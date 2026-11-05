גורמים ואנשי צוות בבית הלבן אמרו בלילה שבין רביעי לחמישי כי הפוסט שפרסם ואנס, ובו

ניתח את הסיבות לכישלון בבחירות האמצע

, ובראשן המלחמה באיראן, הפתיע רבים בוושינגטון. לפי דיווח ברויטרס, בבית הלבן עודכנו על הפוסט לפני פרסומו, ואחד מהם ציין כי הוא סטייה מעמדתו של טראמפ, אף ש

הנשיא עצמו הודה