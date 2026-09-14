האמירה של שר התרבות מיקי זוהר שיפעל לשלול את האזרחות הישראלית של יוצרי הסרט "נז"א", יובל אברהם ורחל שור, עשתה לא מעט כותרות בתקשורת העולמית היום (שני). היא דווחה בין השאר ב-CNN ו-CBS האמריקניים, "דר שפיגל" הגרמני, "לה סטמפה" האיטלקי, "אל-ג'זירה" הקטארית, TRT טורקיה וסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", "לה פיגרו" ו-"לה פריזיאן" הצרפתיים, "גלובו" הברזילאי, "אל מונדו" הספרדי וכלי תקשורת רבים נוספים. כולם הדהדו את הקריאה של זוהר לשלול את האזרחות לשני היוצרים בטענה בגידה במדינת ישראל.
גורמי הסברה אומרים כי הקריאה של זוהר גרמה נזק גדול מאוד לישראל. לדבריהם, היא לא הפריכה דבר מהטענות של היוצרים, אלא רק נתנה למבקרי ישראל לטעון שישראל מפחדת מביקורת. "במקום להחליש את 'נז"א', זוהר הסיט את הדיון מן החולשות של הסרט והשיג בדיוק את ההיפך", אמרו.
האמירה של זוהר גורמת נזק גם בהתחשב בכך שהיא לא ריאלית מבינה ביצועית, שכן הסיכוי ששני היוצרים יגורשו שואף לאפס. לדברי הגורמים, ישראל גם אכלה את הדגים המסריחים וגם גורשה מהעיר, ובכך שיחקה לידם של שני היוצרים שקיבלו מתנה משר בממשלת ישראל.
אבל לא רק הגורמים הללו התאכזבו מדבריו של שר התרבות. רפאל אנטהובן, פילוסוף יהודי-צרפתי שפועל רבות למען ישראל בזירה הציבורית, צייץ ברשת X על דבריו של זוהר: "אבסורד, גרוטסקה. בדמוקרטיה, האזרחות היא מעמד משפטי ולא תעודת הסכמה אידיאולוגית. מאשימים את יוצרי 'נז"א' בכך שהם מלכלכים את ישראל בחו"ל, ובשביל להעניש אותם, החתיכת שר מטומטם הזה (מיקי זוהר) מספק למבקרי המדינה הוכחה לסובלנות נמוכה כלפי חוסר הסכמה. שני במאים ישראלים זוכים בפרס עם סרט מאשים נגד ארצם. הדבר היחיד לעשות הוא להפריך את העובדות, אם יש צורך בכך. הדבר הגרוע ביותר הוא לרצות לגרש אותם מהקהילה הלאומית. נניח שזה לא יקרה", כתב.