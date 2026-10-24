שישי בערב בישראל. אנשים יושבים עם משפחות וחברים לארוחת השבת, האחרונה לפני יום הבחירות. הם קמים מהשולחן ומגלים שיש כאן ראש ממשלה שסופית מעוניין יותר ב"סעודה האחרונה" של ישראל.

( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

כחלק מבליץ הראיונות של ראש הממשלה הבלתי מתראיין בהיסטוריה, הולך נתניהו לערוץ הכלכלה (ערוץ 10) ובראיון לרועי כ"ץ הוא מסביר שביקש להיערך לסנקציות הבינלאומיות באמצעות מעבר לכלכלת קריפטו . "כלומר כלכלת בלוקצ׳יין?"שואל כ"ץ שמבין כלכלה מצוין ומה המשמעות של מה שאומר המרואיין. נתניהו משיב "גם" כלומר לא רק כלכלת מטבעות אבל גם.

אסור להתבלבל בטון שווה הנפש של המראיין והמרואיין כי מדובר בטירוף מערכות גמור.

המשמעות האמיתית של מעבר לכלכלת קריפטו היא שהכלכלה הישראלית המפוארת - לפני ואחרי 7/10, הופכת להיות לגמרי בלתי לגיטימית בעולם, שלא לומר כלכלת עולם תחתון בדומה לרוסיה, צפון קוריאה ואיראן.

רגע לפני הסברים כלכליים קצת יותר עמוקים, כדאי להבין מה זאת כלכלת צפון קוריאה או איראן למי שמעדיף. לישראלים בכלכלה ישראלית סגורה ומסוגרת לא תהיה נגישות למזון, תרופות ונשק. נשמע קטן ? קל ? הרי זה טירוף גמור. ביוון השכנה, שהייתה לפני עשור במשבר חוב עמוק, היוונים היו במגבלות משיכה אדירות משך כמה שנים. כלומר אנשים לא יכלו לגעת בכסף שלהם.

המשבר מגיע

אתמול בערב בנימין נתניהו בעצם הודיע לישראלים שהם צפויים למשבר כלכלי אדיר. מי שעומד בראשות הממשלה הודיע לציבור שהוא מוביל אותו לקטסטרופה ולכאורה - מאוד מאוד לכאורה, טען שגם יוציא אותנו מזה.

נתניהו מתייחס לסנקציות על ישראל ( צילום: ערוץ הכלכלה )

חשוב להבין שהסנקציות המוטלות על ישראל בחלקן הגדול הן תוצר של צביעות פוליטית, אירופיות בעיקר, מהמעלה הראשונה. אבל האיומים בסנקציות, מצד ארה״ב, הנשלטת על פניו בידי תומך של נתניהו, הם תוצר של התנהלות ממשלתית מטורפת ומסוכנת בעיקר ביהודה ושומרון.

ישראל בעבר, גם תחת נתניהו, הייתה מזוהה עם שלטון חוק ואכיפה שלו - כשהממשלה או הצבא אמרו שהם חוקרים ובודקים את ההתנהלות של חיילים או אזרחים, במיוחד במקומות הרגישים כמו איו״ש, סמכו עלינו.

איך הגענו לעולם כזה זאת אחת השאלות שנועדו לועדת חקירה ממלכתית אבל כזאת אין כבר יותר משלוש שנים.

כשנתניהו מדבר על כלכלת קריפטו, המשכו של נאום ספרטה, כל אזרח חייב להבין מה המשמעות מבחינתו - אפילו מעבר לנגישות לדברים בסיסיים.

במקום כלכלת היי טק מתקדמת ויוצאת דופן במונחים גלובליים, תעשייה בטחונית שתוך כדי המלחמה נלחמים בעולם על התוצרים המעולים שלה ומבטיחה לפחות באופן חלקי את בטחוננו, מערכת בנקאית בסטנדרט עולמי ובורסה משגשגת שמבטיחה לחלק נכבד מהישראלים את קיומם בגילאי הפנסיה, נקבל את הבידוד של ספרטה שהוא ככל הנראה מכוון אליו. פירושו של דבר עבור הישראלי שאולי ישן טוב הלילה עדיין שאם נדמה לו שזה לא ישפיע עליו הוא כל כך טועה. אגב גם חובבי האונליין, (אולי זה מפחיד את הישראלים יותר ?) יתקשו לממש את אהבת הקניות הזולות.

באופן משונה מאוד, גם אחרי טילים מאיראן, זאת ההתבטאות הכי מפחידה ומסוכנת של נתניהו. זאת כבר התבטאות שעלולה להעביר - חלילה, את כל הישראלים בלי יוצא מן הכלל, למצב כלכלי שהדורות האחרונים לא הכירו

באופן משונה מאוד, גם אחרי טילים מאיראן, זאת ההתבטאות הכי מפחידה ומסוכנת של נתניהו. זאת כבר התבטאות שעלולה להעביר - חלילה, את כל הישראלים בלי יוצא מן הכלל, למצב כלכלי שהדורות האחרונים לא הכירו.

מהיעלמות משקיעים שהוא עניין דרמטי, דרך הוצאת כספים מישראל (ינסו למנוע זאת בדרכים שאינן מקובלות בכלכלות מפותחות), פגיעה קשה בגביית מיסים וכתוצאה ממנה ירידת השקעה קיצונית בכל הצרכים החברתיים של המדינה,

פיחות מטורף של השקל וסגירת ישראל לערוצי מסחר.

אגב כשנתניהו מתייחס להיעלמות הסיוע האמריקאי. הוא כנראה צודק. השאלה היא רק האם התשובה כולה נעוצה בשינויים החברתיים בארה״ב או שתפקידו בדיאלוג האסטרטגי הקריטי הזה היה להפחית את הסיכון. כמי שהייתה חברה בועדת חוץ ובטחון בזמן הסכם הסיוע של אובמה וכיהנה בדירקטוריון רפאל אני יכולה לומר שכבר אז התרעתי על החשש מהעברת טכנולוגיות ותעשייה ישראלית לארה״ב מחד, ומאידך לכל מי שאי פעם עסק בתעשיות הבטחוניות ברור שישראל לא יכולה להגיע לעצמאות ייצורית מלאה. איך עושים זאת ? זהו שזה תפקידו של ראש ממשלת ישראל - לא רק להפחיד, בטח לא סתם להתריע, אלא לפעול ולא באמצעות טירוף כמו כלכלת מטבעות שמזוהה עם טרור, עולם תחתון ומדינות שהזכרתי מעלה.

ישראלים שקמו ביום הטבח ויצאו להילחם

למרות שאני מכירה את נתניהו אני לא מצליחה לזהות אותו. לא היה לי ברור אם זה היה חלק מקמפיין ההפחדה - הוא הרי הציל את כולנו מאז 7/10 או שזאת הייתה פליטת פה שבמוצאי שבת הוא ינסה לתקן את הרושם שלה.

אבל בבוקר שבת זה, אני יושבת בים ורואה מאות אנשים שבזכותם הכלכלה הישראלית לא קרסה אחרי אסון 7/10.

צילום: נועה פישפלד

הקרדיט האמיתי על כך שצלחנו עד כה את ההיבטים הכלכליים של המשבר - ממלחמה מתמשכת והוצאות בטחון אדירות דרך צרכים לאומיים חברתיים קיצוניים, לצד הוצאה עצומה ומופרכת על מהלכים פוליטיים שלא תורמים ולא יתרמו דבר לחיזוקה של המדינה, היא אך ורק בזכות הישראלים שקמו ביום הטבח ויצאו להילחם ואחרים קמו ב 8/10 והמשיכו לצאת לעבודה, לפתח טכנולוגיות ופתרונות חברתיים, פרנסו עובדים ועסקים קטנים, מילואימניקים ומשפחות מילואים שכל המשא על כתפיהם ופשוט לא ויתרו על הארץ הזאת.

והנה מגיע ראש הממשלה ומכין אותנו לקטסטרופה חדשה מבית היוצר שלו, במקום להבטיח חזון וצמיחה, הוא מבטיח - חלילה, שקיעה.