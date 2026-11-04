סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס למפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע במדינה, וכתב ברשת X כי אחת הסיבות לכך היא היחסים של ארצות הברית עם ישראל. ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שאמר לו כי הרפובליקנים יפסידו בהצבעה הכללית ב-13 נקודות.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס למפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע במדינה, וכתב ברשת X כי אחת הסיבות לכך היא היחסים של ארצות הברית עם ישראל. ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שאמר לו כי הרפובליקנים יפסידו בהצבעה הכללית ב-13 נקודות.

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס למפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע במדינה, וכתב ברשת X כי אחת הסיבות לכך היא היחסים של ארצות הברית עם ישראל. ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שאמר לו כי הרפובליקנים יפסידו בהצבעה הכללית ב-13 נקודות.