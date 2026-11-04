סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס התייחס למפלה של הרפובליקנים בבחירות האמצע במדינה, וכתב ברשת X כי אחת הסיבות לכך היא היחסים של ארצות הברית עם ישראל. ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שאמר לו כי הרפובליקנים יפסידו בהצבעה הכללית ב-13 נקודות.
"הרגשתי לא טוב לקראת שלישי, אבל אפילו אני הופתעתי מזה", הוסיף סגן הנשיא. "בסקרים שלו, הוא ראה הרבה מצביעי טראמפ מ-2024, שהפכו כועסים ותכננו להצביע לדמוקרטים". לדברי ואנס, "הסוקר שאל את אותם מצביעים שנטשו אותנו מה יגרום להם לחזור אלינו, וארבע התשובות המובילות, שהיוו כמעט את כל התגובות, היו: סיום המלחמה באיראן, התמקדות ביוקר המחיה, לשים את ארה"ב לפני הכל, ולשנות את היחסים שלנו עם ישראל".
פרטים נוספים מיד