לאחר שספגה ביקורת חריפה, רשת NBC הודיעה אתמול (שישי) כי החליטה להפסיק לשדר פרסומת נגד הסיוע האמריקני לישראל, שעוררה סערה לאחר ששודרה במשדר חג ההודיה של "סאטרדיי נייט לייב" (SNL). בפרסומת, שמומנה על-ידי ארגון פרו-פלסטיני, נטען כי "ארה"ב מעבירה לישראל 400 דולר מדי שלוש שניות", והוצגה ילדה עזתית לכאורה קטועת רגל על רקע הריסות. ארגונים יהודיים גינו את הפרסומת ותיארו אותה כאנטישמית, בעוד שבכירי NBC טענו כי לא ידעו על הפרסומת לפני שידורה, וכעת הרשת תבחן מחדש את הליך אישור הפרסומות שלה.
כאמור, בתשדיר, שאורכו 30 שניות, מוצגת ילדה אמריקנית שחסכה במשך שנה 400 דולר לרכישת אופניים חדשים. משם עובר הסרטון לתיעוד של ילדה פלסטינית קטועת רגל, הנעזרת בקביים בין ההריסות ברצועת עזה. "מדי שלוש שניות הממשלה שלנו שולחת לישראל 400 דולר מכספי משלמי המיסים כדי לעשות את זה", אמר הקריין.
בסיום הפרסומת מופנים הצופים לאתר אינטרנט תחת הכותרת "לא עוד לישראל" (No More for Israel), שבו הם מתבקשים לפנות לנציגיהם בקונגרס ולדרוש מהם להתנגד להסכם סיוע צבאי חדש לישראל. באתר מואשמת ישראל בביצוע "רצח עם", והסיוע הצבאי האמריקני מוצג ככסף שבא על חשבון צורכיהם של אזרחי ארה"ב.
התנועה למאבק באנטישמיות, End Jew Hatred, פתחה בתגובה בקמפיין נגד NBC, כינתה את הפרסומת "תעמולת חמאס אנטישמית" והפיצה עצומה הקוראת לרשת להפסיק לאלתר את שידור התשדיר בכל הפלטפורמות שבשליטתה. בתנועה דורשים כי אם יתברר שהפרסומת שודרה מבלי שהטענות נגד ישראל נבדקו כראוי, הרשת תתקן את המידע בפריים טיים ותפרסם התנצלות פומבית.
עיתוי שידור הפרסומת לא היה מקרי. "סאטרדיי נייט לייב", ההשראה ל"ארץ נהדרת", משודרת מאז 1975 ונחשבת לאחד ממוסדות התרבות המזוהים ביותר עם הטלוויזיה האמריקנית. בין הכוכבים שצמחו בה לאורך השנים נמנים אדי מרפי, אדם סנדלר, בן סטילר, ויל פרל וטינה פיי. התוכנית ידועה גם בהשפעתה על השיח הפוליטי בארה"ב, ובחיקויים של נשיאים ומועמדים לנשיאות שהפכו לחלק בלתי נפרד ממערכות הבחירות במדינה.