באיראן הכחישו היום (שני) את הדיווחים על האפשרות ליציאה של שיירת מכליות נפט איראניות, שנועדה לפרוץ את המצור הימי האמריקני. בהודעה שפרסם תאגיד השידור האיראני - המשמש כשופר של המשטר - נטען כי מבצע כזה כלל לא התקיים, וכי הדיווחים שהתפרסמו בנושא בימים האחרונים "התבססו על פרשנות שגויה של נתוני מעקב אחר כלי שיט, והשערות שהפכו בהמשך לדיווחים נחרצים".

כלי שיט במצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer )

בתאגיד השידור נטען כי "מעולם לא התקיימה פעולה שכזו, לא במתכונת זו ולא בעיתוי הזה", נמסר. עוד נטען כי "תגובתה של איראן למצור הימי אינה מוגבלת" לתרחיש שתואר בדיווחים, וכי "קיימות דרכים מגוונות לעקוף את המצור או לפרוץ אותו, שפרטיהן אינם בהכרח נחשפים לציבור".

בתאגיד השידור האיראני הדגישו כי העובדה שהדיווח על שיירת המכליות לא התממש "אינה מעידה על כישלון המאמצים האיראניים להתמודד עם המצור" או על הפסקתם.

בימים האחרונים הצטבר במערב מידע מודיעיני על הכנות של איראן לאתגר את המצור הימי האמריקני באמצעות שיירה של מכליות נפט שתנסה לצאת מהמפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז לעבר ים עומאן, ככל הנראה בדרכה לסין. לפי רשת הטלוויזיה האירופית Euronews, יותר מ-14 מכליות מאוישות בצוותים רוכזו באזור מסוף הנפט המרכזי של איראן באי חארג. הן הוטענו בדלק ודגלי איראן הונפו עליהן, מה שמעיד על הכוונה להוציא את השיירה דרך מצר הורמוז אל האוקיאנוס ההודי.

לפי הדיווחים, ריכוז המכליות עשוי להעיד על היערכות לפריצה, אך גם על ניסיון להפעיל לחץ מדיני על וושינגטון באמצעות הצגת נכונות להסתכן בעימות, ועל כוונה להציב את ארה"ב בפני דילמה צבאית, מדינית וכלכלית. אם האמריקנים יעצרו את המכליות, איראן מאיימת להגיב נגד מתקני אנרגיה במדינות המפרץ, בעיקר סעודיה, איחוד האמירויות וקטאר.

על פי פרסומים גם בסוכנות הידיעות "פארס" ובתקשורת האיראנית, המהלך המוצע מכונה "מבצע פריידון" (Operation Fereydoun), על שם גיבור המיתולוגיה הפרסית. המכליות לפי הדיווח יפליגו תחת דגלי איראן, עם אפשרות לפרסום מוקדם של יעדן בסין.