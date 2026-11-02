רגע לפני בחירות האמצע בארה"ב, המחלוקת על ישראל הובילה לקרע יוצא דופן במפלגה הדמוקרטית: חברת הקונגרס היילי סטיבנס, מהתומכות הבולטות בישראל במפלגה, הודיעה אתמול (ראשון) כי תצביע דווקא למועמד הרפובליקני לסנאט במישיגן, מייק רוג'רס, נגד מועמד מפלגתה עבדול אל-סייד, שהביס אותה בפריימריז באוגוסט. היא אף הופיעה לצדו בתפילה בכנסייה בדטרויט.

I am endorsing Mike Rogers for the United States Senate today. https://t.co/pQgfSBuhOJ — Haley Stevens (@HaleyforMI) November 1, 2026

ההחלטה עוררה גל גינויים מצד בכירי הדמוקרטים, בהם גם ראש עיריית ניו יורק האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, יו"ר בית הנבחרים לשעבר ננסי פלוסי ומנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לעומתם, חגג את המהלך ואף הזמין את סטיבנס להצטרף למפלגה הרפובליקנית.

"חייהם של בני מעמד העובדים עומדים על הכף ביום שלישי: הבריאות שלהם, שכר הדירה, החשבונות", כתב ממדאני. "היילי סטיבנס בגדה בהם כשהודיעה על תמיכתה באותו רפובליקני שאמרה שהיא רוצה להתמודד נגדו". שומר, שתמך דווקא בסטיבנס בפריימריז, כינה את החלטתה "בגידה בזויה". פלוסי האשימה אותה בבגידה מסוכנת בבריאותן, בחירותן ובעתידן של משפחות במישיגן, וקבעה שאל-סייד חייב לנצח.

התגובה של פלוסי מעניינת במיוחד. רק ביום חמישי מתחה ביקורת על עמדותיהם של ממדאני ואל-סייד בנוגע לישראל. בריאיון לפודקאסט אמרה כי התנגדות להגדרתה של ישראל כמדינה יהודית היא עמדה "שגויה", שאינה משקפת את הדמוקרטים בקונגרס. כעת, למרות חילוקי הדעות, היא מתייצבת לצד אל-סייד ונגד חברת הקונגרס שבה תמכה בפריימריז.

גלריה הקרב במישיגין: אל-סייד מול רוג'רס. המועמד הדמוקרטי יעשה היסטוריה? ( צילום: JEFF KOWALSKY / AFP ,CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"בגידה בזויה". שומר ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

העימות בין סטיבנס לאל-סייד נמשך כבר חודשים. אל-סייד, רופא וראש מערך בריאות הציבור לשעבר במחוז ויין, הוא ממבקריה הבולטים של ישראל במפלגה הדמוקרטית, ותומך בהפסקת הסיוע הצבאי האמריקני. בפריימריז השקיעה השדולה הפרו ציונית איפא"ק קרוב ל-30 מיליון דולר בקידום סטיבנס ובמאבק נגדו, ההשקעה הגדולה ביותר של השדולה במערכת בחירות אחת. למרות זאת, אל-סייד ניצח בפער קטן מאחוז.

לאחר ההפסד התחייבה סטיבנס לתמוך במנצח, אך השניים כמעט שלא שיתפו פעולה. בשבוע שעבר דרשה ממנו לגנות פרסומת של גוף פוליטי חיצוני שהאשימה את ישראל ברצח עם וקשרה בין הסיוע האמריקני לישראל למחירי המזון בארה"ב. היא טענה כי מדובר בפרסומת אנטישמית וגם דרשה שיסיר פרסומת של הקמפיין שלו שבה מופיע הפרשן השמרני טאקר קרלסון, ויתנצל על התבטאויותיו נגד ישראל.

אל-סייד הבהיר שהפרסומת לא הופקה בידי הקמפיין שלו ושהוא מתנגד לתוכנה, אך האשים את סטיבנס בניסיון לפתוח מחדש את הפריימריז שהסתיימו לפני שלושה חודשים. הוא גם ביקש ממנה שלא להצטרף לאירועי הקמפיין שלו בימים שנותרו עד הבחירות.

ביום ראשון הייתה סטיבנס אמורה להופיע לצד אל-סייד וחבר הקונגרס הוותיק ג'ים קלייבורן בתפילה בכנסייה בדטרויט, במפגן אחדות שנועד לעודד הצבעה בקרב הקהילה השחורה. במקום זאת, היא הגיעה לכנסייה אחרת עם רוג'רס, ישבה לצדו ובמהלך התפילה פרסמה סרטון שבו הודיעה על תמיכתה בו.

"עבדול אמר שאני כבר לא רצויה בקמפיין שלו, ושעליי להתרחק. והוא צודק", אמרה. "אני לא עומדת לצד חסן פיקר", הוסיפה, בהתייחסות למשפיען הרשת האנטי-ישראלי שהופיע בעבר עם אל-סייד וספג ביקורת על התבטאויותיו כלפי יהודים. סטיבנס, שארוסה היהודי ג'ייסון טורקיש כבר הודיע שיצביע לרוג'רס, התעקשה שהיא עדיין "דמוקרטית גאה".

"וואו, זה ענק!". טראמפ התלהב, במפלגה הדמוקרטית נדהמו ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

ההכרזה הפתיעה אפילו את אנשי צוותה. ראש הלשכה שלה וכמה עובדים נוספים התפטרו, ויו"ר המפלגה הדמוקרטית במישיגן הודיע כי אינה חברה עוד במפלגה ולא תהיה בעתיד. בריאיון מתוח ב-CNN התקשתה סטיבנס להסביר מדוע החליטה לתמוך ברוג'רס, שאותו הגדירה בעבר "חותמת גומי" של טראמפ. כשנשאלה אם היא עדיין מעוניינת ברוב דמוקרטי בסנאט, השיבה בחיוב, והבהירה שהחלטתה נוגעת להצבעה אחת בלבד.

טראמפ בירך על המהלך ברשת החברתית שלו: "וואו, זה ענק!". בעצרת באיווה שיבח את אומץ לבה של סטיבנס ואמר: "אני לא מכיר את היילי, מעולם לא פגשתי אותה, אבל היא אמרה את מה שמעטים מוכנים לומר". הוא הוסיף שישמח אם תצטרף למפלגה הרפובליקנית ואמר ש"מייק (רוג'רס) דיבר איתה על זה". אל-סייד מצדו ביטל את חשיבות ההכרזה. "אני בכלל לא חושב על היילי סטיבנס", אמר לעיתונאים, "שום דבר מזה לא משנה".

גם בקרב יהודי מישיגן נרשמו חילוקי דעות. רבים שביקרו בעבר את אל-סייד, התייצבו לצד הדמוקרטים והבהירו שרוג'רס אינו הפתרון לחששות הקהילה. גם חבר הקונגרס לשעבר אנדי לוין, יהודי שתומך באל-סייד, השתתף באירוע תמיכה בו וקבוצת "יהודים למען עבדול" צברה אלפי חברים. מנגד, פעילים יהודים שהסתייגו משני המועמדים הציעו לבוחרים לכתוב על פתק ההצבעה את שמה של המשוררת היהודייה אמה לזרוס, שמילותיה חקוקות על פסל החירות, כמחאה סמלית.

במישיגן, שבה היהודים מהווים כ-1.4% מבעלי זכות הבחירה, גם לשינוי קטן בדפוסי ההצבעה עשויה להיות משמעות. בבחירות לסנאט ב-2024 ניצחה הדמוקרטית אליסה סלוטקין את רוג'רס בפחות מ-20 אלף קולות. לקראת הבחירות הנוכחיות השקיעה הקואליציה היהודית הרפובליקנית 2 מיליון דולר בניסיון להגיע לכ-50 אלף מצביעים יהודים, ואילו גוף פוליטי המזוהה עם איפא"ק שלח חומרי תעמולה לכ-130 אלף מצביעים יהודים.