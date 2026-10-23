הדריסה התרחשה ביום שלישי בערב, סמוך למשאבות הדלק של סניף קוסטקו בעיר קמרילו, מצפון-מערב ללוס אנג'לס. לפי משרד השריף במחוז ונטורה, שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. כשהגיעו לזירה, עדי ראייה הצביעו על בריסקי כנהג שהיה מעורב בדריסה. השוטרים איתרו אותו כשהוא יושב במכוניתו בחניון, ובהמשך עצרו אותו.

הדריסה התרחשה ביום שלישי בערב, סמוך למשאבות הדלק של סניף קוסטקו בעיר קמרילו, מצפון-מערב ללוס אנג'לס. לפי משרד השריף במחוז ונטורה, שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. כשהגיעו לזירה, עדי ראייה הצביעו על בריסקי כנהג שהיה מעורב בדריסה. השוטרים איתרו אותו כשהוא יושב במכוניתו בחניון, ובהמשך עצרו אותו.

הדריסה התרחשה ביום שלישי בערב, סמוך למשאבות הדלק של סניף קוסטקו בעיר קמרילו, מצפון-מערב ללוס אנג'לס. לפי משרד השריף במחוז ונטורה, שוטרים הוזעקו למקום בעקבות דיווח על הולך רגל שנפגע מרכב. כשהגיעו לזירה, עדי ראייה הצביעו על בריסקי כנהג שהיה מעורב בדריסה. השוטרים איתרו אותו כשהוא יושב במכוניתו בחניון, ובהמשך עצרו אותו.

הקורבן, צעיר בן 28 תושב העיר מודסטו שבקליפורניה, פונה במצב קשה לבית החולים, שם נקבע מותו בהמשך. הרשויות טרם פרסמו את שמו. בריסקי נעצר בחשד לרצח, ובנוסף מיוחס לו חשד להתנגדות לשוטר ולהפרעה לעבודתו. הערבות שנקבעה לשחרורו עומדת על שלושה מיליון דולר.

הקורבן, צעיר בן 28 תושב העיר מודסטו שבקליפורניה, פונה במצב קשה לבית החולים, שם נקבע מותו בהמשך. הרשויות טרם פרסמו את שמו. בריסקי נעצר בחשד לרצח, ובנוסף מיוחס לו חשד להתנגדות לשוטר ולהפרעה לעבודתו. הערבות שנקבעה לשחרורו עומדת על שלושה מיליון דולר.

הקורבן, צעיר בן 28 תושב העיר מודסטו שבקליפורניה, פונה במצב קשה לבית החולים, שם נקבע מותו בהמשך. הרשויות טרם פרסמו את שמו. בריסקי נעצר בחשד לרצח, ובנוסף מיוחס לו חשד להתנגדות לשוטר ולהפרעה לעבודתו. הערבות שנקבעה לשחרורו עומדת על שלושה מיליון דולר.