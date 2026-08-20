בהודעתו מסוף השבוע ציין שר הביטחון כי הוא קיים דיון בנושא יהודה ושומרון עם הרמטכ"ל ובכירי צה"ל, שבסופו הנחה את הצבא לגבש את התוכנית "בתיאום עם המשטרה והגורמים הרלוונטיים". לטענתו, על המשטרה לטפל באזרחים ישראלים כפי שעושה "בכל מקום אחר במדינת ישראל". מצה"ל נמסר אז כי "בימים אלה מונעת עבודת מטה פנימית וראשונית לבחינת חלוקת הסמכויות בין גורמי הביטחון ביהודה ושומרון. לאחר גיבוש עבודת המטה היא תוצג לדרג המדיני כנדרש".