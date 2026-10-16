התפתחות בחקירת הרצח סמוך למחלף גולני: חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז הצפון עצרו שלושה תושבי טורעאן, בהם בני זוג, בחשד למעורבות ברצח רביע עביידי (38) ביער לביא שבגליל התחתון. במשטרה חושדים שעביידי, תושב הכפר הפלסטיני זובובא שבצפון השומרון, נרצח בשל דרישתו לקבל פיצויים מחלק מהעצורים. החשודים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בנוף הגליל.
הדיווח על מציאת גופתו של עביידי התקבל במוקד 100 של המשטרה אתמול (חמישי) בצהריים. כוחות גדולים של מחוז צפון הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. פרמדיקים וחובשים של מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של עביידי.
במהלך הלילה עצרו כאמור חוקרי הימ"ר שלושה תושבי היישוב טורעאן בחשד למעורבות ברצח. שניים מהם בני זוג בשנות ה-50 לחייהם, והשלישי בשנות ה-20 לחייו. עביידי הועסק במשך שנתיים בחברת בניין של כמה מהמעורבים. לפי החשד, בין הצדדים פרץ סכסוך על-רקע דרישתו של הנרצח לקבל פיצויים לאחר החלטתו לסיים את עבודתו בחברה.
עוד חושדים במשטרה כי העצורים התקשרו לקורבן, שעבד בתקופה האחרונה באום אל-פחם, וביקשו ממנו להגיע לפגישה באזור מחלף גולני כדי ליישר איתו את ההדורים בנוגע לסכסוך הכספי. לפי החשד, במהלך הפגישה עביידי הוכה למוות.
כמאל, אחיו של הנרצח, סיפר ל-ynet: "עבדתי איתו באותו מקום באום אל-פחם. אתמול הוא לא יצא לעבודה כי היה חולה. הבן שלי חזר למקום המגורים שלנו ולא מצא אותו. חשבנו שהוא יצא לקנות כמה דברים. חזרנו שוב בשעות הצהריים, אך הוא עדיין לא היה שם. התחלנו להתקשר אליו שוב ושוב, ללא הצלחה, עד שנודע לנו על הירצחו"
האח אמר עוד: "אנחנו יודעים מי החשודים ברצח. רביע נרצח משום שדרש פיצויים על תקופת עבודה של שנתיים. עצוב מאוד שמי שדורש את זכויותיו נחשף לאיומים ולרצח. הם רצחו אותו באכזריות, השליכו את הגופה שלו בשטח פתוח, לאחר שעינו אותו". רביע היה נשוי ואב לשלושה ילדים ששואלים שוב ושוב: "מתי אבא יחזור?".