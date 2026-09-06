בעוד המשטרה ממשיכה לחקור את החשד לניסיון רצח בירושלים , שבו הושלך אדם לתוך פח מוטמן בשכונת גילה, לידי ynet הגיע הבוקר (ראשון) תיעוד של הרגעים של האירוע החריג. מהחקירה עלה כי שלושה בני משפחה ירדו יחד לכיוון הפח המוטמן: החשוד, אחיו שהושלך בהמשך לפח ואח נוסף, קטין.

התיעוד מניסיון הרצח בירושלים





בתיעוד שצולם אתמול, בסביבות השעה 12:30, השלושה נראו כשהם באזור, ובשלב מסוים נראה האח כשהוא כבר בתוך הפח המוטמן. זמן קצר לאחר מכן עוזב החשוד את המקום יחד עם האח הקטין, בעוד אחיו נותר לבדו בתוך הפח.

במשך זמן ממושך פעלו כוחות החילוץ כדי להוציא את הגבר מהמקום. אלא שמה שנראה בתחילה כאירוע חילוץ חריג קיבל בהמשך תפנית פלילית דרמטית: חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים ביצעו שורה של פעולות חקירה, שבאמצעותן עלה החשד כי הגבר לא הגיע לפח במקרה וכי מאחורי האירוע עומד חשד למעשה פלילי. בעקבות ממצאי החקירה נעצר קרוב משפחתו של הגבר, והאירוע נחקר כאמור בחשד לניסיון רצח.

הקורבן חולץ על ידי כוח כבאות והצלה, שזיהו מחסור בחמצן וריכוזים גבוהים של גזים נפיצים, מה שהפך את פעולת החילוץ למורכבת ומסוכנת. בשל מצבו והסכנה שנשקפה לחייו, נדרשו לוחמי האש לשכנע אותו לחבוש ברדס חילוץ שסיפק לו אוויר לנשימה.