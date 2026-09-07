הפוסטים של טראמפ עוררו תגובות נזעמות מצד פוליטיקאים בניו מקסיקו, במיוחד בהתחשב בעובדה שטראמפ כבר קידם בשנתיים האחרונות שינויים של שמות גאוגרפיים, עובדה העשויה – או עלולה מבחינתם – להצביע על רצינות כוונותיו. כבר ביום כניסתו לתפקיד הנשיא בשנה שעברה חתם טראמפ על צו נשיאותי המורה

לשנות את שמו של מפרץ מקסיקו ל"מפרץ אמריקה"

, שינוי שאילץ גם שירותים כמו "גוגל מפות"

להחליף את השם

. בחודש שעבר, על רקע מלחמת הסחר שהוא מנהל נגד קנדה, חתם טראמפ על צו נשיאותי נוסף

המשנה את שמה של ימת אונטריו ל"ימת אמריקה"