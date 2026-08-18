מממשלת השינוי, לשריון בליכוד, למשרד הגנת הסביבה ועד הפריימריז - שבהם נחלה אכזבה גדולה. עידית סילמן עשתה דרך פתלתלה בשבילים הקוצניים של הפוליטיקה הישראלית של השנים האחרונות, אך לא שרדה את המשוכה האחרונה. 17,850 אלף קולות שהשיגה בפריימריז האחרונים, לא הספיקו כדי להבטיח לה מקום בכנסת הבאה ובכך, לפחות בינתיים, מסתיימת עבורה הדרך הפוליטית שהייתה לאחד האירועים הפוליטיים שעוררו הכי הרבה יצרים ואמוציות.
סילמן, שהלכה לאורך השנים דרך עם מפלגת הבית היהודי ונכנסה לפוליטיקה הישראלית באמצעות יושב הראש דאז נפתלי בנט, הייתה לדמות מרכזית בממשלת השינוי. היא שימשה כיו"ר הקואליציה בממשלת בנט-לפיד, ולמעשה הייתה המוציאה והמביאה של אותה ממשלה, גם כשהיו חברים בה אנשי מרצ ורע"מ, מפלגתו של מנסור עבאס.
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היא תיזזה בין הצבעות, סגרה פינות ותפקידה היה להבטיח את שלמות הקואליציה. אלא ששנה לתוך הקדנציה, בליכוד זיהו פירצה גם אצלה, ובנקודות זמן שונות לחצו עליה לעזוב את הקואליציה, ובכך לפרק את הממשלה. לעומת שיקלי, שכבר בהתחלה פירק את השותפות עם בנט וזכה ללא-מעט קרדיט, אותו הוא מימש גם בפריימריז כעת, סילמן נתפסה בעיני מתפקדים רבים כדמות ששמה את האינטרסים האישיים שלה מעל לאידיאולוגיה.
אותם מתפקדי ליכוד, כך מתברר, לא תפסו אותה כאמינה מאוד. פומבית, הימין חיבק אותה, תמך בה כשעשתה את המהלך ההוא שהביא לפירוק ממשלת השינוי, אבל בזמן אמת, עם פתיחת הקלפיות, זה לא תורגם לקולות. עם סגירת הקלפיות, סיפרו בכירים שפגשו את סילמן, היא הבינה מיד שמצבה לא טוב.
המתפקדים החופשיים לא בדיוק נהרו אחריה בהמוניהם. מהדילים היא הוצאה ברגע האחרון, וגם לחיבוק מראש הממשלה ויו"ר המפלגה בנימין נתניהו היא לא זכתה. סילמן אומנם סיימה את הפרק הזה כשהיא מחוץ לכנסת הבאה, אבל סביר להניח שזה עדיין לא סוף הסיפור, והיא עוד תחפש את הדרך לחזור.
העשירייה - ואלו שנדחקו החוצה
בהודעה מטעמו מסר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא "מרוצה מאוד מהתוצאות ומברך את אלו שנבחרו לרשימה", אך לא כולם יזכו לכהן גם בכנסת הבאה. בהודעת נתניהו נכתב כי "רשימת הליכוד החדשה משקפת התחדשות ושילוב כוחות חדשים בצמרת הרשימה. יחד עם המשוריינים, שיחזקו את הרשימה עוד יותר, נבחרת הליכוד תוביל לניצחון גדול ולהקמת ממשלה לאומית רחבה".
בעשירייה הראשונה בבחירות, ללא שריונים, נמצאים אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, מיקי זוהר, יואב קיש, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, דודי אמסלם וכן אופיר כץ. בכירי צבא אין ברשימה, מלבד מירי רגב, תא"ל במילואים.
שר החקלאות אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר שתמך במהפכה המשפטית למרות ביקורת חריפה נגדו מצד יוצאי שב"כ, נדחק הרחק לאחור - אל המקום ה-27 ברשימה הארצית, שיהיה נמוך בהרבה אחרי השריונים. השרה להגנת הסביבה סילמן - שבנתה את הקמפיין שלה על עזיבת ממשלת השינוי - דורגה במקום ה-25 ולא תהיה בארבע העשיריות הראשונות.
השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן, שנפתחה חקירה נגדה במהלך הקדנציה האחרונה ושלא הגיעה לחקירות שאליהן זומנה, סיימה מעט לפניו - במקום ה-23 ברשימה הארצית, שגם הוא נחשב ללא ריאלי. גם אחרי הבטחות הייצוג לנשים, היא לא תהיה בין 39 הראשונות. עם זאת, יש אפשרות מסוימת שאיתמר בן גביר ישלב אותה לרשימת עוצמה יהודית. השניים שיתפו פעולה לאורך כל הקדנציה ושוררת ביניהם מערכת יחסים טובה. השר במשרד האוצר זאב אלקין, שחזר לליכוד ביחד עם גדעון סער, דורג במקום ה-17 ברשימה הארצית ומתחת לניר ברקת - האחרון שנכנס למקום שנחשב כיום לריאלי.