נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם אמש (חמישי) על צו נשיאותי לשינוי שמו של אגם אונטריו ל"אגם אמריקה", בהסלמה נוספת ביחסים עם

קנדה

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מלחמת הסחר