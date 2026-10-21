היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה העבירה הערב (רביעי) עדכון לבג"ץ בנוגע למספר המשתמטים מגיוס, ולפיו מספרם עלה ל-110,330. "חלקם הארי בני הציבור החרדי. לא ניתן לומר שהמדינה פועלת ככל יכולתה למאבק בתופעה זו - רחוק מכך", נכתב.
הפגנת חרדים בכביש 4הפגנת חרדים בכביש 4
הפגנת חרדים קיצונים בכביש 4, ארכיון
(צילום: דנור אהרון)
בעדכון לבג"ץ כתבה בהרב-מיארה: "ההשתמטות מצה"ל רחבת היקף ועלתה להיקף של 110 אלף חייבי גיוס שמפרים את החוק. המדינה אינה ממצה את כלי האכיפה וכדי להיאבק בתופעת ההשתמטות הוצע כי בית המשפט ישקול מתן הוראות אופרטיביות נוספות לשלילת הטבות כלכליות ממשתמטים".
בהרב-מיארה התייחסה גם לסוגיית האכיפה, ומסרה כי "הצבא הוא הארגון האחראי על אכיפת הגיוס לצה"ל, אך ברור כי מאבק אפקטיבי בתופעה הנרחבת של השתמטות דורש שילוב זרועות של כלל גורמי הממשלה והמדינה". היועמ"שית עדכנה כי בתקופה שבין 1 ביולי עד ל-12 באוקטובר לא בוצעו מבצעי אכיפה יזומים, ויתרה מכך - שוחררו לדרכם 192 חייבי גיוס שעוכבו בעקבות מפגש באקראי עם גורמי המשטרה ולא הועברו לידי המשטרה הצבאית. "מהמשטרה נמסר כי ברובם של מקרים אלה גורמי הצבא לא הגיעו בפרק הזמן שנקבע בנוהל העבודה המשותף לאיסופם של חייבי הגיוס שנתפסו", צוין.
בתשובתה, הודתה כי הממשלה טרם גיבשה מדיניות לאכיפה כלכלית נגד משתמטים, אף שבג"ץ הורה לה לעשות זאת עד 4 בינואר השנה. עוד נכתב כי לפי מדידת גורמי הצבא, 4,298 מבני הציבור החרדי התגייסו לצה"ל ב-2025 - עלייה של 65% (מספר המתגייסים עמד על 2,811 בשנת 2024).
עם זאת הבהירה, כי מגמת העלייה "עודנה רחוקה מלהלום את צרכי הצבא העדכניים - כמו גם את ערך השוויון - הן מבחינת מספר המתגייסים, הן מבחינת קצב הגיוס, והן מבחינת היקף המשובצים בתפקידי לחימה".
הנתונים שנחשפו ב-ynet:
בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתחו ביקורת חריפה הבוקר על התנהלות המדינה, לאחר שצה"ל לא עמד שוב ושוב במועדים שנקבעו להגשת תשובות לשאלות מרכזיות כמו מהו רף הענישה לעריקים, כמה ימי מעצר נגזרו על מי שנשפטו והאם יש הבדל בענישה ובאכיפה בין חרדים לבין מי שאינם חרדים.
שלשום, פורסמו לראשונה ב-ynet נתוני צה"ל ששיקפו את האבסורד בפער בין היקף המעצרים שיורד - למספר העריקים החרדים שהולך ועולה. המסמך גילה כי האכיפה והמעצרים דווקא פחתו בשנים האחרונות וכי לא נעשה מאמץ לאכוף את צווי הגיוס בפועל.
במסמך שהגישה הערב לבג"ץ, היועמ"שית התייחסה לנושא, וציינה כי "הממשק בין גורמי הצבא לגורמי המשטרה, לצורך ביצוע אכיפה שוויונית בסביבה אזרחית, ולמעשה פעילות אכיפה מול המגזר החרדי כמו מול יתר המגזרים - עדיין לוקה בחסר".