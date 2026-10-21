בהרב-מיארה התייחסה גם לסוגיית האכיפה, ומסרה כי "הצבא הוא הארגון האחראי על אכיפת הגיוס לצה"ל, אך ברור כי מאבק אפקטיבי בתופעה הנרחבת של השתמטות דורש שילוב זרועות של כלל גורמי הממשלה והמדינה". היועמ"שית עדכנה כי בתקופה שבין 1 ביולי עד ל-12 באוקטובר לא בוצעו מבצעי אכיפה יזומים, ויתרה מכך - שוחררו לדרכם 192 חייבי גיוס שעוכבו בעקבות מפגש באקראי עם גורמי המשטרה ולא הועברו לידי המשטרה הצבאית. "מהמשטרה נמסר כי ברובם של מקרים אלה גורמי הצבא לא הגיעו בפרק הזמן שנקבע בנוהל העבודה המשותף לאיסופם של חייבי הגיוס שנתפסו", צוין.