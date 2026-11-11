ילד בן חמש נהרג בצהריים (רביעי) בהתהפכות רכב שטח מסוג "באגי" באזור מיוער סמוך ליישוב שייח דנון שבמטה אשר. הילד פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה על ידי משפחתו, שם הוכנס לחדר הלם ובוצעו בו פעולות החייאה. בסופן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

ילד בן חמש נהרג בצהריים (רביעי) בהתהפכות רכב שטח מסוג "באגי" באזור מיוער סמוך ליישוב שייח דנון שבמטה אשר. הילד פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה על ידי משפחתו, שם הוכנס לחדר הלם ובוצעו בו פעולות החייאה. בסופן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

ילד בן חמש נהרג בצהריים (רביעי) בהתהפכות רכב שטח מסוג "באגי" באזור מיוער סמוך ליישוב שייח דנון שבמטה אשר. הילד פונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה על ידי משפחתו, שם הוכנס לחדר הלם ובוצעו בו פעולות החייאה. בסופן נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.