שומרת על חשאיות אחרי הפריימריז: השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שאיבדה כל סיכוי להיבחר ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, תועדה בצהריים (שלישי) כמי שמנסה להסתיר את זהותה בלאונג' בנמל התעופה בן גוריון. סילמן, שטסה לניו יורק כדי ללוות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאומו בעצרת האו"ם, צולמה חובשת כובע קש ועם משקפי שמש גדולים לצד עוזריה והמאבטחים.
גורמים שמעורים בנושא אמרו בהתייחסם לשרה סילמן: "היא בנתה לה לו"ז של המשרד להגנת הסביבה סביב ביקור ראש הממשלה בניו יורק. גם בשנה שעברה היא עשתה את זה והצטרפה לנאום של ראש הממשלה". כפי שציינו הגורמים, סילמן טסה גם בשנה שעברה לניו יורק במקביל לכינוס עצרת האו"ם והשלימה אז שבוע של שהייה בארצות הברית. סילמן אף פרסמה אז תמונה לצידם של ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה על-רקע הנאום בעצרת האו"ם.
מלשכתה של השרה סילמן נמסר בתגובה: "כמדי שנה, במסגרת כינוס העצרת הכללית של האו״ם מתקיימים בניו יורק אירועים ודיונים רמי דרג בנושאי סביבה וקיימות (באו"ם וברחבי העיר) בהשתתפות מנהיגים ושרים מרחבי העולם. השרה להגנת הסביבה, שהשתתפה באירועים אלה גם בעבר, צפויה לייצג את ישראל גם השנה בשורת אירועים ודיאלוגים רב מגזריים שיתקיימו באו"ם, וכן בפגישות ובאירועים מקצועיים נוספים בתחומי הליבה של המשרד. מדובר בנסיעה שמטרתה לייצג את ישראל בפורומים בין לאומיים מרכזיים, לחזק את מעורבותה בתהליכים גלובליים ולהציג את מחויבותה ואת תרומתה בתחומי הסביבה והקיימות".
גם שר החינוך יואב קיש טס לניו יורק בענייני משרדו, ויצטרף לנאום נתניהו באו"ם ביום חמישי. נתניהו ימריא מחר לביקור הבזק בארצות הברית כדי לנאום בכינוס השנתי של האו"ם. ראש הממשלה ינחת בארצות הברית רק ביום חמישי בבוקר ונאומו מתוכנן להתחיל בשעה 14:00 שעון ניו יורק (21:00 שעון ישראל). באופן חסר תקדים, נתניהו ישהה בניו יורק במשך כמה שעות בלבד, לא ילון בה וימריא חזרה לישראל בערב. נתניהו לא ייקח איתו עיתונאים במטוס.
נתניהו צפוי לנחות במטוס כנף ציון בשדה תעופה צבאי בניו ג'רזי או בנמל התעופה ניוארק בעיר, ולא בנמל התעופה JFK. זאת בשל קשיים בתיאום מול הרשויות האמריקניות וגם מחשש שראש העיר זוהראן ממדאני יורה לכנף ציון להמריא מיד מהשדה ולא להמתין שם עד לשובו של נתניהו. בשל כך, הוחלט שהמטוס ינחת במדינת ניו ג'רזי.
גורמים שמעורים בנושא מעריכים שנתניהו החליט לקצר דרמטית את ביקורו בניו יורק ולא ללון בה מחשש להפגנות. נתניהו כבר ביטל עצירה מתוכננת בטקסס במטרה לפגוש שם את אילון מאסק. גורם ישראלי התייחס לביטול הפגישה עם מאסק ואמר כי "היו אתגרים בתיאום. גם הצורך בנחיתת תדלוק, וגם כי האמריקנים פחות אוהבים תיאומים ברגע אחרון".
כפי שכבר פורסם, נתניהו לא ייפגש במהלך הביקור עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וגם טרם נקבעו לו פגישות אחרות בעיר. הנשיא האמריקני צפוי להיפגש הערב עם ראש עיריית ניו יורק ממדאני באחוזת גרייסי, מעון ראש העיר כשהפגישה תהיה סגורה לתקשורת. הנשיא האמריקני, שנפגש עם ראש הממשלה לא מעט מאז חזרתו לבית הלבן, נואם בעצרת האו"ם כבר בשלישי, אך מיד לאחר מכן צפוי לחזור לוושינגטון כדי להיפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג.
נאומו של נתניהו יתמקד באיום האיראני וגורמים בסביבת ראש הממשלה אומרים שצפויות כאן הפתעות. הנאום של נתניהו מכוון בראש ובראשונה לציבור בישראל והוא מקבל זמן מסך חשוב מאוד מבחינתו - לדבר אל הישראלים בפריים טיים. במשלחת הישראלית באו"ם נערכים לפרובוקציות כגון קריאות ביניים או יציאה מאורגנת של נציגי מדינות רבות, כמו שהיה בשנה שעברה.