הפרופסור למתמטיקה מ אוניברסיטת בר אילן , שנאשם בכך שתכנן לרצוח מאות ערבים במקביל , נמצא במעצר מאז 17 בספטמבר. החקירה התחילה בעקבות מידע ראשוני שהגיע לשב"כ על אודות תוכניתו הרצחנית של המרצה, ומשם התיק הועבר לחקירת ימ"ר מרכז במשטרה. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, אך המרצה ביקש לשחררו למעצר בית בטענה שלא נשקפת ממנו מסוכנות. "החיים שלי נהפכו לגמרי, יש לי מבחנים לבדוק", אמר בין השאר.

גלריה "לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם". הפרוספור הנאשם

בדיון שנערך הבוקר (שני) בבית המשפט המחוזי בלוד, ביקשו סנגוריו של המרצה להאריך את צו הפרסום על שמו של הנאשם. לטענתם, כתב האישום "עלול להזיק למדינת ישראל בפן הבינלאומי". עוד טענו כי לפרופסור משפחה באוסטרליה, והם "עלולים הם לסבול ולהינזק ככל שיפורסם שמו". שופטת המחוזי האריכה את צו איסור הפרסום עד מחרתיים, 7 באוקטובר, בשעה 12:00.

המרצה, פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, כבן 60 מפתח תקווה, תכנן להוציא לפועל תוכנית שהגה בשם "עי"ט" - עם יעשה טרנספר. לפי התוכנית שנחשפה בכתב האישום, הוא תכנן לגייס 71 מחבלים יהודים נוספים, לחלק אותם ל-12 חוליות, ולפתוח במקביל ובמפתיע במתקפה סימולטנית על ערים מעורבות ויישובים ערביים ובדואיים, בשטחי ישראל וגם ברשות הפלסטינית, במטרה לרצוח מאות בני אדם ולגרום להם לעזוב את ישראל. "לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות", כתב במסגרת תוכניתו.

בדיון בבית המשפט שבו ביקש לשחררו למעצר בית, טען הנאשם כי הגה את תוכניתו "בגלל 7 באוקטובר, לא למען עצמי", כלשונו, על אף שהחל בתכנונים אחרי מבצע "שומר חומות ב-2021, לפי האישום. "לדעתי אין בי כרגע מסוכנות לאף אחד. אפשר לשחרר אותי למעצר בית. החיים שלי נהפכו לגמרי. יש לי כל כך הרבה דברים לעשות ועניינים כלכליים לטפל בהם", אמר.

הוא הוסיף: "אני לא רואה למי אני מסוכן. אם רוצים לפרסם את זה, בלי שמי. כל הסוהרים מוסלמים ואני מפחד. המדינה קטנה. חלק אומרים לי שהם יודעים במה אני מואשם. אני לבד שם. אני פרופסור בבר אילן ועובד עד מעצרי, יש לי מבחנים לבדוק בבית. לא עשיתי כלום בשביל עצמי, קברתי את החיים שלי שלוש שנים. עשיתי את זה לפני 7 באוקטובר. אני לא חושב שאני צריך להיענש. החיים שלי היו בקבר במובנים מסוימים גם לפני כן".

תוכנית מדוקדקת ורצחנית

מכתב האישום עולה כי מתחילת פברואר 2023 ועד למעצרו בחודש שעבר הוא הגה והכין תוכנית סדורה, יסודית ומפורטת, אותה כינה "עי"ט - עם יעשה טרנספר" - שבמסגרתה יירצחו מאות בני אדם. לצורך מימוש וקידום תוכניתו, ביצע מעשי הכנה ממשיים רבים ומגוונים, כגון סיורי שטח מוקדמים, עריכת מסמכים המגוללים והמפרטים את אופן הפעולה וההצדקות לה וניסיון לגיוס פעילים שישתתפו במתקפת הטרור שתכנן.

"מנוגד לערכים של כולנו כיהודים, כישראלים וכבני אדם". אוניברסיטת בר אילן, ארכיון ( צילום: דנה קופל )

מכתב האישום שהגישו עורכי הדין רועי רייס ותומר שטיינברג מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי על רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט המרצה לתכנן ולהוציא אל הפועל את מעשי הרצח באופן מתואם ומקביל, ולגרום למותם של מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ, וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית. זאת, על מנת לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ורצועת עזה.

על פי התוכנית שהוצגה באישום, 72 מפגעי טרור יהודים, שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, בהם הוא עצמו, יחולקו ל-12 חוליות טרור (6 מפגעים בכל חוליה). המפגעים יתחמשו בכלי נשק מסוגים שונים, כגון אקדחים, רובים, גרזנים ופטישים, ויפתחו בהפתעה מוחלטת במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערביים ברחבי ישראל. עוד על פי התוכנית, לחוליות הטרור יינתן סיוע וגיבוי שיתואם מראש מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל, לרבות הפצצת מרכזי אוכלוסייה ערבית על ידי חיל האוויר, חיל התותחנים וחיל השריון.

מכתב האישום עולה, כי במישור המעשי - לו הוא קרא "איך עושים עיט כאן ועכשיו" - הציג הנאשם הנחיות להצטרפות הציבור ל"ביצוע הרג המוני, השתלטות מהירה על אזורי חיכוך, כבישים, יציאות/כניסות ליישובים ערבים, ערים מעורבות ובתי חולים. לא לרחם אפילו על הנשים ועל הילדים האכזריים והמבחילים שלהם, לא לעצור אל מול תחנונים, להקשיח לבבות, כל עצירה תוביל למצב בלתי נסבל של כאוס ואז טבח ביהודים".

על פי התוכנית, מעשי הטרור ההמוניים והסימולטניים, לצד הדהוד המעשים ופרסומם ברשתות החברתיות בזמן אמת, יובילו לבריחתם של כלל אזרחי ישראל הערבים, לרבות הבדואים, ושל הפלסטינים המתגוררים במזרח ירושלים ובשטחי הרשות הפלסטינית, אל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

הכניסה לטובא זנגריה. יעד מרכזי בתוכנית של הפרופסור, שלמד את דרכי התקיפה המיטביים של היישוב הכניסה לטובא זנגריה. יעד מרכזי בתוכנית של הפרופסור, שלמד את דרכי התקיפה המיטביים של היישוב ( צילום: שאול גולן )

במטרה לקדם את תוכניתו ולהוציאה לפועל, הוא ניסה במשך תקופה של כשנה וחצי לגייס תומכים ושותפים, ללא הצלחה, וכן ערך סיור מקדים בסביבת היישוב טובא זנגריה, כדי ללמוד ולבחון את דרכי הגישה והתקיפה המיטביים של היישוב, אותו רצה לכלול כיעד מרכזי בתוכנית. עוד עלה כי המרצה נהג להשתמש באמצעי הסוואה שונים במהלך המפגשים שקיים עם אחרים אותם ניסה לגייס לצורך מימוש תוכניתו, כולל חבישת מסכת הגנה על פניו, כובע ומשקפי שמש, ואף נהג להזדהות בשם בדוי - "מנחם" או "מנחם ליבנה" - ולהשתמש בטלפונים של עוברי אורח כדי ליצור קשר עם המעורבים השונים.

לגייס את פייגלין - ולסחוט

על פי המתווה החשאי שהגה לגיוס מחבלים נוספים, תכנן הנאשם לחבור ל משה פייגלין , המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת ה-26 כראש רשימת "זהות" וכמספר 2 של הרשימה המשותפת ל"זהות" ול"ציונות הדתית", לגייסו לתוכנית, ובהמשך לגייס בסיועו של פייגלין פעילים נוספים. הוא ביקש לזמן פעילים שיזוהו ויסומנו מראש לכנס בחירות של מפלגת "זהות", כאשר במהלך הכנס יובהר למוזמנים כי הם מגויסים למתקפת טרור בה ישתתפו ביום למחרת. לפעילים יחולק תדריך שיכלול הוראות והנחיות הפעלה מפורטות לקראת ולצורך ביצוע מעשי הטרור.

הנאשם הגיע לשני אירועים פומביים שקיים פייגלין וניסה לקבוע עימו פגישה ולמסור לו תמצית של התוכנית, אך פייגלין לא נענה לאף אחת מפניותיו.

מועמד "זהות" משה פייגלין. פנה למשטרה אחרי שהנאשם ניסה גם לסחוט ( צילום: אוראל כהן )

לפני כחודש, ונוכח התקרבות מועד הבחירות, כתב הנאשם מכתב סחיטה הממוען לפייגלין, בו הטיח בו ביקורת ודברי גנאי על התנהלותו בעניין חוסר שיתוף פעולה עם התוכנית שרקם, ואיים עליו שאם לא ישתף עימו פעולה בהקדם ויסייע לו בקידום התוכנית, יפיץ את המכתב, ובכך יגרום לפייגלין, לשיטתו, נזק ציבורי לקראת הבחירות.

כיומיים לאחר מכן, הגיע לביתו של פייגלין, מסר לשכנה שעברה במקום את מכתב הסחיטה וביקש ממנה להעבירו לפייגלין, והיא אכן העבירה לפייגלין את המכתב. בהמשך אף הגיע לאירוע של מפלגת "זהות" בשוק מחנה יהודה, ובאמצעות אישה אחרת העביר למנכ"ל המפלגה מספר עותקים של מכתב הסחיטה, לצד מכתב נוסף שבתוכנו הוצג איום דומה לאיום כלפי פייגלין.

במפלגת "זהות" מסרו אחרי פרסום כתב האישום כי "מיד עם קבלת מכתבי הסחיטה והאיומים מצד הנאשם, משה פייגלין והנהלת המפלגה פנו ללא דיחוי למשטרת ישראל והגישו תלונה רשמית בנושא". פייגלין הודה למשטרה על הטיפול בנושא וקרא למצות את הדין עם המרצה.