, יובל אברהם ורחל שור, עשתה לא מעט כותרות בתקשורת העולמית היום (שני). היא דווחה בין השאר ב-CNN ו-CBS האמריקניים, "דר שפיגל" הגרמני, "לה סטמפה" האיטלקי, "אל-ג'זירה" הקטארית, TRT טורקיה וסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", "לה פיגרו" ו-"לה פריזיאן" הצרפתיים, "גלובו" הברזילאי, "אל מונדו" הספרדי וכלי תקשורת רבים נוספים. כולם הדהדו את הקריאה של זוהר לשלול את האזרחות לשני היוצרים בטענה בגידה במדינת ישראל.

, יובל אברהם ורחל שור, עשתה לא מעט כותרות בתקשורת העולמית היום (שני). היא דווחה בין השאר ב-CNN ו-CBS האמריקניים, "דר שפיגל" הגרמני, "לה סטמפה" האיטלקי, "אל-ג'זירה" הקטארית, TRT טורקיה וסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", "לה פיגרו" ו-"לה פריזיאן" הצרפתיים, "גלובו" הברזילאי, "אל מונדו" הספרדי וכלי תקשורת רבים נוספים. כולם הדהדו את הקריאה של זוהר לשלול את האזרחות לשני היוצרים בטענה בגידה במדינת ישראל.

גורמי הסברה אומרים כי הקריאה של זוהר גרמה נזק גדול מאוד לישראל. לדבריהם, היא לא הפריכה דבר מהטענות של היוצרים, אלא רק נתנה למבקרי ישראל לטעון שישראל מפחדת מביקורת. "במקום להחליש את 'נז"א', זוהר הסיט את הדיון מן החולשות של הסרט והשיג בדיוק את ההיפך", אמרו.

גורמי הסברה אומרים כי הקריאה של זוהר גרמה נזק גדול מאוד לישראל. לדבריהם, היא לא הפריכה דבר מהטענות של היוצרים, אלא רק נתנה למבקרי ישראל לטעון שישראל מפחדת מביקורת. "במקום להחליש את 'נז"א', זוהר הסיט את הדיון מן החולשות של הסרט והשיג בדיוק את ההיפך", אמרו.

גורמי הסברה אומרים כי הקריאה של זוהר גרמה נזק גדול מאוד לישראל. לדבריהם, היא לא הפריכה דבר מהטענות של היוצרים, אלא רק נתנה למבקרי ישראל לטעון שישראל מפחדת מביקורת. "במקום להחליש את 'נז"א', זוהר הסיט את הדיון מן החולשות של הסרט והשיג בדיוק את ההיפך", אמרו.

האמירה של זוהר גורמת נזק גם בהתחשב בכך שהיא לא ריאלית מבינה ביצועית, שכן הסיכוי ששני היוצרים יגורשו שואף לאפס. לדברי הגורמים, ישראל גם אכלה את הדגים המסריחים וגם גורשה מהעיר, ובכך שיחקה לידם של שני היוצרים שקיבלו מתנה משר בממשלת ישראל.

האמירה של זוהר גורמת נזק גם בהתחשב בכך שהיא לא ריאלית מבינה ביצועית, שכן הסיכוי ששני היוצרים יגורשו שואף לאפס. לדברי הגורמים, ישראל גם אכלה את הדגים המסריחים וגם גורשה מהעיר, ובכך שיחקה לידם של שני היוצרים שקיבלו מתנה משר בממשלת ישראל.

האמירה של זוהר גורמת נזק גם בהתחשב בכך שהיא לא ריאלית מבינה ביצועית, שכן הסיכוי ששני היוצרים יגורשו שואף לאפס. לדברי הגורמים, ישראל גם אכלה את הדגים המסריחים וגם גורשה מהעיר, ובכך שיחקה לידם של שני היוצרים שקיבלו מתנה משר בממשלת ישראל.