב הקונגרס החדש כצעד משמעותי לשינוי התנאים בשטח, ובתקווה גם לשיפור משמעותי של היחסים בין ישראל לעם הפלסטיני בצעידה לעבר שתי מדינות לשני עמים".
בסוף השבוע התרחש באזור הר חברון אירוע חריג במעורבות פורעים יהודים, שבו נעצר רק חשוד אחד. שוטרים שפעלו באזור ביום שישי האחרון הבחינו בפורעים יהודים לבושי שחורים כשהם רעולי פנים - ואלה נמלטו מהמקום. בהמשך ארבו החשודים לשוטרים, הניחו חסם אבנים והחלו ליידות לעברם אבנים וניסו למנוע את יציאתם מהניידת. במשטרה ציינו כי נזק נגרם לניידת. נבדק חשד שהחשודים קשורים למאחז תאנה הסמוך להתנחלות סוסיא בדרום הר חברון.
החשודים המשיכו ליידות אבנים לעבר הניידת, והשוטרים פרקו ממנה תוך כדי שהפורעים מיידים לעברם אבנים. אחד מהשוטרים, שחש סכנה לחייו, ירה באוויר. החשודים נמלטו - ולמקום הוזעקה תגבורת משטרתית לצד כוח צה"ל ומג"ב איו"ש. המשטרה לא פרסמה תיעוד מהנזק שנגרם לניידת ולא מסרה פרטים נוספים מאז יום שישי בערב על אודות האירוע. גם באירוע זה לא ידוע על עצורים.
בסרטון אחר שפורסם בסוף השבוע תועדו יהודים גונבים פירות וירקות מבסטה פלסטינית ליד ג'נין. בתיעוד נראה רכב מסחרי עוצר ליד הדוכן בכפר פנדקומיה שבשומרון והיהודים שירדו ממנו גונבים ארגזי פירות וירקות. הם תועדו מעמיסים את הסחורה על הרכב, בזמן שבעלי הבסטה צופים במתרחש מבלי להגיב. המשטרה גבתה עדויות מבעלי הבסטה, החקירה נמשכת, וגם באירוע זה לא דווח על עצורים.
ההתפרעות הלילית התרחשה אחרי שבריטניה ואוסטרליה הטילו סנקציות נגד חברות ואנשים הפועלים ביהודה ושומרון לטובת מפעל ההתנחלויות. שרת החוץ של אוסטרליה פני וונג מסרה בשבוע שעבר כי "האישים והארגונים שעליהם הוטלו הסנקציות השתתפו באופן פעיל בתכנון, בתיאום ובהקמה של התנחלויות חדשות, לרבות גיוס כספים, גיוס מתנדבים ותמיכה במתנחלים אלימים". הבריטים מצדם העמידו במוקד את הבנייה באזור E1, ובין השאר הטילו סנקציות על חברות בנייה ועל שורת פעילים.