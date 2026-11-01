הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 06:25, על גבר שנפצע באירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 06:25, על גבר שנפצע באירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 06:25, על גבר שנפצע באירוע אלימות. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.