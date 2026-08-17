, וגרם לו להאמין שהוא מתכתב איתה. האירוע המביך בא פחות מחודש אחרי שברנהאם התמנה לראש הממשלה, תוך שהוא מבטיח להביא יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית לבריטניה אחרי שנים של טלטלות.

, וגרם לו להאמין שהוא מתכתב איתה. האירוע המביך בא פחות מחודש אחרי שברנהאם התמנה לראש הממשלה, תוך שהוא מבטיח להביא יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית לבריטניה אחרי שנים של טלטלות.

נפל קורבן למתחזה כלשהו שהעמיד פנים כי הוא ראש הסגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ,

נפל קורבן למתחזה כלשהו שהעמיד פנים כי הוא ראש הסגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ,

רה"מ ברנהאם וראש הסגל וויילס. גם האיראנים שמו אותה על הכוונת

רה"מ ברנהאם וראש הסגל וויילס. גם האיראנים שמו אותה על הכוונת