בעוד שהלחץ על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שלא לחדש את המערכה באיראן גובר בעקבות המפלה בבחירות האמצע, צה"ל נערך בימים אלה לחידוש הלחימה. גורם ישראלי המעורה בנושא הדגיש היום (חמישי) כי "אין דרך לחזות את התנהלות טראמפ".
בכיר ישראלי אחר העריך כי "הלחץ על טראמפ לא לפעול גדל אתמול, אך הדגיש כי "לנבא את מצב הרוח שלו זה עיסוק מסוכן". בכיר שלישי תיאר את ההתלבטות בוושינגטון: "כרגע המשוואה של הרפובליקנים פשוטה: הם הפסידו בגלל המלחמה, והמלחמה בגלל ביבי. השאלה היא איך זה ישפיע על טראמפ. קשה לדעת. הוא זועם ומתוסכל, ומשנה עמדה כל שעתיים. אף אחד לא מבין מה הוא יעשה בסוף".
גורם ישראלי נוסף הצביע על מאמצי סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס והשליח סטיב ויטקוף למנוע סבב נוסף באיראן, שטראמפ אמר בעבר שיתקיים אחרי הבחירות. לדבריו, אפשר לקרוא את הפוסט של ואנס גם בהקשר הזה. "אבל טראמפ יכול להתעלם מהם ולתקוף גם כדי להראות שהוא חזק ושלא אכפת לו מתוצאות בחירות האמצע", אמר. "יש לו חלון זמנים עד השבעת הקונגרס החדש ב-3 בינואר, ולמעשה גם אחרי זה. בנוסף, האיראנים לא מפסיקים להתגרות בו, וטראמפ לא אוהב שמתגרים בו. אי אפשר לדעת אצל הג'ינג'י".
גורמים ואנשי צוות בבית הלבן אמרו בלילה שבין רביעי לחמישי כי הפוסט שפרסם ואנס, ובו ניתח את הסיבות לכישלון בבחירות האמצע, ובראשן המלחמה באיראן, הפתיע רבים בוושינגטון. לפי דיווח ברויטרס, בבית הלבן עודכנו על הפוסט לפני פרסומו, ואחד מהם ציין כי הוא סטייה מעמדתו של טראמפ, אף שהנשיא עצמו הודה כי הפוסט של סגנו "נכון במידה רבה".
"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה", קבע ואנס ברשת X. "אם אתם רוצים לטעון שהיא הייתה שווה את זה, שהאובדן של הסנאט לשש השנים הבאות היה שווה את זה, אז בבקשה". ואנס, השחשב לאחד המועמדים המובילים לנשיאות ב-2028, הוסיף כי ההמלצה הקודמת להביא לסיום המלחמה הייתה "עצה נבונה".
ואנס כתב כי לפני הבחירות שוחח עם סוקר, "אחד החכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שחזה הפסד למפלגתו. "הרגשתי לא טוב לקראת יום שלישי, אבל אפילו אני הופתעתי מזה", כתב. לדבריו, הסוקר זיהה בסקרים הרבה מצביעים כועסים שהצביעו לטראמפ ב-2024 ומתכננים להצביע לדמוקרטים. כשנשאלו מה יחזיר אותם, ארבע התשובות המובילות, שהיוו כמעט את כל התגובות, היו: סיום המלחמה באיראן, התמקדות ביוקר המחיה, לשים את אמריקה לפני הכול, ושינוי היחסים עם ישראל. דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא, שמתנגד גם הוא למלחמה באיראן, שיתף את הציוץ וכתב: "צודק ב-100%".
טראמפ עצמו, שהגיב מאוחר יותר, אמר: "אני חושב שזה נכון במידה רבה, משום שהמלחמה גרמה לעלייה מסוימת במחירי הדלק בטווח הקצר. אבל באותה נשימה, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה מחדש, הייתי חייב לעשות את אותו הדבר, כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני". כשנשאל אם המלחמה "הייתה שווה את המחיר", השיב: "כן, לא הייתה ברירה. חשבתי שמחירי הנפט יעלו הרבה יותר, וקיבלתי את ההחלטה בידיעה שזה עלול לקרות. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, אחרת כל מה שאתם רואים כאן עלול יום אחד לא להיות".
החריגה מהשורה של ואנס עלולה לסבך עוד יותר את התלבטויותיו של טראמפ, בעודו שוקל אם לחדש את המערכה נגד טהרן. לדברי גורמים אמריקנים ששוחחו עם רויטרס, האפשרות הזאת "עדיין נבחנת" למרות המפלה בבחירות, ואולי בעקבותיה.
בהיעדר נתיב ברור לסיום המלחמה, טראמפ קיבל בשבוע שעבר תדרוך מהאדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, על האפשרויות לחידוש הפעולות הצבאיות, כך לפי שני גורמים המעורים בנושא. הערכות המודיעין האמריקני בחודשים האחרונים, לפי גורם מודיעיני ושני בכירים אמריקנים נוספים, מצביעות על כך שחידוש התקיפות לא ישנה באופן מהותי את עמדת המשא ומתן של טהרן, ובוודאי לא יביא להפלת המשטר.
למרות זאת, גורמים המכירים את פרטי הדיונים מזהירים כי טראמפ עדיין עשוי לפעול. לדבריהם, הוא היה מודע לסיכונים הפוליטיים לקראת הבחירות, אך "פשוט לא היה לו אכפת". אחד הגורמים אמר לרויטרס כי דווקא עכשיו הסבירות למלחמה גבוהה, מכיוון שלטראמפ "אין מה להפסיד מבחינה פוליטית" כשהבחירות מאחוריו, וסביר שיקשיח עמדות מול איראן ויקדם חידוש התקיפות.
גורם נוסף הסכים שהתרחיש הסביר ביותר הוא חידוש הפעולות נגד איראן, והעריך: "הוא מתכנן להפציץ את איראן. אל תקשיבו למה שהוא אומר. הוא התאפק בגלל בחירות האמצע. ביקשנו ממנו להמתין עד לאחר הבחירות".