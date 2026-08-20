כוחות הביטחון פועלים בימים האחרונים לפינוי מאחזים לא חוקיים שמקימים יהודים קיצונים ברחבי יהודה ושומרון, חלקם בשטחי B ובסמוך לכפרים פלסטינים. בצל הכישלון בפינוי המאחז שהטיל מצור במשך ימים על בתים בכפר קוסרה, החלו בצבא לבצע פינויים ליליים - כשמאז הפיגוע בכפר תל עלו המתנחלים לכ-15 נקודות ביהודה ושומרון.
באחד המקרים החריגים בחומרתם, ל-ynet נודע כי לפני כמה ימים צעירים הקימו מאחז בלתי-חוקי על מנחת צבאי המשמש לפינוי פצועים ואירועים מבצעיים - והוציאו אותו מכשירות לכמה שעות. המתנחלים הציבו קרוואנים במנחת שנמצא באזור הכפר יתמא, סמוך לצומת תפוח בשומרון.
למעשה, מרגע הצבת המבנים במקום הפך המנחת ללא מבצעי, ופגע ביכולת של צה"ל לפעול באזור. המנחת משמש כאמור לפינוי פצועים באירועי קצה בשל המרחק הרב מבתי חולים, וכדי להנחית כוחות לפעילות מבצעית. רק לפני כמה שבועות פונה משם באמצעות מסוק איתמר כהן, שנפצע בפיגוע בשומרון. המאחז פונה כעבור כמה שעות מהשטח.
בצה"ל מבהירים כי רואים בחומרה רבה את עליית היבילים על התשתית הצבאית המשמשת בשעת חירום לפינוי נפגעים, ואמורה זמינה לשימוש בכל רגע נתון. "אין מקום לכך שכוחות צה"ל יידרשו לעסוק באכיפת בנייה בלתי-חוקית על תשתית מבצעית קריטית מאין כמותה, במקום שתשמש לייעודה".
עם תחילת גל הקמת המאחזים, בצה"ל נמנעו תחילה מלפנותם בשל הרגישות, ולצד זאת קיימו שיחות והידברות עם היושבים במקום, שחלקם ירד באופן עצמאי. משהניסיון לא צלח, החלו לפנות בפועל בין נקודה לשתיים בכל לילה.
הלילה פעלו כוחות הביטחון לפינוי מאחז בכפר דיר איסתיא שבשומרון, בשטח B, סמוך לאריאל. במקום התפתחה מהומה לאחר יציאת הכוחות והכלים מהמאחז, אז מתנחלים ביצעו חסם אבנים בצומת יקיר הקטנה שנמצאת בסמוך, ובהמשך השליכו אבנים לעבר רכבים פלסטינים ולעבר הכוח - וגרמו לפגיעות פח לרכבי מג"ב.
הכוח הגיב באמצעים לפיזור הפגנות, ופיזר את ההתפרעות. בתוך כך, שלושה מהמתנחלים טיפסו על גרר בניסיון לגנוב טרקטור שהוחרם, והורדו ממנו. בהמשך, כ-60 קיצונים ביצעו חסם אבנים נוסף בצומת עמנואל, ולאחר מכן אף ניסו להצית מטעי זיתים של פלסטינים באזור. שלושה חשודים נעצרו, ונלקחו לחקירה בתחנת אריאל. היום הם יובאו לדיון בבית המשפט בהארכת מעצרם".
במקביל, הפלסטינים דיווחו כי קבוצת מתנחלים הציתו הבוקר בית בכפר ח'לת אל-פרא, ממערב לעיר יטא שבדרום הר חברון. אולם במשטרה אמרו כי חוקר שריפות וחוקר מז"פ קבעו - מדובר בקצר חשמלי.
נזכיר כי בצל המצור שהוטל על הבתים בקוסרה במשך ימים, צה"ל התמקם בשטח לצורך הגנה על התושבים, והציב כמה פלוגות שזמינות לקפוץ מיידית לכפר. בצה"ל מבצעים בימים האחרונים תיעדוף משימות, ובין היתר הוחלט לדחות מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור, כיוון שהכוחות ביהודה ושומרון הוסטו למשימות אחרות, ובכללן התמודדות בעימותים בין יהודים לפלסטינים. כך אתמול דווח בגלי צה"ל.
חשוב להדגיש כי לא מדובר במהלך של ביטול מעצרים. אם יגיע למערכת הביטחון מידע על מחבל שבכוונתו להוציא אל הפועל פיגוע - הוא ייעצר באופן מיידי. במערכת הביטחון מסבירים כי מדובר בסך הכול בתיעדוף משימות, והכול תוך התחשבות בצרכים המבצעיים.
ביום שישי הודיע שר הביטחון ישראל כ"ץ כי הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה על אזרחים ישראלים למשטרה. "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים. כל האחריות על אכיפת הנושאים האזרחיים והשלטת חוק וסדר תועבר לאחריות המשטרה".
ב-ynet נחשף כי ברקע ההנחיה של השר כ"ץ עומדים דברים שאמר הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר באחת מישיבות הקבינט האחרונות. "המשימות ביו"ש מתרחבות", אמר זמיר. "בקרוב עולים יישובים חדשים לקרקע וצה"ל נמצא בריבוי משימות ביו"ש. אי אפשר שחיילי צה"ל ירדפו אחרי קומץ שמוציא להתיישבות שם רע. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשטרה אבל ראוי שצה"ל לא יעסוק במשימות האלה יותר".
בהודעתו מסוף השבוע ציין שר הביטחון כי הוא קיים דיון בנושא יהודה ושומרון עם הרמטכ"ל ובכירי צה"ל, שבסופו הנחה את הצבא לגבש את התוכנית "בתיאום עם המשטרה והגורמים הרלוונטיים". לטענתו, על המשטרה לטפל באזרחים ישראלים כפי שעושה "בכל מקום אחר במדינת ישראל". מצה"ל נמסר אז כי "בימים אלה מונעת עבודת מטה פנימית וראשונית לבחינת חלוקת הסמכויות בין גורמי הביטחון ביהודה ושומרון. לאחר גיבוש עבודת המטה היא תוצג לדרג המדיני כנדרש".