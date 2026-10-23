רב מתנועת חב"ד בקליפורניה נעצר בחשד לרצח, לאחר שלפי החשד דרס למוות צעיר בן 28 בחניון של סניף רשת הקמעונאות קוסטקו. החשוד, הרב אבא בריסקי (35), תושב אגורה הילס שבדרום קליפורניה, הוא בנו של הרב משה בריסקי, ממנהיגי חב"ד הבולטים באזור לוס אנג'לס.
הדריסה התרחשה ביום שלישי בערב, סמוך למשאבות הדלק של סניף קוסטקו בעיר קמרילו, מצפון-מערב ללוס אנג'לס. לפי משרד השריף במחוז ונטורה, שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. כשהגיעו לזירה, עדי ראייה הצביעו על בריסקי כנהג שהיה מעורב בדריסה. השוטרים איתרו אותו כשהוא יושב במכוניתו בחניון, ובהמשך עצרו אותו.
הקורבן, צעיר בן 28 תושב העיר מודסטו שבקליפורניה, פונה במצב קשה לבית החולים, שם נקבע מותו בהמשך. הרשויות טרם פרסמו את שמו. בריסקי נעצר בחשד לרצח, ובנוסף מיוחס לו חשד להתנגדות לשוטר ולהפרעה לעבודתו. הערבות שנקבעה לשחרורו עומדת על שלושה מיליון דולר.
בשלב זה, נסיבות הדריסה הקטלנית נותרו לא ברורות. החוקרים לא חשפו מה התרחש בדקות שקדמו לפגיעה, אם התפתח עימות כלשהו בין החשוד לקורבן ואם הדריסה בוצעה במכוון. המשטרה גם לא הסבירה מה הוביל אותה לחקור את האירוע כרצח, ולא כתאונת דרכים קטלנית.
לפי החוק בקליפורניה, הרשעה ברצח אינה מחייבת בהכרח הוכחה של כוונה מפורשת להרוג. במקרים מסוימים, גם מעשה שבוצע תוך מודעות לסכנה חמורה לחיי אדם והתעלמות ממנה עשוי להיחשב לרצח. עם זאת, רשלנות בנהיגה כשלעצמה אינה מספיקה לביסוס עבירת רצח. את החקירה מנהלת מחלקת הפשעים החמורים של משרד השריף במחוז ונטורה, שקראה לציבור ולעדי ראייה להעביר מידע שעשוי לסייע בבירור נסיבות האירוע.
אביו של החשוד, הרב משה בריסקי, הוא דמות מוכרת בקהילה היהודית בדרום קליפורניה, ועומד בראש פעילות חב"ד באזור קונחו. הוא מכהן כדיקן האקדמיה היהודית המקומית, ובמשך עשרות שנים היה מעורב בהקמת מוסדות חינוך, בתי כנסת ותוכניות ללימודי יהדות. במהלך השנים אף נבחר לאחד מ-25 האנשים המשפיעים באזור על ידי שבועון מקומי, ונשא את הנאום המרכזי בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד.