גורמים שמעורים בנושא אמרו בהתייחסם לשרה סילמן: "היא בנתה לה לו"ז של המשרד להגנת הסביבה סביב ביקור ראש הממשלה בניו יורק. גם בשנה שעברה היא עשתה את זה והצטרפה לנאום של ראש הממשלה". כפי שציינו הגורמים,

סילמן טסה גם בשנה שעברה לניו יורק במקביל לכינוס עצרת האו"ם