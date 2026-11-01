גבר כבן 25 נורה הבוקר (ראשון) למוות בעוספיה. מהמשטרה נמסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, ושוטרי תחנת נשר פתחו בחקירה.
הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 06:25, על גבר שנפצע באירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.
פראמדיקית מד"א, ולריה זוייב, סיפרה: "ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
מתחילת השנה נרצחו 191 בני אדם בחברה הערבית. ביום שישי נורה למוות גבר ביישוב תל שבע בנגב, כשעל פי המשטרה הרקע לרצח הוא סכסוך פלילי בין משפחות.