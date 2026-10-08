מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר: כ-1,000 מנהיגים נוצרים ומובילי קהילות מרחבי העולם הגיעו הבוקר (חמישי) למתחם פסטיבל הנובה ברעים, במסגרת ועידת השגרירים של ידידי ישראל. הם נפגשו עם ניצולי הטבח, שורדי שבי ומשפחות שכולות, ושמעו את סיפוריהם.
במהלך המפגש העניק ד"ר מייק אוונס, נשיא ומייסד ידידי ישראל, את אות "הנני" לארבעה ישראלים שסיפורם האישי הפך לסמל של 7 באוקטובר: שורדי השבי נועה ארגמני, רומי גונן, אלקנה בוחבוט ולהילה אביר, אחותו של לוטן אביר ז"ל, שנרצח במסיבת הנובה.
עבור ארגמני היה זה הביקור הראשון במתחם הנובה מאז שנחטפה מהמקום ב-7 באוקטובר. היא הודתה למנהיגים שהגיעו למקום ואמרה: "תודה רבה לכם שהגעתם למקום הזה. תודה על כל מה שאתם עושים ועל כל האהבה והתמיכה שלכם".
אוונס פנה אליה ואמר: "את יודעת כמה אהבה וכמה חברים יש לך בעולם? אנחנו כאן כדי להראות לכם שאתם לא לבד. את יפהפייה. את אור גדול לעולם. אני רואה שאת כאן עם כאב גדול, ואני כאן כדי לומר לך שהכאב שלך יהפוך לכוח שלך".
גונן, שקיבלה אף היא את אות "הנני", אמרה: "המילה 'הנני' פירושה 'הנה אני'. והיום אני כאן". היא סיפרה על חברתה הטובה גאיה, שנרצחה בנובה, ועל בן שמעוני, שהציל אותה ואת 12 ניצולים נוספים לפני שנהרג. היא הזכירה גם את אופיר צרפתי, שנחטף יחד איתה לעזה ולא שרד, ואת אמילי דמארי, ששרדה איתה 431 ימים בשבי.
"לזכור את גאיה זו לא רק זכות. זו אחריות. לומר את שמה, לספר מי היא הייתה, ולוודא שיזכרו אותה לא רק בגלל הדרך שבה מתה, אלא בגלל הדרך שבה חיה", אמרה.
"אני מאוד מתרגשת להיות פה, זאת רק הפעם השנייה שלי כאן בנובה. אני רוצה להודות לנשיא טראמפ ולכל חברינו בעולם, חברי אמת. באוקטובר הגעתי עם חברתי הטובה גאיה, הגענו לחגוג את החיים ולרקוד ובשנייה אחת הכל השתנה. מחבלי חמאס תקפו את הפסטיבל ונסנו על חיינו כך כשקליעים עפים מעלינו. גאיה נרצחה. אני בחיים לא אשכח את מבטה ברגע האחרון של חייה. שלחתי את ידי לבדוק את הדופק שלה ואז המחבלים ירו לי ביד. אני רוצה להודות גם לאמילי דמארי ששרדה את השבי איתי. היא הייתה הכל בשבילי. היא הייתה המגדלור שלי ברגעים באפלים. כשאני פה אני יודעת כמה קרובה הייתי ללא לעמוד פה. עם ישראל חי".
בוחבוט הודה לאוונס ולמנהיגים שהגיעו למקום: "האהבה שלכם לישראל והאור הגדול שאתם מביאים נותנים לי כוח, אפילו בימים החשוכים ביותר. אני מודה לאלוהים על שחזרתי הביתה למשפחה שלי. אני עומד כאן היום כדי לכבד ולקדש את כל האנשים שנרצחו במקום הזה".
הביקור במתחם הנובה הוא חלק מוועידת השגרירים של ידידי ישראל, המתקיימת בירושלים זו השנה השנייה בשיתוף משרד החוץ, ובה משתתפים מנהיגים נוצרים, מובילי קהילות ומשפיענים מרחבי העולם.
אוונס אמר: "אנחנו כאן כדי לזכור את מי שאינם איתנו, לעמוד לצד מי ששרדו ולהבטיח שהסיפורים שלהם יישמעו ברחבי העולם".