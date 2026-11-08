"אנחנו יכולים לגמור אותם", הוסיף הנשיא האמריקני, שחשף כי ארה"ב גיבשה רשימת מטרות חדשה של תשתיות באיראן - כולל תחנות כוח וגשרים. "יש לנו על הכוונת 38 גשרים שאפשר להפיל, פשוטו כמשמעו, בשעה אחת", הוא קבע. "הם כולם יופלו". אלא שלדבריו, הוא דווקא מעדיף לא להרוס את התשתיות באיראן: "אני לא רוצה לעשות זאת, כי ייקח 10 שנים לבנות אותם. אני לא אוהב להרוס גשרים. וגשר הוא הדבר הקשה ביותר לבנייה. זה לוקח שנים".