ילד בן חמש נהרג בצהריים (רביעי) בהתהפכות רכב שטח מסוג "באגי" באזור מיוער סמוך ליישוב שייח דנון שבמטה אשר. הילד פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה על ידי משפחתו, שם הוכנס לחדר הלם ובוצעו בו פעולות החייאה. בסופן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
לפי דיווח ראשוני, ברכב שהתהפך נסעו בני משפחה, הורים וילדיהם הקטנים. שוטרי תחנת נהריה פתחו בחקירה ופועלים בזירת האירוע לבירור נסיבות התאונה הקשה ואיסוף ממצאים.
באירוע נוסף, הולך רגל נהרג הלילה מפגיעת משאית בכביש 44 סמוך לבית דגן, בתאונה שבה היו מעורבות שתי משאיות. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה את אחד הנהגים, תושב פתח תקווה, בחשד למעורבות. בוחני התנועה במחוז מרכז פעלו בזירה, אספו ממצאים וביצעו פעולות חקירה לבירור נסיבות התאונה.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 02:54. פרמדיק מד"א ניתאי הרפז, חובש ביחידת האופנועים משה סקעת וחובש רפואת חירום אהרן הס סיפרו כי "מדובר בזירה קשה מאוד. הולך הרגל שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול כשמצבו מוגדר אנוש. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לשני נהגי המשאיות, ופינו אותם לבית החולים כשמצבם קל".