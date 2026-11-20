המשטרה הודיעה הערב (שישי) כי בפעילות משטרתית באזור דרום הר חברון הבחינו שוטרים בכמה חשודים לבושי שחורים ורעולי פנים. החשודים, שהבחינו בניידת, נמלטו מהמקום. בהמשך ארבו החשודים לשוטרים, הניחו חסם אבנים והחלו ליידות לעברם אבנים וניסו למנוע את יציאתם מהניידת. במשטרה ציינו כי נזק נגרם לניידת. נבדק חשד שהחשודים קשורים למאחז תאנה הסמוך להתנחלות סוסיא בדרום הר חברון.

החשודים המשיכו ליידות אבנים לעבר הניידת, והשוטרים פרקו ממנה תוך כדי שהפורעים מיידים לעברם אבנים. אחד מהם, שחש סכנה לחייו, ירה באוויר. החשודים נמלטו - ולמקום הוזעקה תגבורת משטרתית לצד כוח צה"ל ומג"ב איו"ש.

במשטרה ציינו כי במהלך הסריקות באיזור, עצרו הכוחות את אחד החשודים שזוהה על ידם וניסה להתחזות לאדם אחר. הוא הועבר לחקירה בתחנת המשטרה בחשד לעבירות של תקיפת שוטרים, יידוי אבנים, הזדהות לאחר והכשלת שוטר בעת מילוי תפקידו.

על פי המשטרה, הוא יובא לבית משפט בבקשה להארכת מעצר. "חקירת המקרה נמשכת תוך ביצוע פעולות לחשיפת זהותם של יתר החשודים ומעצרם", אמרו עוד במשטרה.

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, אמר: "לא נאפשר לפורעי חוק לפגוע בשוטרים, לסכן את חייהם ולנסות להרתיע אותם מביצוע תפקידם. שוטרי מחוז ש״י ימשיכו לפעול בשיתוף כלל גופי הביטחון בנחישות וללא מורא, נפעל לאיתור כלל החשודים, למעצרם ולמיצוי הדין עמם".

השחתת המערכת בסוסיא, לפני כשבועיים

לפני כשבועיים השחיתו בסוסיא פורעים ממאחז תאנה מערכת חדשה בשווי מאות אלפי שקלים . המערכת נועדה לתת מענה ליישוב ולסביבתו. הם פגעו בכמה קופסאות חשמל וקרעו את הכבלים של המערכת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול בקרוב ולתת מענה ביטחוני לסוסיא. הנזק המוערך הוא כאמור מאות אלפי שקלים, והמערכת טרם תוקנה.