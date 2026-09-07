נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נראה ביממה האחרונה כמי שרומז על רצונו לשנות את שמה של ניו מקסיקו, אחת מ-50 המדינות שמהן מורכבת ארה"ב, ל"ניו אמריקה", בניסיון למחוק כל קשר בינה לבין השכנה מקסיקו ולהפגין פטריוטיות על-ידי שימוש בכינוי של האמריקנים לארצם.
בפוסט שפרסם אתמול ברשת החברתית שלו Truth Social שיתף טראמפ מפה של ניו מקסיקו שבה המילה "מקסיקו" מחוקה באיקס אדום ומוחלפת במילה "אמריקה", וזמן קצר אחר כך שיתף הבית הלבן את אותה תמונה בחשבון שלו ברשת X. כמה שעות חלפו, וטראמפ פרסם פוסט עם סרטון שנוצר בבינה מלאכותית ושבו הוא מוצג חולף על פני שלט דרכים עם הכיתוב "ברוכים הבאים לניו מקסיקו" ומדביק תווית עם המילה "אמריקה" על גבי המילה "מקסיקו". לסרטון צירף טראמפ טקסט שבו כתב: "אנשים רבים הציעו לשנות את שמה של ניו מקסיקו, אחת המדינות הגדולות בכל הזמנים ברמאויות בבחירות, ל'ניו אמריקה'. זה הרבה יותר יוקרתי ויפה עבור תושבי המדינה הזו, שטומנת בחובה פוטנציאל מדהים. וואו, אני מת על זה!!!". הערתו של טראמפ על "רמאויות" בניו מקסיקו, יצוין, באה על רקע העובדה שהוא הפסיד במדינה זו בכל שלוש מערכות הבחירות שבהן התמודד על הנשיאות.
פרץ היצירתיות של טראמפ נמשך גם היום, וב-Truth Social הוא פרסם עוד שורה ארוכה של פוסטים שבכל אחד מהם שיתף מפה אחרת שבה שונה שמה של "ניו מקסיקו" ל"ניו אמריקה", כמבקש להבהיר שלא מדובר בהלצה חד-פעמית.
הפוסטים של טראמפ עוררו תגובות נזעמות מצד פוליטיקאים בניו מקסיקו, במיוחד בהתחשב בעובדה שטראמפ כבר קידם בשנתיים האחרונות שינויים של שמות גאוגרפיים, עובדה העשויה – או עלולה מבחינתם – להצביע על רצינות כוונותיו. כבר ביום כניסתו לתפקיד הנשיא בשנה שעברה חתם טראמפ על צו נשיאותי המורה לשנות את שמו של מפרץ מקסיקו ל"מפרץ אמריקה", שינוי שאילץ גם שירותים כמו "גוגל מפות" להחליף את השם. בחודש שעבר, על רקע מלחמת הסחר שהוא מנהל נגד קנדה, חתם טראמפ על צו נשיאותי נוסף המשנה את שמה של ימת אונטריו ל"ימת אמריקה". גם אז פרסם מפה שבה ימת אונטריו מחוקה באיקס אדום וסרטון שבו הוא מוצג מחליף שלט עם הכיתוב "ימת אונטריו" בשלט עם הכיתוב "ימת אמריקה".
מושלת ניו מקסיקו מישל לוהאן גרישאם כתבה ברשתות החברתיות בעקבות הפוסטים האחרונים של טראמפ: "שמה של ניו מקסיקו אינו עומד לדיון – הוא שלנו עוד מלפני שארה"ב הייתה קיימת. בזמן שהנשיא מנסה להסיט את תשומת ליבם של האמריקנים ממלחמתו ההרסנית באיראן, מחירי הדלק – וכל השאר – ממשיכים לעלות. בזמן שהבית הלבן מבזבז זמן על צביעת מפות, נואבו מקסיקו עסוקה בעשייה". חברת בית הנבחרים מלאני סטנסברי כתבה ברשת X על "הצעתו" של טראמפ: "ממש לא! שם המדינה שלנו נושא בקרבו דורות של היסטוריה, תרבות ומשפחה – והוא שייך לנו".
יצוין כי לטראמפ אין סמכות חוקית לשנות את שמה של מדינה כלשהי ממדינות ארה"ב, ובחוקת ניו מקסיקו אף מעוגן שם המדינה. שמה של ניו מקסיקו שאוב מהשם שנתנו המקסיקנים לטריטוריה שמצפון וממערב לנהר ריו גרנדה במאה ה-16, שתי מאות לפני צאתה של ארה"ב לעצמאות.