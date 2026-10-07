בדיוק אחרי שלוש שנים: בית משפט השלום בבאר שבע גזר היום (רביעי) עונש של שבע שנות מאסר על רם שאהין (34), קנס בסך 60 אלף שקל, ופיצוי של 75 אלף שקל להוריו של מתן ליאור מרדכי ז"ל - שאת ציוד ההגברה שלו גנב בבוקר 7 באוקטובר 2023, אחרי שנרצח במסיבת הנובה . בנוסף נגזרו 40 חודשי מאסר בפועל על דניאל חסון (30) שמעורב גם הוא בגניבה, וגזר דינו של הנאשם השלישי סאן לוסיאן תבל (35) יינתן בהמשך בשל נסיבות רפואיות.

הנאשמים בבית המשפט, יולי האחרון ( צילום: הרצל יוסף )





שאהין הורשע בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - לאחר שניהל הליך משפטי, ובית המשפט קבע ששיקר והתנהל בצורה מניפולטיבית. חסון ותבל הורשעו במסגרת הסדר טיעון, כל אחד לפי חלקו, בסיוע לגניבה בנסיבות מחמירות וניסיון לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. הם נעצרו בנובמבר 2023 .

ליאור קיבל את אות הגבורה האזרחית מנשיא המדינה, לאחר שפעל בגבורה, לקח אחריות על תא השטח והציל נפשות רבות ברגעיו האחרונים.

בגזר הדין שמסר השופט אמיר דורון נכתב כי "הנאשם שאהין ניצל באופן ציני את הכאוס ששרר במתחם הנובה. הוא ידע שהסיכוי שמישהו יחשוד בכוונותיו קלוש. בית המשפט דחה גרסתו שלפיה פעל מתוך 'נדיבות ואלטרואיזם', וביקש להחזיר את הציוד למשפחת המנוח".

לדברי השופט, "הנאשם בחר לקחת רק את מערכות ההגברה היקרות של המנוח, בשווי מאות אלפי שקלים. עזות מצחו והתעקשותו להמשיך לגנוב את המערכת השנייה הובילו לקבוע שמדובר בתכנון מראש בנסיבות מבעיתות. הוא בחר לפעול בדרכים נכלוליות כדי להפיל חומות התנגדות".

מתן ליאור מרדכי ז"ל. "במקום שבו נדרשה חמלה אנושית גילו הנאשמים אטימות מוחלטת" ( צילום: באדיבות המשפחה )

"בוקר 7 באוקטובר 2023 נחרת בדברי ימי מדינת ישראל כיום חושך ואפלה, שבו נרצחו צעירים ובהם מתן המנוח שנותר להציל אחרים עד שנפל", הוסיף השופט דורון. "בשעה שדם הקורבנות נספג בשדות הקטל, בזמן שהעם כולו היה שרוי באבל, בחרו הנאשמים לנצל את סבל הכלל ולשלוח יד ברכוש נטוש כדי להפיק בצע כסף. זהו שפל מוסרי קיצוני שאין כדוגמתו. במקום שבו נדרשה חמלה אנושית גילו הנאשמים אטימות מוחלטת. מעשיהם עולים לכדי נבלה בשעתה הקשה ביותר של המדינה. הם הסיטו משאבי ציבור יקרים לחקירת פשעיהם".

כמו כן, חסון ניסה לסחור ברכושו של ליאור, ובית המשפט קבע כי מעשיו מראים על "קהות חושים": "הנאשמים ביקשו להפיק תועלת מהאסון ועל בית המשפט להעביר מסר כי כל מי שמחלל כבוד המתים יפגוש ידה הקשה של מערכת המשפט". חסון יפצה את הוריו של מתן בסך 40 אלף שקל.

שרה, אמו של ליאור, אמרה טרם הדיון כי "אלה אנשים שפלים. מבחינתי הם לא בני אדם. הם באו אחרי הטבח, עם ריח גופות ומכוניות שרופות, ולא היה איכפת להם".