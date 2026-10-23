ראש הממשלה בנימין נתניהו הפתיע כשאמר כי על המדינה להתחיל למצוא פתרונות לאפשרות שהסנקציות של מדינות המערב על ישראל יזלגו גם למערכת הבנקאית, ואף הוסיף כי עולם המטבעות הדיגיטליים הוא אחד מהפתרונות. את הדברים אמר נתניהו בראיון לרועי כ"ץ בערוץ הכלכלה.

"בטח שאני חושש", אמר נתניהו על האפשרות כי יוטלו סנקציות על המערכת הפיננסית הישראלית. "צריך להבין שיכולות להיות סנקציות, וסנקציות בנקאיות. אתה צריך להתארגן בכלכלה עוקפת. ואתה יודע מה היא. אתה יודע מה זה המטבעות הדיגיטליים, וגם על זה אני עובד. ויש גם דברים אחרים".

גלריה נתניהו ( צילום: DEBBIE HILL / POOL / AFP )

כשנשאל שוב האם הוא מתכוון לבלוקצ'יין כאלטרנטיבה, אמר ראש הממשלה: "כן, זו אחת מהדרכים. וביקשתי כבר להכין תוכנית לזה".

ראש הממשלה גם דיבר על הסיוע האמריקני למערכת הביטחון: "אם אתם חושבים שנמשיך לקבל את מה שהבאתי פעמיים, וזה עשרות מיליארדי דולרים של סיוע אמריקני לתקציב הביטחון, תתרגלו שזה לא יהיה כי אמריקה השתנתה. זה נגמר, רק שאלה של זמן".

62 מדינות כבר נקטו צעדים נגד ישראל

על פי המכון למדיניות העם היהודי (JPPI), שהשיק מאגר מידע חדש הממפה את הסנקציות והצעדים המגבילים שננקטו נגד ישראל במדינות ברחבי העולם. המיפוי כולל 121 צעדים ב-62 מדינות. 93 מהצעדים מוגדרים כצעדים שבתוקף, 19 כצעדים היסטוריים ותשעה כצעדים שהם כרגע מוצעים או מתוכננים.

מאגר המידע מאפשר לבחון את הצעדים לפי מדינה, סוג הצעד והסטטוס שלו, ולהציג את התפשטות הצעדים על גבי מפה עולמית. הנתונים מצביעים על כך שהלחץ המופעל על ישראל אינו מתרכז בתחום אחד בלבד. הקטגוריה הגדולה ביותר במיפוי היא התחום הפיננסי, עם 40 צעדים – כשליש מכלל הצעדים שתועדו. אחריה נמצאים תחומי הביטחון וההגנה והסחר, עם 24 צעדים בכל אחד. בנוסף מתועדים 14 צעדים בתחום הדיפלומטי ו-12 בתחום המשפטי.

מפת הסנקציות נגד ישראל

המיפוי מאפשר לזהות גם את המדינות שבהן תועד המספר הגבוה ביותר של צעדים: ספרד בראש הרשימה עם 10 צעדים, ואחריה ארצות הברית (8 צעדים, לעת עתה כולם רק בעולם האקדמי - ועוד שני "צעדים היסטוריים" וחמש הצעות למניעת אספקת נשק לסוגיו), בריטניה (7), בלגיה (5) וטורקיה (5).

עם זאת, מספר הצעדים אינו מהווה מדד לחומרתם או לעוצמת השפעתם. צעד אחד יכול להיות משמעותי בהרבה מכמה צעדים אחרים, ולכן המפה נועדה בראש ובראשונה להמחיש את היקף התופעה ואת התפשטותה הגיאוגרפית. בהקשר זה יצוין כי לצד מדינות אירופה, שבהן מרוכז חלק ניכר מהצעדים, מופיעים במיפוי גם צעדים מצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אסיה, אפריקה ואוקיאניה.

אזהרת הכלכלנים

יותר מ-60 כלכלנים וכלכלניות, אנשי אקדמיה ובכירים לשעבר בשירות הציבורי, חתמו בתחילת השבוע על מכתב אזהרה של פורום הכלכלנים, המתריע כי הצעדים הבינלאומיים נגד ההתנחלויות הם אות אזהרה לכלכלת ישראל. לדבריהם, אלימות וטרור יהודי נגד פלסטינים יובילו למחיר כלכלי כבד שכלל תושבי המדינה צפויים לשלם.

במכתב מציינים החותמים את הודעת בריטניה על כוונתה לאסור יבוא מההתנחלויות ולבחון סנקציות נגד חברות ויחידים המסייעים להרחבתן, לצד צעדים בהולנד וכוונות לצעדים דומים במדינות אחרות ובראשן צרפת וקנדה. הרקע המיידי, לפי המכתב, הוא הבנייה בשטח E1 והטרור היהודי בגדה, הנתפס כנתמך בידי הממשלה; הרקע הרחב הוא מדיניות הממשלה, בפרט בעזה לאחר 7 באוקטובר.

לפי החותמים על המכתב, הנזק למשק הישראלי עלול להחמיר אף יותר אם צעדים כאלה יתרחבו ממספר מדינות אל חלק משמעותי מאירופה, ויגלשו מן ההתנחלויות אל המשק הישראלי כולו. מתגבר אפוא החשש להידרדרות משמעותית של היחסים הכלכליים בין ישראל לאירופה, כזו שתגרום לנזק מאקרו כלכלי משמעותי.

שר החוץ הבריטי אד מיליבנד. מוביל את הסנקציות נגד ישראל ( צילום: Oli SCARFF / AFP )

במדינות רבות ניכר מומנטום של הטלת סנקציות ויוזמות של הסקטור הפרטי. מדובר כבר כעת בכמאה סנקציות המוטלות על ידי יותר מ-50 מדינות. הסנקציות, סבורים הכלכלנים, יובילו לעלייה משמעותית נוספת ביוקר המחיה. לדבריהם, זהו דפוס ידוע מהניסיון הבינלאומי בעקבות הטלת סנקציות. בעיית יוקר המחיה מוכרת היטב לתושבי ישראל, אך ההחמרה שתהיה בעקבות סנקציות תהיה גרועה יותר. נציין שלאחרונה פורסמו נתונים על זינוק חד במחירי המזון, כאשר שיעור ההתייקרות סל מזון בארבע השנים האחרונות היה גבוה כמעט פי חמישה מאשר השיעור בארבע השנים שקדמו להן.

הפורום קורא לשנות את המדיניות המעמיקה את בידודה של ישראל ולמנוע את התרחבות הנזק. המסר של החותמים ברור: הבנייה בשטח E1 ואי מניעת הטרור היהודי מסכנים את היחסים הכלכליים החיוניים של ישראל עם מדינות העולם ואת המשק כולו. את הנזק חייבים למנוע עכשיו, כל עוד ניתן.