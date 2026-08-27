נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם אמש (חמישי) על צו נשיאותי לשינוי שמו של אגם אונטריו ל"אגם אמריקה", בהסלמה נוספת ביחסים עם קנדה, על רקע מלחמת הסחר עם השכנה מצפון. "'אגם אמריקה' היה משהו שחשבתי עליו במשך זמן רב", אמר טראמפ לכתבים בחדר הסגלגל, "יש לנו מפרץ ויש לנו אגם. עכשיו, כל מה שצריך זה אולי אוקיינוס. אז אולי נצטרך לשנות את שמם של האוקיינוס האטלנטי או השקט. אולי נשנה את שניהם".
בעודו מוקף במפות של הימות הגדולות, טראמפ טען ששינוי השם "נכנס לתוקף מיד", וכי הצוות שלו "הגיש את כל הניירת הדרושה, המסמכים וכל השאר". יועץ בבית הלבן טען כי "מרבית השטח של האגם בארצות הברית" וכי "החלקים העמוקים ביותר" נמצאים בשטח ארה"ב.
כשנשאל מדוע הוא מקפיד להתנכל לבעלות ברית של וושינגטון, טראמפ השיב: "הגורמים הקנדים התייחסו אלינו בצורה רעה מאוד. הם אנשים מגעילים". הוא הוסיף שהקנדים הם "האנשים הגרועים ביותר כשזה נוגע למסחר", וטען ש"הם חושבים שהכל מגיע להם".
ראש ממשלת קנדה מארק קרני הגיב על הצו הנשיאותי, וכתב ברשת X כי "השם ('ימת אונטריו') הוא בן יותר מ-400 שנה, והוא מקדים הן קונפדרציית קנדה והן הכרזת העצמאות של ארצות הברית. הקנדים גם יודעים שהשם האמיתי הוא 'ימת אונטריו' - אז, כעת ותמיד".
הרקע לעימות הדיפלומטי עוסק כאמור במכסים: בסוף השבוע קרסו שיחות הסחר בין קנדה לארה"ב, שנמשכו כשבועיים, ונכנסו לתוקף מכסים אמריקניים חדשים בגובה 50% על מגוון רחב של מוצרים קנדיים. "ההתקדמות שהושגה לא הייתה מספקת כדי לעמוד ביעדים שלנו עבור הקנדים", הודיע ראש ממשלת קנדה קרני, שהורה למשלחת המשא ומתן הקנדית לחזור לאוטווה.
כעבור ימים אחדים, קנדה הגיבה בצעד דומה - והודיעה כי תטיל מכסים של עד 50% על ייבוא מארה"ב. מדובר על סחורות בשווי של כ-20 מיליארד דולר ועל כ-700 מוצרים. בין היתר הוחלט על מכסים בגובה 50% על פלדה, מוצרי חלב, מכשירי חשמל וציוד חקלאי. המכסים הקנדיים עתידים להיכנס לתוקף ב-8 בספטמבר, וצפויים לגרום לעליות מחירים עבור צרכנים אמריקנים. קנדה, יש לציין, היא שותפת הסחר השנייה בגודלה של ארה"ב אחרי מקסיקו. להמחשה, במחצית הראשונה של 2026 ארה"ב ייצאה לקנדה כ-14% מכלל הייצוא האמריקני.
הפוסטים המזלזלים של טראמפ:
בימים האחרונים טראמפ פרסם כמה וכמה פוסטים בגנותה של קנדה, בהמשך ישיר ליחס המזלזל שלו כלפיה, אחרי שכזכור הכריז על רצונו "לספח את קנדה ולהפוך אותה למדינה ה-51" ואף הציג אותה כחלק מארה"ב. לפני כמה ימים הוא הכריז ב-Truth Social שארה"ב "שוקלת ברצינות" לשנות את שם הימה - שחציה הצפוני שייך לקנדה והחצי הדרומי שייך לארה"ב - ל"ימת אמריקה". בפוסט שפרסם כתב כי "אנחנו לא צופים שנמשיך לעשות עוד עסקים עם אונטריו".
בפוסט נוסף טען טראמפ כי "קנדה רוצה את כל היתרונות של מדינה מבלי להיות כזאת!!! הם גם גבו מהחקלאים הנהדרים שלנו, במשך שנים רבות, סכומים אדירים של מכסים. לא עוד!!!". בעוד פוסט שפרסם שלשום כתב כי "קנדה גנבה מארה"ב במשך עשורים. הם גבו מהחקלאים שלנו מכסים בגובה 400% ויותר. הם גרמו לחברות אמריקניות רבות לאבד את העסקים. אני מתעסק עם הרבה מדינות, וקנדה היא בפער הקשה ביותר והכי פחות הגיונית להתנהל מולה. הם מרגישים שהכל מגיע להם, אבל הם לא מדינה וכבר לא מגיע להם".
פורסם לראשונה: 23:32, 27.08.26