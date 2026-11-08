נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר הערב (ראשון) כי הוא מעריך שהסיכוי נמוך מאוד שהאמריקנים יחזרו למלחמה עם איראן. טראמפ ציין כי הכול תלוי בהתקדמות להסכם, אבל ציין בריאיון עם CNN שטהרן "רוצה מאוד הסכם".
"אנחנו יכולים לגמור אותם", הוסיף הנשיא האמריקני, שחשף כי ארה"ב גיבשה רשימת מטרות חדשה של תשתיות באיראן - כולל תחנות כוח וגשרים. "יש לנו על הכוונת 38 גשרים שאפשר להפיל, פשוטו כמשמעו, בשעה אחת", הוא קבע. "הם כולם יופלו". אלא שלדבריו, הוא דווקא מעדיף לא להרוס את התשתיות באיראן: "אני לא רוצה לעשות זאת, כי ייקח 10 שנים לבנות אותם. אני לא אוהב להרוס גשרים. וגשר הוא הדבר הקשה ביותר לבנייה. זה לוקח שנים".
לפי דברי הנשיא, מלאי הטילים והכטב"מים של איראן הצטמצם דרמטית. את הטענות הללו מכחישים בטהרן. "הדבר היחיד שהם יכולים לעשות הוא לייצר ברמה של כ-10% - לייצר כמה טילים. בכטב"מים מדובר ב-15%, כיוון שחלק ניכר מהמפעלים שלהם כבר לא קיים עוד".
עבאס עראקצ'י, שר החוץ האיראני, הזהיר הערב את ארה"ב מחידוש הלחימה תוך התייחסות למפלה של דונלד טראמפ והרפובליקנים בבחירות האמצע בשבוע שעבר. "הבוחרים האמריקנים עשו את בחירתם. הגיע הזמן שהבית הלבן יעשה את בחירתו שלו. ההצעה שלנו, בת היומיים, עומדת בעינה: עמדו בדרישות - סיום המלחמה בכל החזיתות, ותראו תוצאות. או שבחרו במלחמה, ותראו כיצד הלוחמים שלנו, הדרוכים ומנוסי הקרב, מביאים עליכם גיהינום", הוא קבע.
בסוף השבוע שני גורמים במזרח התיכון מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן בוחנת הצעות שהוגשו על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת ראשית, במטרה לגשר על הפערים מול ארה"ב בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. עם זאת, אחד הגורמים הדגיש כי האיראנים, לפחות בשלב זה, עדיין אינם מוכנים להיכנס למשא ומתן עם ממשל טראמפ בנוגע לפעילותם הגרעינית, כל עוד וושינגטון לא תסכים למספר תנאי יסוד שאיראן דורשת לכלול בכל הסכם הפסקת אש.
המחלוקות עם איראן סביב תוכנית הגרעין שלה נותרו הסוגיה הסבוכה ביותר במשא ומתן בין הצדדים. טראמפ מתעקש כי יש לפתור אותן כחלק מכל הסכם שנועד להביא לסיום המלחמה, הנמשכת כבר למעלה משמונה חודשים. ב"בלומברג" דווח בשבוע שעבר כי ארה"ב ואיראן מתקרבות לפריצת דרך אפשרית, ולפי דיפלומט הבקיא בפרטי השיחות, טהרן מגלה נכונות לדון בסוגיות הקשורות לתוכנית הגרעין שלה, שעד כה לא הייתה מוכנה לדון בהן.
לדברי אותו דיפלומט, איראן בוחנת הצעות הנוגעות לפעילות הגרעינית שלה, שהוצגו בפניה על ידי קטאר, המשמשת כמתווכת הראשית בשיחות. כל ויתור בנושא זה עשוי להוביל להתקדמות משמעותית במשא ומתן, שנמצא למעשה בקיפאון מתמשך מאז קריסת מזכר ההבנות שהושג בחודש יוני.
"תקיפות לא יובילו להפלת המשטר"
למרות ההצהרות של טראמפ מהערב, חידוש הלחימה עדיין נמצא על השולחן ולא ירד מן הפרק. על פי שני גורמים שמעורים בנושא שדיברו עם סוכנות הידיעות רויטרס, בהיעדר נתיב ברור לסיום המלחמה עם איראן, טראמפ קיבל לפני כשבוע וחצי תדרוך מהאדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, בנוגע לאפשרויות לחידוש הפעולות הצבאיות. הערכות המודיעין האמריקני בחודשים האחרונים, לפי גורם מודיעיני ושני בכירים אמריקנים אחרים, מצביעות על כך שחידוש התקיפות נגד איראן לא ישנה באופן מהותי את עמדת המשא ומתן של טהרן - ובוודאי לא יביא להפלת המשטר.
כך או כך, בישראל מתכוננים לכל האפשרויות, וצה"ל כבר נערך לחזור למלחמה מול הרפובליקה האיסלאמית. גורמים בישראל מזהירים מפני הניסיון לפענח את כוונותיו של הנשיא האמריקני, ובכיר ישראלי אמר כי "טראמפ יכול להתעלם מהם ולתקוף גם כדי להראות שהוא חזק ושלא אכפת לו מתוצאות הבחירות". גורם ישראלי המעורה בנושא הדגיש כי "אין דרך לחזות את התנהלות טראמפ".
שגריר ישראל באו"ם דני דנון אמר בסוף השבוע בריאיון לרשת "אל-ערביה" בשפה האנגלית כי "ישראל תתמוך בהחלטת ארה"ב בנוגע לאיראן. איש בישראל או בארצות הברית אינו דן באפשרות של תקיפה גרעינית. איראן ממשיכה במאמציה להשיג נשק גרעיני ולא הפסיקה בכך. לישראל וארה"ב יש את הטכנולוגיה לדעת מה קורה באיראן".