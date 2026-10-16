הדיווח על מציאת גופתו של עביידי התקבל במוקד 100 של המשטרה אתמול (חמישי) בצהריים. כוחות גדולים של מחוז צפון הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. פרמדיקים וחובשים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של עביידי.

הדיווח על מציאת גופתו של עביידי התקבל במוקד 100 של המשטרה אתמול (חמישי) בצהריים. כוחות גדולים של מחוז צפון הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. פרמדיקים וחובשים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של עביידי.

הדיווח על מציאת גופתו של עביידי התקבל במוקד 100 של המשטרה אתמול (חמישי) בצהריים. כוחות גדולים של מחוז צפון הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. פרמדיקים וחובשים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של עביידי.