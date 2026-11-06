במשרדי הביטחון והאוצר, נזכיר, כלל לא ידעו על הסיכום עם נתניהו שעליו דיבר טראמפ, שטען כי השניים שוחחו על כך "לפני חודשים" וסיכמו על הפסקת הסיוע הצבאי לישראל. מדובר על סכום של כ-3.8 מיליארד דולר מדי שנה, שמשמש לרכש ציוד צבאי אמריקני, ושההסכם הנוכחי לגביו נועד להימשך במקור עד 2028. "עשיתי עסקה עם נתניהו שאנחנו מפסיקים לתת לישראל 4 מיליארד דולר בשנה. אנחנו לא נשלם יותר לישראל", אמר טראמפ במפתיע בבוקר בחירות האמצע בריאיון ל"פוקס ניוז", ככל הנראה מתוך הבנה שהדבר ישפר עמדות עבור הרפובליקנים - ש

במשרדי הביטחון והאוצר, נזכיר, כלל לא ידעו על הסיכום עם נתניהו שעליו דיבר טראמפ, שטען כי השניים שוחחו על כך "לפני חודשים" וסיכמו על הפסקת הסיוע הצבאי לישראל. מדובר על סכום של כ-3.8 מיליארד דולר מדי שנה, שמשמש לרכש ציוד צבאי אמריקני, ושההסכם הנוכחי לגביו נועד להימשך במקור עד 2028. "עשיתי עסקה עם נתניהו שאנחנו מפסיקים לתת לישראל 4 מיליארד דולר בשנה. אנחנו לא נשלם יותר לישראל", אמר טראמפ במפתיע בבוקר בחירות האמצע בריאיון ל"פוקס ניוז", ככל הנראה מתוך הבנה שהדבר ישפר עמדות עבור הרפובליקנים - ש

נתניהו אמנם רמז בחודשים האחרונים כי הסיוע מארה"ב צפוי להצטמצם, וגם הודה לראשונה כי ישראל עלולה לאבד את ארה"ב - אך לא אמר כי הסיוע יופסק לחלוטין, בוודאי שלא משנה הבאה. בין הצדדים התנהל משא ומתן כיצד לחדש את ההסכם שאמור לפגוע ב-2028 - כשעל הפרק הייתה בין השאר האפשרות של שיתוף פעולה ולא הסכם סיוע, בדומה למה שמסר משרד רה"מ היום.

נתניהו אמנם רמז בחודשים האחרונים כי הסיוע מארה"ב צפוי להצטמצם, וגם הודה לראשונה כי ישראל עלולה לאבד את ארה"ב - אך לא אמר כי הסיוע יופסק לחלוטין, בוודאי שלא משנה הבאה. בין הצדדים התנהל משא ומתן כיצד לחדש את ההסכם שאמור לפגוע ב-2028 - כשעל הפרק הייתה בין השאר האפשרות של שיתוף פעולה ולא הסכם סיוע, בדומה למה שמסר משרד רה"מ היום.

נתניהו אמנם רמז בחודשים האחרונים כי הסיוע מארה"ב צפוי להצטמצם, וגם הודה לראשונה כי ישראל עלולה לאבד את ארה"ב - אך לא אמר כי הסיוע יופסק לחלוטין, בוודאי שלא משנה הבאה. בין הצדדים התנהל משא ומתן כיצד לחדש את ההסכם שאמור לפגוע ב-2028 - כשעל הפרק הייתה בין השאר האפשרות של שיתוף פעולה ולא הסכם סיוע, בדומה למה שמסר משרד רה"מ היום.

גורמים מדיניים ניסו להסביר כי "המסר מראש הממשלה הוא שאנו בתהליך של מעבר מתקופה של סיוע לתקופה של שותפות, וההצהרה של טראמפ היא חלק מהתהליך. לגבי הפער בין 2026 ל-2028, זה יוכרע בין ראש הממשלה לטראמפ. אין כרגע שורה תחתונה, זה בדיון ואף אחד לא יפגע בישראל. השאיפה היא להגיע להסכם חדש עוד בזמן הקונגרס הנוכחי, לפני השבעת החדש ב-3 בינואר 2027, ולהגדיר את העשור הבא של היחסים בין המדינות - כולל את היקפי הסיוע שישראל תקבל והפחתה הדרגתית שלו. הכסף יושקע בפרויקטים משותפים, במחקר ופיתוח ובטכנולוגיות צבאיות ששתי המדינות ייהנו מהן - אבל עדיין אין הסכם".

גורמים מדיניים ניסו להסביר כי "המסר מראש הממשלה הוא שאנו בתהליך של מעבר מתקופה של סיוע לתקופה של שותפות, וההצהרה של טראמפ היא חלק מהתהליך. לגבי הפער בין 2026 ל-2028, זה יוכרע בין ראש הממשלה לטראמפ. אין כרגע שורה תחתונה, זה בדיון ואף אחד לא יפגע בישראל. השאיפה היא להגיע להסכם חדש עוד בזמן הקונגרס הנוכחי, לפני השבעת החדש ב-3 בינואר 2027, ולהגדיר את העשור הבא של היחסים בין המדינות - כולל את היקפי הסיוע שישראל תקבל והפחתה הדרגתית שלו. הכסף יושקע בפרויקטים משותפים, במחקר ופיתוח ובטכנולוגיות צבאיות ששתי המדינות ייהנו מהן - אבל עדיין אין הסכם".

גורמים מדיניים ניסו להסביר כי "המסר מראש הממשלה הוא שאנו בתהליך של מעבר מתקופה של סיוע לתקופה של שותפות, וההצהרה של טראמפ היא חלק מהתהליך. לגבי הפער בין 2026 ל-2028, זה יוכרע בין ראש הממשלה לטראמפ. אין כרגע שורה תחתונה, זה בדיון ואף אחד לא יפגע בישראל. השאיפה היא להגיע להסכם חדש עוד בזמן הקונגרס הנוכחי, לפני השבעת החדש ב-3 בינואר 2027, ולהגדיר את העשור הבא של היחסים בין המדינות - כולל את היקפי הסיוע שישראל תקבל והפחתה הדרגתית שלו. הכסף יושקע בפרויקטים משותפים, במחקר ופיתוח ובטכנולוגיות צבאיות ששתי המדינות ייהנו מהן - אבל עדיין אין הסכם".