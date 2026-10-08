אוונס פנה אליה ואמר: "את יודעת כמה אהבה וכמה חברים יש לך בעולם? אנחנו כאן כדי להראות לכם שאתם לא לבד. את יפהפייה. את אור גדול לעולם. אני רואה שאת כאן עם כאב גדול, ואני כאן כדי לומר לך שהכאב שלך יהפוך לכוח שלך".

אוונס פנה אליה ואמר: "את יודעת כמה אהבה וכמה חברים יש לך בעולם? אנחנו כאן כדי להראות לכם שאתם לא לבד. את יפהפייה. את אור גדול לעולם. אני רואה שאת כאן עם כאב גדול, ואני כאן כדי לומר לך שהכאב שלך יהפוך לכוח שלך".

אוונס פנה אליה ואמר: "את יודעת כמה אהבה וכמה חברים יש לך בעולם? אנחנו כאן כדי להראות לכם שאתם לא לבד. את יפהפייה. את אור גדול לעולם. אני רואה שאת כאן עם כאב גדול, ואני כאן כדי לומר לך שהכאב שלך יהפוך לכוח שלך".

גונן, שקיבלה אף היא את אות "הנני", אמרה: "המילה 'הנני' פירושה 'הנה אני'. והיום אני כאן". היא סיפרה על חברתה הטובה גאיה, שנרצחה בנובה, ועל בן שמעוני, שהציל אותה ואת 12 ניצולים נוספים לפני שנהרג. היא הזכירה גם את אופיר צרפתי, שנחטף יחד איתה לעזה ולא שרד, ואת אמילי דמארי, ששרדה איתה 431 ימים בשבי.

גונן, שקיבלה אף היא את אות "הנני", אמרה: "המילה 'הנני' פירושה 'הנה אני'. והיום אני כאן". היא סיפרה על חברתה הטובה גאיה, שנרצחה בנובה, ועל בן שמעוני, שהציל אותה ואת 12 ניצולים נוספים לפני שנהרג. היא הזכירה גם את אופיר צרפתי, שנחטף יחד איתה לעזה ולא שרד, ואת אמילי דמארי, ששרדה איתה 431 ימים בשבי.

גונן, שקיבלה אף היא את אות "הנני", אמרה: "המילה 'הנני' פירושה 'הנה אני'. והיום אני כאן". היא סיפרה על חברתה הטובה גאיה, שנרצחה בנובה, ועל בן שמעוני, שהציל אותה ואת 12 ניצולים נוספים לפני שנהרג. היא הזכירה גם את אופיר צרפתי, שנחטף יחד איתה לעזה ולא שרד, ואת אמילי דמארי, ששרדה איתה 431 ימים בשבי.

"לזכור את גאיה זו לא רק זכות. זו אחריות. לומר את שמה, לספר מי היא הייתה, ולוודא שיזכרו אותה לא רק בגלל הדרך שבה מתה, אלא בגלל הדרך שבה חיה", אמרה.

"לזכור את גאיה זו לא רק זכות. זו אחריות. לומר את שמה, לספר מי היא הייתה, ולוודא שיזכרו אותה לא רק בגלל הדרך שבה מתה, אלא בגלל הדרך שבה חיה", אמרה.

"לזכור את גאיה זו לא רק זכות. זו אחריות. לומר את שמה, לספר מי היא הייתה, ולוודא שיזכרו אותה לא רק בגלל הדרך שבה מתה, אלא בגלל הדרך שבה חיה", אמרה.