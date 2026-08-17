כלי תקשורת בריטיים ואמריקניים מדווחים היום (ב') כי ראש הממשלה החדש של בריטניה אנדי ברנהאם נפל קורבן למתחזה כלשהו שהעמיד פנים כי הוא ראש הסגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סוזי וויילס, וגרם לו להאמין שהוא מתכתב איתה. האירוע המביך בא פחות מחודש אחרי שברנהאם התמנה לראש הממשלה, תוך שהוא מבטיח להביא יציבות פוליטית, כלכלית וביטחונית לבריטניה אחרי שנים של טלטלות.
לפי הדיווחים, ברנהאם ניהל חילופי הודעות עם אדם שהציג את עצמו כוויילס ועמד איתו בקשר, אך הקשר הזה הופסק כשהחלו לעלות חשדות בנוגע לאדם שבצד השני. ב"גרדיאן" הבריטי מדווחים כי "לפי הידוע" לא נשלחו הודעות "בעלות חשיבות", וכי הפעילות החשודה דווחה במהירות לרשויות הרלוונטיות. לפי דיווח באתר החדשות האמריקני "פוליטיקו", שהיה הראשון לחשוף את הפרשה, הצדדים החליפו רק "הודעות בודדות", ואלה היו הודעות טקסט בלבד.
כך או כך, לפי "פוליטיקו" שגרירות בריטניה בוושינגטון הייתה כה מוטרדת מחילופי ההודעות, עד שהיא העלתה את הנושא מול הבית הלבן כדי לברר את הסוגיה. דובר ממשלת בריטניה שהתבקש להגיב היום על הדברים מסר: "איננו מגיבים על ענייני ביטחון לאומי".
אין זו הפעם הראשונה שבה גורם כלשהו מתחזה לסוזי וויילס, הנחשבת לאחד האנשים החזקים ביותר בבית הלבן ולמקורבת מאוד לטראמפ. בשנה שעברה דיווח "וול סטריט ג'ורנל" כי ה-FBI פתח בחקירה אחרי שגורם כלשהו פרץ לטלפון של וויילס והשתמש ברשימת אנשי הקשר שלה כדי לשלוח הודעות לאישים רפובליקנים, בהם סנאטורים ומושלים, ולבכירים בעולם העסקים, תוך שהוא מציג עצמו כוויילס. ב-2024 הייתה וויילס גם בין היעדים של יחידת ריגול סייבר המזוהה עם משמרות המהפכה של איראן.
ברנהאם מצדו אינו הבכיר הבריטי הראשון שנופל קורבן לשיחות מתיחה והונאה בשנים האחרונות. ב-2024 נפל שר החוץ דאז וראש הממשלה לשעבר דייוויד קמרון קורבן לאדם שהתקשר אליו והתחזה לנשיא אוקראינה לשעבר פטרו פורושנקו. קמרון החליף איתו כמה הודעות טקסט. ב-2022 נפלו קורבן למתיחה שר ההגנה בן וואלאס ושרת הפנים פריטי פאטל, שקיבלו שיחות ממתחזה שהציג עצמו כדניס שמיהאל, ראש ממשלת אוקראינה באותה העת. השר וואלאס טען אז כי רוסיה היא שעומדת מאחורי השיחות, שבוצעו באמצעות Microsoft Teams, והאשים אותה ב"תרגילים מלוכלכים".