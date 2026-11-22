פורעים יהודים התפרעו והציתו הלילה (בין שבת לראשון) מכוניות ורכוש פלסטיני בחמישה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון. בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה תועדו מכוניות בוערות לצד כתובות גרפיטי, וכך בדרום הר חברון - בכפר א-טוואני. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.

פורעים יהודים התפרעו והציתו הלילה (בין שבת לראשון) מכוניות ורכוש פלסטיני בחמישה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון. בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה תועדו מכוניות בוערות לצד כתובות גרפיטי, וכך בדרום הר חברון - בכפר א-טוואני. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.

פורעים יהודים התפרעו והציתו הלילה (בין שבת לראשון) מכוניות ורכוש פלסטיני בחמישה מוקדים שונים ברחבי יהודה ושומרון. בכפרים דיר א-סודאן, כפר מאלכ ודיר אבו משעל שליד רמאללה תועדו מכוניות בוערות לצד כתובות גרפיטי, וכך בדרום הר חברון - בכפר א-טוואני. בין הכתובות שאותרו גם "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש". כתובת אחרת שתועדה היא "ד"ש סוסיא". לא דווח על עצורים.

, ונשאל בין השאר על הצעת החוק "לעצור את ההתנחלויות" (Stop the Settlements), שלא מקודמת בקונגרס. הוא השיב כי "עלינו לחולל שינוי דרמטי בכל הנוגע לכיוון שאליו הדברים מתקדמים, הן בגדה המערבית והן בעזה. המוות, ההרס והחורבן שאזרחים פלסטינים חוו בעזה הם בלתי מתקבלים על הדעת ומנוגדים לערכים האמריקניים". ג'פריס הדגיש כי "התנאים בשטח חייבים להשתנות".

, ונשאל בין השאר על הצעת החוק "לעצור את ההתנחלויות" (Stop the Settlements), שלא מקודמת בקונגרס. הוא השיב כי "עלינו לחולל שינוי דרמטי בכל הנוגע לכיוון שאליו הדברים מתקדמים, הן בגדה המערבית והן בעזה. המוות, ההרס והחורבן שאזרחים פלסטינים חוו בעזה הם בלתי מתקבלים על הדעת ומנוגדים לערכים האמריקניים". ג'פריס הדגיש כי "התנאים בשטח חייבים להשתנות".