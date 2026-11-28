לאחר שספגה ביקורת חריפה, רשת NBC הודיעה אתמול (שישי) כי החליטה להפסיק לשדר פרסומת נגד הסיוע האמריקני לישראל, שעוררה סערה לאחר ששודרה במשדר חג ההודיה של "סאטרדיי נייט לייב" (SNL). בפרסומת, שמומנה על-ידי ארגון פרו-פלסטיני, נטען כי "ארה"ב מעבירה לישראל 400 דולר מדי שלוש שניות", והוצגה ילדה עזתית לכאורה קטועת רגל על רקע הריסות. ארגונים יהודיים

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